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19:25 (мск), источник: Р-Спорт

Главный тренер «Вильярреала» взял в Москву на матч со «Спартаком» 20 футболистов

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Тренерский штаб испанского футбольного клуба «Вильярреал» во главе с Хавьером Кальехой взял на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы с московским «Спартаком» 20 игроков, сообщает El Periodico Mediterraneo.

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Источник: Reuters

Матч «Спартак» — «Вильярреал» состоится в Москве 4 октября на стадионе «красно-белых» в Тушино. В столицу России испанская команда вылетела после утренней тренировки во вторник.

Полностью состав «Вильярреала» выглядит следующим образом: вратари Серхио Асенхо, Андрес Фернандес, Мариано Барбоса, полевые игроки Хауме Коста, Альваро, Рамиро Фунес Мори, Виктор Руис, Марио Гаспар, Альфонсо Педраса, Мигель Лаюн, Даниэле Бонера, Санти Касорла, Даниэль Раба, Пабло Форнальс, Ману Тригерос, Рамиро Герра, Карл Токо, Карлос Бакка, Никола Сансоне, Самуэль Чуквезе.

В первом туре «Спартак» в гостях проиграл австрийскому «Рапиду» со счетом 0:2, а «Вильярреал» дома сыграл вничью с шотландским «Рейнджерс» (2:2).

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