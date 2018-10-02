ЦСКА проиграл «Реалу» в матче Юношеской лиги УЕФА

В составе гостей мячи забили Альберто (3-я, 21-я и 45-я минуты) и Родриго Родригес (58). У армейцев отличился Виталий Жиронкин (30).

После двух туров ЦСКА набрал одно очко, «Реал» — шесть. В другом матче группы играют чешская «Виктория» (1 очко) и итальянская «Рома» (0). В следующем туре армейцы на выезде сыграют с «Ромой», «Реал» на своем поле примет «Викторию». Обе встречи пройдут 23 октября.