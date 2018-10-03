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00:02 (мск), источник: ТАСС

Футболисты ЦСКА обыграли «Реал» в матче группового этапа Лиги чемпионов

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу над мадридским «Реалом» со счетом 1:0 в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: РИА "Новости"

Мяч на 2-й минуте забил Никола Влашич. Этот гол стал самым быстрым, который «Реал» пропустил в матче Лиги чемпионов с 7 марта 2007 года. Тогда голландский нападающий немецкой «Баварии» Рой Макай отличился на 10-й секунде, а матч завершился победой мюнхенской команды со счетом 2:1.

В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.

Свои домашние матчи Лиги чемпионов этого сезона ЦСКА решил проводить на московском стадионе «Лужники», на встрече с «Реалом» присутствовало 71 811 зрителей. Предыдущим матчем на этой арене был финал чемпионата мира 2018 года, в котором сборная Франции обыграла команду Хорватии со счетом 4:2. В составе «Реала» на поле появились два участника той встречи — французский защитник Рафаэль Варан и хорватский полузащитник Лука Модрич.

Статистические данные

«Реал» провел свой 17-й матч в еврокубках против российской команды. Испанский клуб одержал в этих матчах девять побед, потерпел пять поражений, еще три игры завершились вничью. На выезде мадридский клуб одержал две победы, два матча сыграл вничью и потерпел пять поражений. С армейцами «Реал» играл в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2011/12, тогда в Москве на стадионе «Лужники» команды сыграли вничью со счетом 1:1, а встреча в Мадриде завершилась победой «Реала» со счетом 4:1.

ЦСКА провел восьмую встречу против испанской команды в еврокубках. На счету армейцев четыре победы, три ничьи и одно поражение. На своем поле в матчах против испанских коллективов армейцы одержали две победы и три матча завершили вничью.

В турнирной таблице группы G ЦСКА вышел на первое место, набрав четыре очка, «Реал» с тремя очками идет вторым. В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с итальянской «Ромой», «Реал» примет чешскую «Викторию». Обе встречи пройдут 23 октября.

ЦСКА 1:0
Первый тайм: 1:0
Реал
2.10.2018, 22:00 Зрители: 71811 Групповой турнир: Группа G Лужники
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Хулен Лопетеги
Голы
2′ Никола Влашич 8
Составы
90+5′ 90+5′ Игорь Акинфеев (к) 35
Мариу Фернандес 2
Никита Чернов 3
Кирилл Набабкин 14
Родригу Бекао 50
Никола Влашич 8
66′ Яка Бийол 29
Ильзат Ахметов 77
90+3′ 90′ Иван Обляков 98
Георгий Кырнац 44
65′ Алан Дзагоев 10
Дмитрий Ефремов 15
78′ Федор Чалов 9
Арнор Сигурдссон 17
1 Кейлор Навас
23 Серхио Регилон
5 Рафаэль Варан
6 Фернандес Иглесиас Начо
8 Тони Кроос
24 Дани Себальос
9 Карим Бензема (к)
20 Марко Асенсио
2 Даниэль Карвахаль 43′
19 Альваро Одриосола
17 Лукас Васкес 58′
7 Мариано Диас
14 Каземиру 58′
10 Лука Модрич
Статистика
4 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 6
8 Удары (всего) 26
3 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 3
4 Угловые 6
13 Фолы 6
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Боковой судья Октавьян Шовре (Румыния)
Боковой судья Себастьян Георге (Румыния)
За воротами Раду Петреску (Румыния)
За воротами Себастьян Колцеску (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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