Текущие события
Футбол. Еврокубки
2.10
Рома5
Виктория Пл0
Футбол. Еврокубки
2.10
ЦСКА1
Реал0
Футбол. Еврокубки
2.10
Бавария1
Аякс1
Футбол. Еврокубки
2.10
АЕК2
Бенфика3
Футбол. Еврокубки
2.10
Лион2
Шахтер Д2
Футбол. Еврокубки
2.10
Манчестер Юнайтед0
Валенсия0
Футбол. Еврокубки
2.10
Хоффенхайм1
Манчестер Сити2
Футбол. Еврокубки
2.10
Ювентус3
Янг Бойз0
Все события
Фоторепортажи
8Кого Черчесов не вызвал в сборную России
29Карпин поборол Карреру
01:24 (мск), источник: ТАСС

Гончаренко: Арбитру матча ЦСКА — «Реал» не стоило давать вторую желтую карточку Акинфееву

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Арбитру матча футбольной Лиги чемпионов между московским ЦСКА и мадридским «Реалом» не стоило давать вторую желтую карточку голкиперу армейцев Игорю Акинфееву. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер российского клуба Виктор Гончаренко.

Наверх
28
фотографий
28
фотографий
28
фотографий

Во вторник ЦСКА одержал победу над «Реалом» со счетом 1:0 в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. В компенсированное ко второму тайму время румынский арбитр Овидиу Хацеган показал Акинфееву две подряд желтые карточки.

Игра уже заканчивалась. Не стоило давать вторую желтую после первой. Надеюсь, что Игорь отделается одной игрой дисквалификации.

Место в воротах после удаления Акинфеева занял 20-летний Георгий Кырнац. «Он сам пока не знает своих возможностей, — отметил Гончаренко. — Думаю, в следующем матче с “Ромой” сыграет Илья Помазун. Мы поставим его в строй, скорее всего, играть будет он».

В турнирной таблице группы G ЦСКА вышел на первое место, набрав четыре очка, «Реал» с тремя очками идет вторым. В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с итальянской «Ромой», «Реал» примет чешскую «Викторию». Обе встречи пройдут 23 октября.

ЦСКА 1:0
Первый тайм: 1:0
Реал
2.10.2018, 22:00 Зрители: 71811 Групповой турнир: Группа G Лужники
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Хулен Лопетеги
Голы
2′ Никола Влашич 8
Составы
90+5′ 90+5′ Игорь Акинфеев (к) 35
Мариу Фернандес 2
Никита Чернов 3
Кирилл Набабкин 14
Родригу Бекао 50
Никола Влашич 8
66′ Яка Бийол 29
Ильзат Ахметов 77
90+3′ 90′ Иван Обляков 98
Георгий Кырнац 44
65′ Алан Дзагоев 10
Дмитрий Ефремов 15
78′ Федор Чалов 9
Арнор Сигурдссон 17
1 Кейлор Навас
23 Серхио Регилон
5 Рафаэль Варан
6 Фернандес Иглесиас Начо
8 Тони Кроос
24 Дани Себальос
9 Карим Бензема (к)
20 Марко Асенсио
2 Даниэль Карвахаль 43′
19 Альваро Одриосола
17 Лукас Васкес 58′
7 Мариано Диас
14 Каземиру 58′
10 Лука Модрич
Статистика
4 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 6
8 Удары (всего) 26
3 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 3
4 Угловые 6
13 Фолы 6
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Боковой судья Октавьян Шовре (Румыния)
Боковой судья Себастьян Георге (Румыния)
За воротами Раду Петреску (Румыния)
За воротами Себастьян Колцеску (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Абрамович намерен получить £3 млрд
До матча с нами бразильцы смеялись, а после - плакали
ЦСКА победил «Реал»
«Локомотив» спустя 14 лет сыграет в домашнем матче ЛЧ
Стартует 102-й сезон Национальной хоккейной лиги
Головин против Витселя, Месси на «Уэмбли»: интриги среды в ЛЧ
«Рома» разгромила «Викторию Пльзень» в группе ЦСКА и «Реала»
«Манчестер Юнайтед» не сумел забить «Валенсии» в матче ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь