Семин: «Локомотив» ожидает тяжелого и интересного матча против «Шальке»

Встреча пройдет в среду в Москве на стадионе «РЖД-Арена», игра начнется в 19:55 мск.
«Гимн Лиги чемпионов перед матчем — это уже эмоции. Есть определенное напряжение не только у нашей команды, но в том числе и у “Шальке”. Мы ожидаем тяжелого и интересного поединка завтра», — сказал Семин.
Также главный тренер «Локомотива» высказался относительно состояния травмированных игроков железнодорожников Ведрана Чорлуки и Игоря Денисова, которые пропустили матч девятого тура Российской премьер-лиги против «Ахмата» (2:0).
«Состояние игроков точно такое же, как и перед прошлым матчем. Завтра мы определимся, и доктора скажут нам, кто точно сможет выйти на поле. Кто сегодня примет участие в тренировочном процессе, тот сможет сыграть завтра», — отметил Семин.
В первом туре «Локомотив» уступил на выезде турецкому «Галатасараю» со счетом 0:3. «Шальке» на своем поле сыграл вничью с португальским «Порту» — 1:1.