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15:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Матч ТВ» не покажет игру «Краснодар» — «Севилья» в прямом эфире

Любители российского футбола смогут посмотреть большую часть матчей отечественных клубов во втором туре еврокубков на федеральном телевидении.

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Источник: РИА "Новости"

Встречи с участием «Локомотива» и ЦСКА в Лиге чемпионов, а также «Зенита» и «Спартака» в Лиге Европы зрители смогут увидеть на общедоступном канале «Матч ТВ». Исключением станет лишь матч «Краснодара», который будет показан в прямом эфире на платном канале «Матч Премьер».

Сегодня, 2 октября, ЦСКА проведёт поединок с мадридским «Реалом» на стадионе «Лужники» в Москве, начало — в 22:00 мск. «Локомотив» сыграет свой матч завтра, 3 октября, с «Шальке-04». Встреча также пройдёт в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнётся в 19:55 мск.

В четверг, 4 октября, состоятся три матча российских клубов в Лиге Европы. «Зенит» проведёт встречу с пражской «Славией» на арене «Санкт-Петербург», начало — в 19:55 мск. «Спартак» сыграет на «Открытие Арене» в Москве с «Вильярреалом», стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Матч «Краснодара» с «Севильей» на стадионе «Краснодар» пройдёт параллельно с встречей красно-белых.

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