«Лион» и «Шахтер» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

Счёт в самом конце первого тайма открыл бразильский нападающий украинского клуба Мораес, точно пробивший с близкого расстояния. В начале второй половины встречи он увеличил преимущество «Шахтёра», вновь отличившись ударом из пределов штрафной площадки. Но в середине тайма «Лион» сумел выровнять ситуацию. Сначала Мусса Дембеле точно пробил головой, а затем Лео Дюбуа замкнул прострел Уссема Ауара.