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01:13 (мск), источник: ТАСС

Лопетеги: Футболистам «Реала» в матче с ЦСКА не хватило удачи

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Футболистам мадридского «Реала» в матче Лиги чемпионов против московского ЦСКА не хватило удачи. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер испанского клуба Хулен Лопетеги.

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Во вторник «Реал» в Москве проиграл ЦСКА в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:1.

«Не хватило удачи, мы создали много голевых моментов — откуда мы только не били, но реализовать свои моменты не смогли. Соперник играл дома и забил быстрый гол. Это идеальная ситуация для ЦСКА», — сказал Лопетеги.

Безголевая серия «Реала» во всех турнирах длится уже более пяти часов.
Нам нужно продолжать создавать моменты, ничего другого не остается. Уверен, что рано или поздно с такой самоотдачей мы обязательно забьем. Нет смысла зацикливаться на неудачах.

«Мы провели отличный матч против “Ромы” в Лиге чемпионов (“Реал” в первом туре выиграл со счетом 3:0 — прим. ТАСС), это значит, что мы можем забивать и показывать хорошую игру», — добавил он.

В турнирной таблице группы G ЦСКА вышел на первое место, набрав четыре очка, «Реал» с тремя очками идет вторым. В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с итальянской «Ромой», «Реал» примет чешскую «Викторию». Обе встречи пройдут 23 октября.

ЦСКА 1:0
Первый тайм: 1:0
Реал
2.10.2018, 22:00 Зрители: 71811 Групповой турнир: Группа G Лужники
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Хулен Лопетеги
Голы
2′ Никола Влашич 8
Составы
90+5′ 90+5′ Игорь Акинфеев (к) 35
Мариу Фернандес 2
Никита Чернов 3
Кирилл Набабкин 14
Родригу Бекао 50
Никола Влашич 8
66′ Яка Бийол 29
Ильзат Ахметов 77
90+3′ 90′ Иван Обляков 98
Георгий Кырнац 44
65′ Алан Дзагоев 10
Дмитрий Ефремов 15
78′ Федор Чалов 9
Арнор Сигурдссон 17
1 Кейлор Навас
23 Серхио Регилон
5 Рафаэль Варан
6 Фернандес Иглесиас Начо
8 Тони Кроос
24 Дани Себальос
9 Карим Бензема (к)
20 Марко Асенсио
2 Даниэль Карвахаль 43′
19 Альваро Одриосола
17 Лукас Васкес 58′
7 Мариано Диас
14 Каземиру 58′
10 Лука Модрич
Статистика
4 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 6
8 Удары (всего) 26
3 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 3
4 Угловые 6
13 Фолы 6
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Боковой судья Октавьян Шовре (Румыния)
Боковой судья Себастьян Георге (Румыния)
За воротами Раду Петреску (Румыния)
За воротами Себастьян Колцеску (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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