Гендиректор ФК ЦСКА Бабаев назвал исторической победу над «Реалом» в Лиге чемпионов

27 фотографий 27 фотографий 27 фотографий

Во вторник ЦСКА в «Лужниках» обыграл «Реал» со счетом 1:0. Голом отметился полузащитник Никола Влашич.

«Будет лукавством сказать, что мы ожидали этой победы и планировали ее, но мы надеялись. В предыдущих матчах появился аккуратный оптимизм, потому что несмотря на то, что у нас самая молодая команда чемпионата России на данный момент, тем не менее мы видим, что у нее есть потенциал, ребята не тушуются перед опытными соперниками. Понятно, что сегодня без доли везения не обошлось, но везет тому, кто везет. Это историческая победа для этих молодых пацанов, которые еще вчера только по телевизору могли смотреть за играми мадридского “Реала”, а сегодня вышли и выиграли», — заявил Бабаев.

«Думаю, что вся борьба впереди, но очень приятно наблюдать за таблицей, которую мы возглавляем. Не скрою, это вызывает гордость за наших ребят, которые идут вперед и стараются не прятаться, а пытаются обострять», — добавил он.

В компенсированное ко второму тайму время главный арбитр матча Овидиу Хацеган удалил вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. «Удаление Игоря я не пересматривал, я пообщался с ним, скорее всего, он получил две желтые за одну минуту за излишнее проявление эмоций. Очень обидно, это такая ложка дегтя, но и без этого не бывает. Понятно, что надо стараться сдерживать эмоции, но очень трудно в таком матче и понятно, что на Игоре большая ответственность, как на капитане, вратаре, плюс к этому сегодня он еще один из немногих лидеров прошлого состава», — рассказал Бабаев.