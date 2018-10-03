Головин против Витселя, Кейн и Месси на «Уэмбли»: интриги среды в ЛЧ
В среду, 3 октября, кроме игры «Локомотив» — «Шальке», в групповом турнире Лиги чемпионов состоятся еще семь матчей.
В среду, 3 октября, кроме игры «Локомотив» — «Шальке», в групповом турнире Лиги чемпионов состоятся еще семь матчей.
Наполи — Ливерпуль
3 октября. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло». 22.00 (Матч Футбол 1 — 21.50)
Потери: Кирикеш, Мерет (оба — травмы) — Лаллана,
Судья: Кашшаи (Венгрия).
ПСЖ — Црвена Звезда
3 октября. Париж. Стадион «Парк де Пренс». 19.55 (Матч Футбол 1 — 19.40)
Потери: Дани Алвес, Кюрзава (травмы) Буффон (дисквалификация) — -
Судья: Диаш (Португалия).
«Группа смерти» в первом туре не разочаровала. Невероятный по сценарию матч на «Эрфилде». Даже заранее записанная в аутсайдеры «Црвена Звезда» не захотела быть статистом на этом празднике жизни, добившись ничьей с «Наполи». Теперь белградцы попытаются сдержать звездное нападение «ПСЖ», который в данный момент занимает удивительное для себя четвертое место. Парижане готовы рвать и метать, а Томас Тухель в последнем туре французского чемпионата как раз дал паузу мотору средней линии Верратти и уругвайскому голеадору Кавани.
И все же в центре внимания в среду будет Неаполь, где сойдутся «Наполи» и «Ливерпуль». Карло Анчелотти в еврокубках красным еще не проигрывал, одержав в четырех матчах во главе «Милана» и «Реала» три победы. Однако предстоящая встреча — отдельная история, и неаполитанцы на своем поле не выглядят фаворитами. Они были хороши ровно до минувшей субботы, когда дело дошло до так и не сданного экзамена в гостях у «Ювентуса».
Нынешний «Ливерпуль» как минимум не хуже «Старой синьоры». Возможно, даже лучше, потому что Юргену Клоппу, для которого предстоящий матч станет 50-м в чемпионской лиге, не приходится, подобно Массимилиано Аллегри, перестраивать игру под новую звезду. Тем не менее, безупречной английскую команду не назовешь, что на прошлой неделе наглядно продемонстрировал «Челси», выбивший мерсисайдцев из Кубка лиги и лишивший их единоличного лидерства в первенстве.
Боруссия Д — Монако
3 октября. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк». 22.00 (Матч Футбол 2 — 21.50)
Потери: Гетце, Роде, Тольян, Эмер Топрак (все — травмы) — Йоветич, Пеллегри, Рони Лопеш (все — травмы)
Судья: Кульбаков (Белоруссия).
Атлетико — Брюгге
3 октября. Мадрид. Стадион «Ванда Метрополитано». 22.00 (Матч Футбол 2 — 0.00)
Потери: Савич (травм.) — -
Судья: Кружляк (Словакия).
У «Боруссии» и «Монако» немало общего. Прежде всего, стремление развивать молодые таланты для их последующей продажи. Но дальше начинаются различия.
Помножим это на прекрасное знание французского футбола
Тоттенхэм — Барселона
3 октября. Лондон. Стадион «Уэмбли». 22.00 (Матч ТВ — 21.50)
Потери: Алли, Ворм, Дембеле, Орье, Фертонген, Эриксен (все — травмы) — Юмтити (дисквалификация), Серджи Роберто (травма)
Судья: Цвайер (Германия).
ПСВ — Интер
3 октября. Эйндховен. Стадион «Филипс». 22.00 (Матч Арена — 21.50)
Потери: Томас (травма) — Врсалько (травма)
Судья: Мажич (Сербия).
При всем уважении к Лучано Спаллетти и его набирающему ход «Интеру» игра миланцев с ПСВ будет лишь фоном к звездной схватке на «Уэмбли», ведь на главной арене Англии впервые друг против друга сыграют Харри Кейн и Лионель Месси. На фоне этой дуэли меркнет даже ожидаемый юбилей Жерара Пике, который может провести 100-й матч в Лиге чемпионов. Учитывая форму каталонских защитников, а также потерю Юмтити и повредившего мышцы бедра Серхи Роберто, шансы лучшего бомбардира «шпор» повышаются.
Тем более, чемпионы Испании сейчас пребывают в кризисе. Два набранных очка в трех играх ла лиги с не самыми сильными соперниками — катастрофа, но все равно команда Эрнесто Вальверде может в любой момент проснуться. Маурисио Покеттино, соперничавший с «Барсой» в дерби во времена работы с «Эспаньолом», прекрасно это понимает. Как и всю сложность положения лондонцев, которым после обидного поражения от «Интера» непременно нужно выигрывать. Вопрос в том, как этого добиться без группы ключевых исполнителей? Единственная положительная для «шпор» новость последних дней — возвращение в строй голкипера Ллориса, однако это не компенсирует отсутствие Алли, Эриксена и Фертонгена.
Порту — Галатасарай
3 октября. Порту. Стадион «Драгау». 22.00 (Матч Игра — 21.50)
Потери: Абубакар (травма), Базур (под вопросом) — Ндиай (дисквалификация), Эмре Акбаба (травма), Дердюйк (под вопросом)
Судья: Оливер (Англия).
Локомотив — Шальке
3 октября. Москва. Стадион «РЖД Арена».19.55 (Матч ТВ — 19.15)
Потери: Смолов (травма), Коломейцев, Рыбус, Фарфан, Чорлука (все — под вопросом) — Маккенни, Очипка, Скрибски, Стамбули, Харит, Шепф (все — травмы), Ритер (под вопросом)
Судья: Тэйлор (Англия).
Представляя матч соперников «Локомотива» по группе, стоит сделать акцент на проблемах в атаке, с которыми столкнулся «Порту». Абубакар получил разрыв крестообразных связок, а отличившийся в последнем туре португальского чемпионата Тикинью Соареш не заявлен на Лигу чемпионов.
Теперь Сержиу Косейсау остается надеяться только на Марегу, талантливую молодежь и дух команды. Как признался посетивший в больнице Абубакара тренер, проблемы только мотивируют игроков, и они хотя посвятить победу своему товарищу. В свою очередь наставник «Галатасарая» Фатих Терим только в день матча решит, сможет ли выйти на поле доставивший в первом туре массу проблем «Локомотиву» Дердюйк.