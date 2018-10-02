ЦСКА — «Реал», 2 октября: хозяева объявили стартовый состав
Стал известен состав московского ЦСКА на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
Стал известен состав московского ЦСКА на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
Запасные: Кырнац, Ефремов, Сигурдссон, Нисимура, Магнуссон, Гордюшенко, Жамалетдинов.
Матч между московским ЦСКА и мадридским «Реалом» состоится сегодня, 2 октября, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 22:00 мск.
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА сыграл вничью с командой «Виктория Пльзень» (2:2), а «Реал» разгромил «Рому» (3:0).