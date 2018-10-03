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00:36 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лион» и «Шахтер» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Лион» на своём поле сыграл вничью с «Шахтёром» — 2:2. Поединок состоялся в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер».

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Источник: AFP 2018

Счёт в самом конце первого тайма открыл бразильский нападающий украинского клуба Мораес, точно пробивший с близкого расстояния. В начале второй половины встречи он увеличил преимущество «Шахтёра», вновь отличившись ударом из пределов штрафной площадки. Но в середине тайма «Лион» сумел выровнять ситуацию. Сначала Мусса Дембеле точно пробил головой, а затем Лео Дюбуа замкнул прострел Уссема Ауара.

После этого матча «Лион» с четырьмя очками вышел на первое место в группе F. У «Шахтёра» стало два очка, и клуб занимает третью позицию.

Лион 2:2
Первый тайм: 0:1
Шахтер Д
2.10.2018, 22:00 Групповой турнир: Группа F Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
Брюно Женезьо Фонсека Паулу
Голы
70′ Мусса Дембеле (Н. Фекир)  
72′ Лео Дюбуа (У. Ауар) 14
10 Жуниор Мораес (Гонсалвес дос Сантос Исмаили) 44′
10 Жуниор Мораес (А. Патрик) 55′
Составы
Антони Лопеш 1
Джейсон Денайер 5
Антониу Марселу 6
Лео Дюбуа 14
Ферлан Менди 22
Уссем Ауар 8
46′ Набиль Фекир (к) 18
Люка Тузар 29
87′ Танги Ндомбеле 28
Папе Шейх Диоп 24
81′ Мусса Дембеле 9
Максвел Гнали Корне 27
63′ Бертран Траоре 10
Мемфис Депай 11
30 Андрей Пятов
4 Сергей Кривцов
22 Николай Матвиенко
31 Гонсалвес дос Сантос Исмаили
44 Ярослав Ракицкий
6 Тарас Степаненко
7 Тайсон (к)
27 Майкон
11 Ромеру Бонфим Марлос 90′
99 Фернанду
21 Алан Патрик 75′
74 Виктор Коваленко
10 Жуниор Мораес 83′
88 Оларенваджу Кайоде
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 16
7 Удары в створ 7
3 Угловые 4
11 Фолы 16
7 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Андрис Трейманис (Латвия)
Обозначения
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Желтая карточка
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Вторая желтая карточка
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