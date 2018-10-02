«Манчестер Сити» в концовке встречи вырвал победу у «Хоффенхайма»

Счёт уже на 44-й секунде встречи открыл Исхак Бельфодиль, который ворвался в штрафную и переиграл вратаря «Сити» Эдерсона. Этот гол стал самым быстрым пропущенным для «Манчестер Сити» в истории в Лиге чемпионов. Но уже через несколько минут гости сравняли счёт. Агуэро поразил пустые ворота после паса Лероя Сане. Победу английскому клубу в концовке встречи принес Давид Сильва, обокравший защитника и пробивший точно в угол ворот.