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21:08 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА — «Реал», 2 октября: хозяева объявили стартовый состав

Стал известен состав московского ЦСКА на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

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Источник: РИА "Новости"
ЦСКА: Акинфеев, М. Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Обляков, Бийол, Влашич, Ахметов, Дзагоев, Чалов.

Запасные: Кырнац, Ефремов, Сигурдссон, Нисимура, Магнуссон, Гордюшенко, Жамалетдинов.

Матч между московским ЦСКА и мадридским «Реалом» состоится сегодня, 2 октября, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 22:00 мск.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА сыграл вничью с командой «Виктория Пльзень» (2:2), а «Реал» разгромил «Рому» (3:0).

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