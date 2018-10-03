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00:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» сыграла вничью с «Аяксом», АЕК проиграл «Бенфике» в Лиге чемпионов

Завершились два матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Е. «Бавария» на своём поле сыграла вничью с «Аяксом», АЕК дома уступил «Бенфике».

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Источник: Reuters

«Бавария» быстро открыла счет, отличился Матс Хуммельс. Но через некоторое время Нуссаир Мазрауи восстановил равновесие. Больше голов в матче забито не было.

Матч в Греции сложился гораздо более драматично. В начале встречи нападающий «Бенфики» Харис Сеферович открыл счёт, а вскоре Алекс Гримальдо удвоил преимущество португальцев. Но в концовке первого тайма за две жёлтые карточки был удален защитник «Бенфики» Рубен Диаш. В начале второго тайма Виктор Клонаридис сначала сократил разрыв в счёте, а затем он же восстановил равновесие. Впрочем, «Бенфике» удалось одержать победу, благодаря голу Альфа Семеду.

После второго тура «Аякс» и «Бавария» делят первое-второе места в группе, набрав по четыре очка. «Бенфика» с тремя очками находится на третьей позиции. АЕК, проигравший оба стартовых матча, замыкает таблицу.

Бавария 1:1
Первый тайм: 1:1
Аякс
2.10.2018, 22:00 Зрители: 70000 Групповой турнир: Группа E Allianz-Arena
Главные тренеры
Нико Ковач Эрик тен Хаг
Голы
4′ Матс Хуммельс (А. Роббен) 5
12 Нуссаир Мазрауи (Д. Тадич) 22′
Составы
Мануэль Нойер (к) 1
Джером Боатенг 17
Давид Алаба 27
Джошуа Киммих 32
Тиагу Алькантара 6
40′ Хави Мартинес 8
Томас Мюллер 25
Роберт Левандовски 9
90′ Матс Хуммельс 5
Никлас Зюле 4
75′ Франк Рибери 7
88′ Серж Гнабри 22
62′ Арьен Роббен 10
78′ Хамес Родригес 11
24 Андре Онана
4 Маттейс де Лигт (к)
5 Максимилиан Вебер
12 Нуссаир Мазрауи
17 Дэйли Блинд 51′
31 Николас Тальяфико
10 Душан Тадич
20 Лассе Шене
22 Хаким Зиех
6 Донни ван де Бек 75′ 21′
30 Дани де Вит
7 Давид Нерес 85′
25 Каспер Дольберг
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 16
4 Удары в створ 7
9 Угловые 2
12 Фолы 17
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Павел Краловец (Чехия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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