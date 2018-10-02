Хет-трик Дибалы принёс «Ювентусу» победу над «Янг Бойз» в Лиге чемпионов

Хет-трик Дибалы принёс «Ювентусу» победу над «Янг Бойз» в Лиге чемпионов

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» принимал «Янг Бойз». Встреча состоялась на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.