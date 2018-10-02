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22:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» в концовке встречи вырвал победу у «Хоффенхайма»

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на выезде с большим трудом победил «Хоффенхайм». Поединок прошёл в Зинсхайме на стадионе «Райн-Некар-Арена».

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Источник: Reuters

Счёт уже на 44-й секунде встречи открыл Исхак Бельфодиль, который ворвался в штрафную и переиграл вратаря «Сити» Эдерсона. Этот гол стал самым быстрым пропущенным для «Манчестер Сити» в истории в Лиге чемпионов. Но уже через несколько минут гости сравняли счёт. Агуэро поразил пустые ворота после паса Лероя Сане. Победу английскому клубу в концовке встречи принес Давид Сильва, обокравший защитника и пробивший точно в угол ворот.

Благодаря этой победе «Манчестер Сити» после двух туров с тремя очками занимает второе место в турнирной таблице. «Хоффенхайм» с одним набранным очком находится на третьей позиции.

В следующем туре «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Шахтером», а «Хоффенхайм» дома встретится с «Лионом». Матчи пройдут 23 октября.

Хоффенхайм 1:2
Первый тайм: 1:1
Манчестер Сити
2.10.2018, 19:55 Зрители: 24851 Групповой турнир: Группа F WIRSOL Rhein-Neckar-Arena
Главные тренеры
Юлиан Нагельсманн Хосеп Гвардьола
Голы
1′ Исак Бельфодиль (К. Демирбай) 19
10 Серхио Агуэро 8′
21 Давид Сильва 87′
Составы
Оливер Бауманн (к) 1
Джошуа Бренет 2
Павел Кадержабек 3
Юстин Хогма 24
Кевин Акпогума 25
Штефан Пош 38
Исак Бельфодиль 19
Жоэлинтон 34
57′ 85′ Керем Демирбай 10
Робин Хак 37
82′ Флориан Гриллич 11
Леонардо Биттенкурт 13
54′ Адам Солои 28
Андрей Крамарич 27
31 Эдерсон
2 Кайл Уокер 66′
4 Венсан Компани (к)
14 Эмерик Ляпорт
21 Давид Сильва
25 Фернандинью 36′
10 Серхио Агуэро 90+4′
19 Лерой Сане
30 Николас Отаменди 64′ 12′
5 Джон Стоунс
8 Илкай Гюндоган 68′
20 Бернарду Силва
7 Рахим Стерлинг 75′
26 Рияд Махрез
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
5 Удары (всего) 15
2 Удары в створ 6
1 Угловые 8
12 Фолы 16
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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