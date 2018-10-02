«Матч ТВ» не покажет игру «Краснодар» — «Севилья» в прямом эфире
Любители российского футбола смогут посмотреть большую часть матчей отечественных клубов во втором туре еврокубков на федеральном телевидении.
Любители российского футбола смогут посмотреть большую часть матчей отечественных клубов во втором туре еврокубков на федеральном телевидении.
Встречи с участием «Локомотива» и ЦСКА в Лиге чемпионов, а также «Зенита» и «Спартака» в Лиге Европы зрители смогут увидеть на общедоступном канале «Матч ТВ». Исключением станет лишь матч «Краснодара», который будет показан в прямом эфире на платном канале «Матч Премьер».
Сегодня, 2 октября, ЦСКА проведёт поединок с мадридским «Реалом» на стадионе «Лужники» в Москве, начало — в 22:00 мск. «Локомотив» сыграет свой матч завтра, 3 октября, с «Шальке-04». Встреча также пройдёт в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнётся в 19:55 мск.
В четверг, 4 октября, состоятся три матча российских клубов в Лиге Европы. «Зенит» проведёт встречу с пражской «Славией» на арене «Санкт-Петербург», начало — в 19:55 мск. «Спартак» сыграет на «Открытие Арене» в Москве с «Вильярреалом», стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Матч «Краснодара» с «Севильей» на стадионе «Краснодар» пройдёт параллельно с встречей