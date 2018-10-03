Головин против Витселя, Кейн и Месси на «Уэмбли»: интриги среды в ЛЧ

Источник: Спорт-Экспресс

Анчелотти — гроза «Ливерпуля»

Группа C.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа C, 3.10.2018, 22:00 Наполи - Ливерпуль -

Наполи — Ливерпуль

3 октября. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло». 22.00 (Матч Футбол 1 — 21.50)

Потери: Кирикеш, Мерет (оба — травмы) — Лаллана, Окслейд-Чемберлен (оба — травмы)

Судья: Кашшаи (Венгрия).

ПСЖ — Црвена Звезда

3 октября. Париж. Стадион «Парк де Пренс». 19.55 (Матч Футбол 1 — 19.40)

Потери: Дани Алвес, Кюрзава (травмы) Буффон (дисквалификация) — -

Судья: Диаш (Португалия).

«Группа смерти» в первом туре не разочаровала. Невероятный по сценарию матч на «Эрфилде». Даже заранее записанная в аутсайдеры «Црвена Звезда» не захотела быть статистом на этом празднике жизни, добившись ничьей с «Наполи». Теперь белградцы попытаются сдержать звездное нападение «ПСЖ», который в данный момент занимает удивительное для себя четвертое место. Парижане готовы рвать и метать, а Томас Тухель в последнем туре французского чемпионата как раз дал паузу мотору средней линии Верратти и уругвайскому голеадору Кавани.

И все же в центре внимания в среду будет Неаполь, где сойдутся «Наполи» и «Ливерпуль». Карло Анчелотти в еврокубках красным еще не проигрывал, одержав в четырех матчах во главе «Милана» и «Реала» три победы. Однако предстоящая встреча — отдельная история, и неаполитанцы на своем поле не выглядят фаворитами. Они были хороши ровно до минувшей субботы, когда дело дошло до так и не сданного экзамена в гостях у «Ювентуса».

Нынешний «Ливерпуль» как минимум не хуже «Старой синьоры». Возможно, даже лучше, потому что Юргену Клоппу, для которого предстоящий матч станет 50-м в чемпионской лиге, не приходится, подобно Массимилиано Аллегри, перестраивать игру под новую звезду. Тем не менее, безупречной английскую команду не назовешь, что на прошлой неделе наглядно продемонстрировал «Челси», выбивший мерсисайдцев из Кубка лиги и лишивший их единоличного лидерства в первенстве.

Час икс для «Монако».

Группа А.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа A, 3.10.2018, 22:00 Боруссия Д - Монако -

Боруссия Д — Монако

3 октября. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк». 22.00 (Матч Футбол 2 — 21.50)

Потери: Гетце, Роде, Тольян, Эмер Топрак (все — травмы) — Йоветич, Пеллегри, Рони Лопеш (все — травмы)

Судья: Кульбаков (Белоруссия).

Атлетико — Брюгге

3 октября. Мадрид. Стадион «Ванда Метрополитано». 22.00 (Матч Футбол 2 — 0.00)

Потери: Савич (травм.) — -

Судья: Кружляк (Словакия).

У «Боруссии» и «Монако» немало общего. Прежде всего, стремление развивать молодые таланты для их последующей продажи. Но дальше начинаются различия. Во-первых, у Дортмунда крепче основной костяк во главе с Ройсом и травмированным сейчас Гетце. Во-вторых, те, кому едва за двадцать, уже стали ключевыми фигурами — как Пулишич, Вайгль и Диалло. В-третьих, совсем юных вводят в состав постепенно, но делают это так органично, что ни разу не попавший в основу 18-летний Санчо имеет на своем счету уже пять голевых передач. Подписанный вчера англичанином новый контракт не заставил себя ждать.

Помножим это на прекрасное знание французского футбола экс-наставником «Ниццы» Люсьеном Фавром, а также эмоциональный подъем в связи с выходом на первое место в бундеслиге. Много ли шансов останется при таком раскладе у болтающегося в зоне вылета «Монако», который к тому же только дождался возвращения в строй голкипера Субашича, но по-прежнему не может рассчитывать на Рони Лопеша и Йоветича? И все же Леонарду Жардим постарается удивить коллегу, ведь в последнем матче национального чемпионата состав монегасков был даже слишком экспериментальным. В Дортмунде в основу должны вернуться многие, включая Головина. Если это случиться, то дуэль Александра с бывшим зенитовцем Витселем обещает стать одной из определяющих.

Обескровленные «шпоры»

Группа B.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа B, 3.10.2018, 22:00 Тоттенхэм Хотспур - Барселона -

Тоттенхэм — Барселона

3 октября. Лондон. Стадион «Уэмбли». 22.00 (Матч ТВ — 21.50)

Потери: Алли, Ворм, Дембеле, Орье, Фертонген, Эриксен (все — травмы) — Юмтити (дисквалификация), Серджи Роберто (травма)

Судья: Цвайер (Германия).

ПСВ — Интер

3 октября. Эйндховен. Стадион «Филипс». 22.00 (Матч Арена — 21.50)

Потери: Томас (травма) — Врсалько (травма)

Судья: Мажич (Сербия).

При всем уважении к Лучано Спаллетти и его набирающему ход «Интеру» игра миланцев с ПСВ будет лишь фоном к звездной схватке на «Уэмбли», ведь на главной арене Англии впервые друг против друга сыграют Харри Кейн и Лионель Месси. На фоне этой дуэли меркнет даже ожидаемый юбилей Жерара Пике, который может провести 100-й матч в Лиге чемпионов. Учитывая форму каталонских защитников, а также потерю Юмтити и повредившего мышцы бедра Серхи Роберто, шансы лучшего бомбардира «шпор» повышаются.

Тем более, чемпионы Испании сейчас пребывают в кризисе. Два набранных очка в трех играх ла лиги с не самыми сильными соперниками — катастрофа, но все равно команда Эрнесто Вальверде может в любой момент проснуться. Маурисио Покеттино, соперничавший с «Барсой» в дерби во времена работы с «Эспаньолом», прекрасно это понимает. Как и всю сложность положения лондонцев, которым после обидного поражения от «Интера» непременно нужно выигрывать. Вопрос в том, как этого добиться без группы ключевых исполнителей? Единственная положительная для «шпор» новость последних дней — возвращение в строй голкипера Ллориса, однако это не компенсирует отсутствие Алли, Эриксена и Фертонгена.

«Драконы» сыграют за травмированного товарища

Группа D.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа D, 3.10.2018, 22:00 Порту - Галатасарай -

Порту — Галатасарай

3 октября. Порту. Стадион «Драгау». 22.00 (Матч Игра — 21.50)

Потери: Абубакар (травма), Базур (под вопросом) — Ндиай (дисквалификация), Эмре Акбаба (травма), Дердюйк (под вопросом)

Судья: Оливер (Англия).

Локомотив — Шальке

3 октября. Москва. Стадион «РЖД Арена».19.55 (Матч ТВ — 19.15)

Потери: Смолов (травма), Коломейцев, Рыбус, Фарфан, Чорлука (все — под вопросом) — Маккенни, Очипка, Скрибски, Стамбули, Харит, Шепф (все — травмы), Ритер (под вопросом)

Судья: Тэйлор (Англия).

Представляя матч соперников «Локомотива» по группе, стоит сделать акцент на проблемах в атаке, с которыми столкнулся «Порту». Абубакар получил разрыв крестообразных связок, а отличившийся в последнем туре португальского чемпионата Тикинью Соареш не заявлен на Лигу чемпионов.