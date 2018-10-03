Лопетеги: Футболистам «Реала» в матче с ЦСКА не хватило удачи

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Во вторник «Реал» в Москве проиграл ЦСКА в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:1.

«Не хватило удачи, мы создали много голевых моментов — откуда мы только не били, но реализовать свои моменты не смогли. Соперник играл дома и забил быстрый гол. Это идеальная ситуация для ЦСКА», — сказал Лопетеги.

Безголевая серия «Реала» во всех турнирах длится уже более пяти часов.

Нам нужно продолжать создавать моменты, ничего другого не остается. Уверен, что рано или поздно с такой самоотдачей мы обязательно забьем. Нет смысла зацикливаться на неудачах.

«Мы провели отличный матч против “Ромы” в Лиге чемпионов (“Реал” в первом туре выиграл со счетом 3:0 — прим. ТАСС), это значит, что мы можем забивать и показывать хорошую игру», — добавил он.