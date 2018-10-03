ЦСКА. Обыграл. «Реал»!!! Это было мощно!

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«Реал» не привез в Москву Рамоса, Иско, Марсело, Бэйла, а Модрича оставил в запасе. Но перед матчем все равно было страшно. ЦСКА серьезно обновился (костяк — совсем молодые игроки без достаточного опыта игры в РПЛ, не то что в Лиге чемпионов). А тут — три Лиги чемпионов подряд. Хоть и не в оптимальном составе.

Гончаренко не мог рассчитывать на Щенникова, Кучаева, Бистровича, Абеля Эрнандеса, только-только восстановился Хердур Магнуссон, который пока не готов начинать матч в основе. В остальном без сюрпризов.

Кстати, по сравнению с матчем 2011 года в «Лужниках» на поле вышли всего по одному игроку, принимавшему участие в той встрече — Алан Дзагоев и Карим Бензема.

На забитых «Лужниках» только начал эхом теряться гимн Лиги чемпионов, как ЦСКА полетел в атаку — у Тони Крооса заглючил вшитый компьютер и он отдал голевую передачу на Влашича. Новый герой ЦСКА зарядил в ближний угол — стадион взорвался.

Спустя 65 секунд после стартового свистка ЦСКА повел. Это самый быстрый гол в ворота «Реала» в Лиге чемпионов с 2007 года, когда на 10-й секунде забил Рой Макаай.

ЦСКА не просел и не прижался к своим воротам. «Реал» больше владел мячом, но до опасных ситуаций в первой половине тайма доходило редко — Асенсио, Бензема и Себальос бестолково кружились перед чужой штрафной, Каземиро пробовал дальние удары.

ЦСКА старался выходить из обороны разнообразно — несколько раз Акинфеев грузил вперед на Чалова и выдвигавшегося в атаку Бийола, но цепляться таким образом получалось редко. Гораздо лучше выходило давление на игроков «Реала» при приеме мяча. Никола Влашич и Марио Фердандес отлично работали на подборах и организовали еще несколько неплохих атак на ворота Наваса.

Тем не менее, территориальное преимущество было на стороне «Реала». Под конец тайма ЦСКА немного просел — сначала Каземиро зарядил в штангу с дальней дистанции, так как его никто не накрыл в опорной зоне, затем Бензема бил головой, спас Акинфеев. А под конец тайма Карвахаль опасно ворвался в штрафную, но акцентированного удара не вышло. Через несколько минут Дани покинул поле — травма, уже пятая. Вместо него появился Одриосола.

В целом ЦСКА грамотно оборонялся — Набабкин садился третьим центральным защитником, а Обляков занимал место на левом фланге обороны, помогая сдерживать Васкеса и Карвахаля. Противоположный фланг у «Мадрида» работал куда слабее.

Во втором тайме у «Реала» все так же не получалось взломать оборону ЦСКА — 9 ударов из-за пределов штрафной к 80-й минуте об этом красноречиво говорили.

Лопетеги заменил Васкеса на Мариано и Каземиро на Модрича, перестроившись на 4−4−2. Асенсио и Себальос заняли места на флангах, постоянно менялись и пытались грузить в штрафную на Бензема и Мариано. Порой получалось, но гиперопасных моментов у ворот Акинфеева не было.

ЦСКА не паниковал, старательно и внимательно играя по зонам. Бийол перекусывал атаки в центре, Влашич, Обляков и Ахметов пытались разогнать контратаки. Гончаренко освежил игру выходом Ефремова и Сигурдссона, которые должны были играть на свободных зонах при контратаках. Главное — без паники. Кирилл Набабкин однажды даже позволил себе сыграть пяткой, а Обляков чуть не исполнил финт Зидана. Важный штрих в командном портрете Гончаренко. Эти парни не боятся никого.

В конце игры игра превратилась в полноценный штурм — ЦСКА заперся на своей половине поля и только отбивался от атак «Реала». Изысканностью они не блистали — чаще всего Кроос и Модрич раскидывали мяч по флангам, откуда шел навес в штрафную. На 90-й минуте Мариано из пределов вратарской зарядил в штангу. Тогда сердце екнуло у каждого. Вылетал 7-й номер и второй раз, но ударил выше.

Когда мяч вынесли, сразу три игрока ЦСКА — Бекао, Влашич и Ахметов — легли на газон. От беговой работы сводило мышцы. Нужно было дотерпеть четыре добавленные минуты.

На последней добавленной минуте Варан чудом не попал по воротам после бесконечного по счету навеса. Акинфеев тут же помчался выговаривать арбитру в самой резкой форме. Тот показал желтую карточку, капитан продолжил тираду и тут же увидел перед собой красный цвет.

Источник: РИА "Новости"