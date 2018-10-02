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22:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Хет-трик Дибалы принёс «Ювентусу» победу над «Янг Бойз» в Лиге чемпионов

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» принимал «Янг Бойз». Встреча состоялась на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

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Источник: Reuters

Хет-трик в составе итальянской команды оформил аргентинский форвард Пауло Дибала, забивший на 5-й, 33-й и 69-й минутах матча. На 78-й минуте главный арбитр встречи Сергей Карасёв удалил защитника швейцарского клуба Мохамеда Али за перебор жёлтых карточек.

«Ювентус» набрал шесть очков и возглавил таблицу группы Н. «Ян Бойз» (0) находится на последней строчке. В первом туре группового этапа Лиги чемпионов туринский «Ювентус» уверенно обыграл «Валенсию» со счётом 2:0, а «Янг Бойз» проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:3).

Ювентус 3:0
Первый тайм: 2:0
Янг Бойз
2.10.2018, 19:55 Зрители: 40961 Групповой турнир: Группа H Allianz Stadium
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Херардо Сеоане
Голы
5′ Пауло Дибала (Л. Бонуччи) 10
33′ Пауло Дибала 10
69′ Пауло Дибала (Х. Куадрадо) 10
Составы
Войчех Щенсны 23
Мехди Бенатиа 4
Андреа Барцальи (к) 15
Леонардо Бонуччи 19
Хуан Куадрадо 16
Алекс Сандру 12
Федерико Бернардески 33
Пауло Дибала 10
78′ Марио Манджукич 17
Мойзе Кин 18
70′ Миралем Пьянич 5
Сами Хедира 6
46′ Блез Матюиди 14
Эмре Джан 23
26 Давид фон Балльмоос
19 Торстен Шик
23 Лорис Бенито
4 Мохамед I Камара 75′ 78′
5 Стив фон Берген (к)
6 Леонардо Бертоне 24′
8 Джибриль Соу
99 Гийом Оаро
16 Кристиан Фасснахт 70′
17 Роже Ассале
7 Миралем Сулеймани 70′
13 Николя Муми Нгамале
35 Секу Саного 46′ 41′
30 Сандро Лаупер
Статистика
0 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 6
7 Удары в створ 1
3 Угловые 2
7 Фолы 14
5 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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