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00:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» и «Валенсия» разошлись миром в матче Лиги чемпионов

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» принимал «Валенсию». Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счётом 0:0.

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Источник: Reuters

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев заменил Гонсалу Гуэдеша на 83-й минуте игры и провёл на поле 11 минут.

Соперниками «Манчестер Юнайтед» и «Валенсии» в группе H являются туринский «Ювентус» и «Янг Бойз». Английский клуб, набрав четыре очка, занимает второе место в турнирной таблице группы H, «Валенсия» (1) — на третьем. «Ювентус» (6) возглавляет таблицу.

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов подопечные Жозе Моуринью встретятся с туринским «Ювентусом», а испанская команда сыграет на выезде со швейцарским клубом «Янг Бойз».

Манчестер Юнайтед 0:0
Первый тайм: 0:0
Валенсия
2.10.2018, 22:00 Зрители: 73569 Групповой турнир: Группа H Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Марселино Гарсия Тораль
Составы
Давид де Хеа 1
Антонио Валенсия (к) 25
Люк Шоу 23
Эрик Байи 3
Крис Смоллинг 12
Поль Погба 6
Маруан Феллаини 27
86′ Ромелу Лукаку 9
Маркус Рэшфорд 10
Неманья Матич 31
76′ Алексис Санчес 7
Антони Марсьяль 11
13 Норберту Мурара Нету
21 Кристиано Пиччини 85′
14 Хосе Гайя 87′
5 Габриэл Паулиста
24 Эсекиэль Гарай
6 Жоффре Кондогбья 90+2′
10 Даниэль Парехо (к) 45′
19 Морено Родриго 32′
17 Франсис Кокелен 78′ 21′
8 Карлос Солер
7 Гонсалу Гедеш 82′
11 Денис Черышев
23 Миши Батшуайи 73′
9 Кевин Гамейро
Статистика
1 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 1
10 Угловые 1
16 Фолы 14
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Славко Винчич (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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