Футболисты ЦСКА обыграли «Реал» в матче группового этапа Лиги чемпионов

Источник: РИА "Новости"

Мяч на 2-й минуте забил Никола Влашич. Этот гол стал самым быстрым, который «Реал» пропустил в матче Лиги чемпионов с 7 марта 2007 года. Тогда голландский нападающий немецкой «Баварии» Рой Макай отличился на 10-й секунде, а матч завершился победой мюнхенской команды со счетом 2:1.

В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.

Свои домашние матчи Лиги чемпионов этого сезона ЦСКА решил проводить на московском стадионе «Лужники», на встрече с «Реалом» присутствовало 71 811 зрителей. Предыдущим матчем на этой арене был финал чемпионата мира 2018 года, в котором сборная Франции обыграла команду Хорватии со счетом 4:2. В составе «Реала» на поле появились два участника той встречи — французский защитник Рафаэль Варан и хорватский полузащитник Лука Модрич.

Статистические данные

«Реал» провел свой 17-й матч в еврокубках против российской команды. Испанский клуб одержал в этих матчах девять побед, потерпел пять поражений, еще три игры завершились вничью. На выезде мадридский клуб одержал две победы, два матча сыграл вничью и потерпел пять поражений. С армейцами «Реал» играл в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2011/12, тогда в Москве на стадионе «Лужники» команды сыграли вничью со счетом 1:1, а встреча в Мадриде завершилась победой «Реала» со счетом 4:1.

ЦСКА провел восьмую встречу против испанской команды в еврокубках. На счету армейцев четыре победы, три ничьи и одно поражение. На своем поле в матчах против испанских коллективов армейцы одержали две победы и три матча завершили вничью.