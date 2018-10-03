Гончаренко: Арбитру матча ЦСКА — «Реал» не стоило давать вторую желтую карточку Акинфееву

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Во вторник ЦСКА одержал победу над «Реалом» со счетом 1:0 в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. В компенсированное ко второму тайму время румынский арбитр Овидиу Хацеган показал Акинфееву две подряд желтые карточки.

Игра уже заканчивалась. Не стоило давать вторую желтую после первой. Надеюсь, что Игорь отделается одной игрой дисквалификации.

Место в воротах после удаления Акинфеева занял 20-летний Георгий Кырнац. «Он сам пока не знает своих возможностей, — отметил Гончаренко. — Думаю, в следующем матче с “Ромой” сыграет Илья Помазун. Мы поставим его в строй, скорее всего, играть будет он».