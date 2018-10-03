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01:58 (мск), источник: ТАСС

Португальцы сократили отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 3 октября. Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на 0,1 балла благодаря победе «Бенфики» и меньшему количеству своих команд в еврокубках.

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Источник: ИТАР-ТАСС

После победы ЦСКА во втором туре группового турнира над действующим победителем Лиги чемпионов мадридским «Реалом» (1:0) Россия набрала 0,33 балла. Португалия же за счет меньшего числа своих клубов в еврокубках (5) заработала на 0,1 балла больше благодаря успеху лиссабонской «Бенфики» в матче с АЕКом (3:2). У России в евросезоне участвует шесть команд. Таким образом, в активе России 46,216 балла, португальцы отстают от на 5,3 балла (40,832).

Находящаяся на пятом месте Франция заработала 0,16 баллов после ничьей «Лиона» с донецким «Шахтером» (51,665). Лидер рейтинга Испания из-за поражения «Реала» и ничьей «Валенсии» с «Манчестер Юнайтед» (0:0) набрала только 0,14 балла (88,712). Далее следуют Англия (67,177), Италия (66,868) и Германия (61,213).

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа D, 3.10.2018, 22:00
Порту
-Галатасарай-

В среду в Лиге чемпионов УЕФА во втором туре сыграет «Локомотив», который примет немецкий «Шальке», а португальский «Порту» дома встретится с турецким «Галатасараем».

Как вычисляются коэффициенты

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд.

Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. По итогам нынешнего сезона определится представительство клубов в еврокубках на сезон-2020/21.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 балла. За победу в игре основного этапа — два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию еврокубков стране начисляют четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — пять баллов. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы — одно очко.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.

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