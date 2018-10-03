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01:20 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» сыграет с «Шальке» в первом домашнем матче ЛЧ после 14-летнего перерыва

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Московский «Локомотив» в среду сыграет во втором матче группового этапа Лиги чемпионов против немецкого «Шальке». Последний раз домашняя арена железнодорожников принимала главный еврокубковый турнир 24 февраля 2004 года.

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Источник: ИТАР-ТАСС

За этот срок московский клуб принял участие в европейских турнирах 9 раз, однако ни разу не смог выступить в Лиге чемпионов. Исключением стал сезон-2005/06. Тогда подопечные Владимира Эштрекова не смогли преодолеть в третьем квалификационном раунде венский «Рапид», уступив по сумме двух встреч со счетом 1:2 (1:1, 0:1). После «Локомотив» выступал только в Кубке УЕФА и Лиге Европы, где наивысшим достижением стал выход 1/8 финала, который случился в сезоне-2017/18.

В противостоянии с немецкими клубами подопечные Юрия Семина еще ни разу не одерживали победу в домашних матчах в еврокубковых турнирах.

В сезоне-1995/96 во встрече 1/64 Кубка УЕФА «Локомотив» сенсационно обыграли мюнхенскую «Баварию» на выезде — 0:1, однако в ответном домашнем матче в Москве потерпел разгромное поражение (0:5). В следующих играх против немецких клубов москвичи традиционно уступали. Последний матч с представителем немецкой Бундеслиги железнодорожники провели в рамках второго группового этапа Лиги чемпионов сезона-2002/03, где уступили дортмундской «Боруссии» со счетом 1:2.

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа D, 3.10.2018, 19:55
Локомотив
-Шальке-04-

Возвращение «Шальке»

В сезоне-2017/18 «Шальке» занял второе место в чемпионате Германии по футболу, показав лучший результат за последние восемь лет. В главном клубном еврокубковом турнире немцы принимают участие впервые с сезона-2014/15, когда они добрался до стадии плей-офф.

Тогда немецкому клубу в соперники по группе достались португальский «Спортинг», словенский «Марибор» и английский «Челси». В шести матчах группового этапа гельзенкирхенцы набрали восемь очков, что позволило им выйти в плей-офф. Там по сумме двух матчей они уступили мадридскому «Реалу» со счетом 4:5 (0:2, 4:3). Наивысшим же достижением соперника «Локомотива» в еврокубках является победа в Кубке УЕФА в 1997 году, а что касается Лиги чемпионов, то триумфальным стал сезон-2010/11, где «Шальке» дошел до полуфинала, уступив «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:6.

В отличие от «Локомотива», «Шальке» встречался с российскими клубами дважды. На групповом этапе Лиги Европы немецкая команда два раза обыграла «Краснодар» — (1:0, 2:0). В той еврокубкойвой кампании гельзенкирхенцы дошли до четвертьфинала, где уступили по сумме двух встреч будущему финалисту турнира «Аяксу».

Худший старт в чемпионате страны

После сезона-2017/18 очередную страницу футбольной истории «Шальке» начал с пяти поражений, повторив антирекорд двухлетней давности. Серия поражений прервалась в субботнем матче против «Майнца», где соперники железнодорожников одержали победу со счетом 1:0.

Стоит отметить, что помимо 17-го места в чемпионате Германии, подопечные Доменико Тедеско являются самой незабивающей командой первенства. «Шальке» поражал ворота своих соперников на внутренней арене всего три раза.

На пресс-конференции Тедеско отметил, что неудачный старт в чемпионате страны не скажется на настрое при подготовке к матчу с «Локомотивом».

Мы неудачно стартовали в сезоне, но в Москву команда приехала в приподнятом настроении, ведь в последнем матче победили «Майнц». На поле мы выйдем без мысли о проблемах в чемпионате и постараемся добиться положительного результата.
Доменико Тедеско

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме на пресс-конференции выразил мнение, что неудачный старт немецкой команды не может стать поводом для недооценки соперника. «Лига чемпионов — это совсем другой турнир, и слабых команд тут нет. Я не знаю, почему они неудачно стартовали, но нас ожидает завтра сложный матч. Мы знаем, что наш соперник — молодая и быстрая команда, но сегодня еще разберем их игру», — отметил Гилерме.

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«Локомотив» в чемпионате России в трех стартовых турах смог набрать всего лишь два очка. Этот показатель является худшим для действующего чемпиона страны в истории российских первенств. Перед матчем с «Шальке» безвыигрышная серия железнодорожников в чемпионате состояла из трех матчей, пока подопечные Семина не обыграли в субботу «Ахмат» со счетом 2:0 и не вышли на седьмое место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Гилерме отметил, что на футболистах московского клуба лежит большая ответственность и в предстоящем матче игрокам «Локомотива» будет важно порадовать своих болельщиков. «Знаем, что будем играть против сильного соперника, поэтому подготовка прошла серьезная, мы играем дома и приложим максимум усилий для достижения результата. Давно не играли в Лиге чемпионов на домашней арене, и на нас лежит большая ответственность. Мы постараемся порадовать наших болельщиков, так как они ждут от нас хорошей игры», — сказал Гилерме.

Атакующие действия «Шальке» и дежавю для Хёведеса

На предматчевой пресс-конференции Семин отметил быстрые атакующие действия и хороший розыгрыш стандартов в исполнении футболистов немецкой команды. «Шальке» — это клуб Бундеслиги, а в чемпионате Германии многое решается за счет выигранных единоборств. Я бы отметил их быстрые контратаки и агрессивность действий при борьбе за мяч. Также одной из сильных сторон команды являются быстрые атакующие действия и розыгрыш стандартов, — добавил Семин.

Видео
Тренировка «Локомотива» перед матчем с «Шальке»

В составе «Локомотива» выступают два экс-футболиста «Шальке» — защитник Бенедикт Хёведес и нападающий Джефферсон Фарфан. Последний из-за травмы пропустит еврокубковый матч против своей бывшей команды. Хёведес с большой долей вероятности может появиться в стартовом составе.

Немец перешел в «Локомотив» летом 2018 года. Защитник является воспитанником «Шальке», за взрослую команду которого выступал с 2007 года, сыграв 335 матчей во всех турнирах, забив 23 мяча и отдав 13 голевых передач.

«Невероятная жеребьевка, хорошо сбалансированная группа, каждый имеет равные шансы пойти дальше. Мне будет приятно вернуться в Гельзеркирхен, но играть против “Шальке” для меня будет странно. Не представляю, что буду испытывать в игре с ними», — сказал Хёведес после жеребьевки группового этапа в августе.

В первом туре «Локомотив» уступил на выезде турецкому «Галатасараю» со счетом 0:3. «Шальке» на своем поле сыграл вничью с португальским «Порту» — 1:1.

Матч «Локомотив» — «Шальке» рассудит английская бригада арбитров во главе Энтони Тейлором. Начало встречи в 19:55 по мск.
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