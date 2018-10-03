«Бавария» сыграла вничью с «Аяксом», АЕК проиграл «Бенфике» в Лиге чемпионов

«Бавария» быстро открыла счет, отличился Матс Хуммельс. Но через некоторое время Нуссаир Мазрауи восстановил равновесие. Больше голов в матче забито не было.

Матч в Греции сложился гораздо более драматично. В начале встречи нападающий «Бенфики» Харис Сеферович открыл счёт, а вскоре Алекс Гримальдо удвоил преимущество португальцев. Но в концовке первого тайма за две жёлтые карточки был удален защитник «Бенфики» Рубен Диаш. В начале второго тайма Виктор Клонаридис сначала сократил разрыв в счёте, а затем он же восстановил равновесие. Впрочем, «Бенфике» удалось одержать победу, благодаря голу Альфа Семеду.