«Манчестер Юнайтед» и «Валенсия» разошлись миром в матче Лиги чемпионов

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Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев заменил Гонсалу Гуэдеша на 83-й минуте игры и провёл на поле 11 минут.

Соперниками «Манчестер Юнайтед» и «Валенсии» в группе H являются туринский «Ювентус» и «Янг Бойз». Английский клуб, набрав четыре очка, занимает второе место в турнирной таблице группы H, «Валенсия» (1) — на третьем. «Ювентус» (6) возглавляет таблицу.