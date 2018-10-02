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16:13 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА проиграл «Реалу» в матче Юношеской лиги УЕФА

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА со счетом 1:4 проиграл испанскому «Реалу» в домашнем матче второго тура группового этапа Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Встреча прошла в Москве.

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В составе гостей мячи забили Альберто (3-я, 21-я и 45-я минуты) и Родриго Родригес (58). У армейцев отличился Виталий Жиронкин (30).

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После двух туров ЦСКА набрал одно очко, «Реал» — шесть. В другом матче группы играют чешская «Виктория» (1 очко) и итальянская «Рома» (0). В следующем туре армейцы на выезде сыграют с «Ромой», «Реал» на своем поле примет «Викторию». Обе встречи пройдут 23 октября.

Юношеская лига УЕФА — соревнование для юношеских команд (игроки не старше 19 лет). В турнире стартуют две группы по 32 команды. В первой (путь Лиги чемпионов) — юношеские команды участников группового этапа взрослой Лиги чемпионов, во втором (путь национальных чемпионов) — победители национальных чемпионатов в своем возрасте. Победители групп пути Лиги чемпионов напрямую выходят в 1/8 финала, команды, занявшие вторые места, проведут стыковые матчи за право сыграть в 1/8 финала с победителями групп пути национальных чемпионов.

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