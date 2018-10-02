Хет-трик Дибалы принёс «Ювентусу» победу над «Янг Бойз» в Лиге чемпионов

Хет-трик в составе итальянской команды оформил аргентинский форвард Пауло Дибала, забивший на 5-й, 33-й и 69-й минутах матча. На 78-й минуте главный арбитр встречи Сергей Карасёв удалил защитника швейцарского клуба Мохамеда Али за перебор жёлтых карточек.
«Ювентус» набрал шесть очков и возглавил таблицу группы Н. «Ян Бойз» (0) находится на последней строчке. В первом туре группового этапа Лиги чемпионов туринский «Ювентус» уверенно обыграл «Валенсию» со счётом 2:0, а «Янг Бойз» проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:3).