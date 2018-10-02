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18:52 (мск), источник: ТАСС

Семин: «Локомотив» ожидает тяжелого и интересного матча против «Шальке»

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Футболисты и тренеры московского «Локомотива» ожидают интересного матча против немецкого «Шальке» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча пройдет в среду в Москве на стадионе «РЖД-Арена», игра начнется в 19:55 мск.

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа D, 3.10.2018, 19:55
Локомотив
-Шальке-04-

«Гимн Лиги чемпионов перед матчем — это уже эмоции. Есть определенное напряжение не только у нашей команды, но в том числе и у “Шальке”. Мы ожидаем тяжелого и интересного поединка завтра», — сказал Семин.

Также главный тренер «Локомотива» высказался относительно состояния травмированных игроков железнодорожников Ведрана Чорлуки и Игоря Денисова, которые пропустили матч девятого тура Российской премьер-лиги против «Ахмата» (2:0).

«Состояние игроков точно такое же, как и перед прошлым матчем. Завтра мы определимся, и доктора скажут нам, кто точно сможет выйти на поле. Кто сегодня примет участие в тренировочном процессе, тот сможет сыграть завтра», — отметил Семин.

В первом туре «Локомотив» уступил на выезде турецкому «Галатасараю» со счетом 0:3. «Шальке» на своем поле сыграл вничью с португальским «Порту» — 1:1.

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