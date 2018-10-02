«Манчестер Сити» в концовке встречи вырвал победу у «Хоффенхайма»
В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на выезде с большим трудом победил «Хоффенхайм». Поединок прошёл в Зинсхайме на стадионе «Райн-Некар-Арена».
В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на выезде с большим трудом победил «Хоффенхайм». Поединок прошёл в Зинсхайме на стадионе «Райн-Некар-Арена».
Счёт уже на 44-й секунде встречи открыл Исхак Бельфодиль, который ворвался в штрафную и переиграл вратаря «Сити» Эдерсона. Этот гол стал самым быстрым пропущенным для «Манчестер Сити» в истории в Лиге чемпионов. Но уже через несколько минут гости сравняли счёт. Агуэро поразил пустые ворота после паса Лероя Сане. Победу английскому клубу в концовке встречи принес Давид Сильва, обокравший защитника и пробивший точно в угол ворот.
Благодаря этой победе «Манчестер Сити» после двух туров с тремя очками занимает второе место в турнирной таблице. «Хоффенхайм» с одним набранным очком находится на третьей позиции.
В следующем туре «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Шахтером», а «Хоффенхайм» дома встретится с «Лионом». Матчи пройдут 23 октября.
|Хоффенхайм
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1:2
Первый тайм: 1:1
|Манчестер Сити
|Юлиан Нагельсманн
|Хосеп Гвардьола
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|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Удары (всего)
|15
|2
|Удары в створ
|6
|1
|Угловые
|8
|12
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Дамир Скомина (Словения)