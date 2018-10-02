«Матч ТВ» не покажет игру «Краснодар» — «Севилья» в прямом эфире

Встречи с участием «Локомотива» и ЦСКА в Лиге чемпионов, а также «Зенита» и «Спартака» в Лиге Европы зрители смогут увидеть на общедоступном канале «Матч ТВ». Исключением станет лишь матч «Краснодара», который будет показан в прямом эфире на платном канале «Матч Премьер».



Сегодня, 2 октября, ЦСКА проведёт поединок с мадридским «Реалом» на стадионе «Лужники» в Москве, начало — в 22:00 мск. «Локомотив» сыграет свой матч завтра, 3 октября, с «Шальке-04». Встреча также пройдёт в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнётся в 19:55 мск.



В четверг, 4 октября, состоятся три матча российских клубов в Лиге Европы. «Зенит» проведёт встречу с пражской «Славией» на арене «Санкт-Петербург», начало — в 19:55 мск. «Спартак» сыграет на «Открытие Арене» в Москве с «Вильярреалом», стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Матч «Краснодара» с «Севильей» на стадионе «Краснодар» пройдёт параллельно с встречей красно-белых.