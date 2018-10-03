«Лион» и «Шахтер» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Лион» на своём поле сыграл вничью с «Шахтёром» — 2:2. Поединок состоялся в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер».
В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Лион» на своём поле сыграл вничью с «Шахтёром» — 2:2. Поединок состоялся в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер».
Счёт в самом конце первого тайма открыл бразильский нападающий украинского клуба Мораес, точно пробивший с близкого расстояния. В начале второй половины встречи он увеличил преимущество «Шахтёра», вновь отличившись ударом из пределов штрафной площадки. Но в середине тайма «Лион» сумел выровнять ситуацию. Сначала Мусса Дембеле точно пробил головой, а затем Лео Дюбуа замкнул прострел Уссема Ауара.
После этого матча «Лион» с четырьмя очками вышел на первое место в группе F. У «Шахтёра» стало два очка, и клуб занимает третью позицию.
|Брюно Женезьо
|Фонсека Паулу
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|22
|Удары (всего)
|16
|7
|Удары в створ
|7
|3
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|16
|7
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Андрис Трейманис (Латвия)