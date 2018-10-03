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08:13 (мск), источник: ТАСС

Гендиректор ФК ЦСКА Бабаев назвал исторической победу над «Реалом» в Лиге чемпионов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Победа над мадридским «Реалом» в матче группового этапа Лиги чемпионов стала для московского ЦСКА исторической. Об этом журналистам заявил генеральный директор столичного клуба Роман Бабаев.

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Во вторник ЦСКА в «Лужниках» обыграл «Реал» со счетом 1:0. Голом отметился полузащитник Никола Влашич.

«Будет лукавством сказать, что мы ожидали этой победы и планировали ее, но мы надеялись. В предыдущих матчах появился аккуратный оптимизм, потому что несмотря на то, что у нас самая молодая команда чемпионата России на данный момент, тем не менее мы видим, что у нее есть потенциал, ребята не тушуются перед опытными соперниками. Понятно, что сегодня без доли везения не обошлось, но везет тому, кто везет. Это историческая победа для этих молодых пацанов, которые еще вчера только по телевизору могли смотреть за играми мадридского “Реала”, а сегодня вышли и выиграли», — заявил Бабаев.

«Думаю, что вся борьба впереди, но очень приятно наблюдать за таблицей, которую мы возглавляем. Не скрою, это вызывает гордость за наших ребят, которые идут вперед и стараются не прятаться, а пытаются обострять», — добавил он.

В компенсированное ко второму тайму время главный арбитр матча Овидиу Хацеган удалил вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. «Удаление Игоря я не пересматривал, я пообщался с ним, скорее всего, он получил две желтые за одну минуту за излишнее проявление эмоций. Очень обидно, это такая ложка дегтя, но и без этого не бывает. Понятно, что надо стараться сдерживать эмоции, но очень трудно в таком матче и понятно, что на Игоре большая ответственность, как на капитане, вратаре, плюс к этому сегодня он еще один из немногих лидеров прошлого состава», — рассказал Бабаев.

В турнирной таблице группы G ЦСКА вышел на первое место, набрав четыре очка, «Реал» с тремя очками идет вторым. В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с итальянской «Ромой», «Реал» примет чешскую «Викторию». Обе встречи пройдут 23 октября.

ЦСКА 1:0
Первый тайм: 1:0
Реал
2.10.2018, 22:00 Зрители: 71811 Групповой турнир: Группа G Лужники
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Хулен Лопетеги
Голы
2′ Никола Влашич 8
Составы
90+5′ 90+5′ Игорь Акинфеев (к) 35
Мариу Фернандес 2
Никита Чернов 3
Кирилл Набабкин 14
Родригу Бекао 50
Никола Влашич 8
66′ Яка Бийол 29
Ильзат Ахметов 77
90+3′ 90′ Иван Обляков 98
Георгий Кырнац 44
65′ Алан Дзагоев 10
Дмитрий Ефремов 15
78′ Федор Чалов 9
Арнор Сигурдссон 17
1 Кейлор Навас
23 Серхио Регилон
5 Рафаэль Варан
6 Фернандес Иглесиас Начо
8 Тони Кроос
24 Дани Себальос
9 Карим Бензема (к)
20 Марко Асенсио
2 Даниэль Карвахаль 43′
19 Альваро Одриосола
17 Лукас Васкес 58′
7 Мариано Диас
14 Каземиру 58′
10 Лука Модрич
Статистика
4 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 6
8 Удары (всего) 26
3 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 3
4 Угловые 6
13 Фолы 6
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Боковой судья Октавьян Шовре (Румыния)
Боковой судья Себастьян Георге (Румыния)
За воротами Раду Петреску (Румыния)
За воротами Себастьян Колцеску (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
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Вторая желтая карточка
(к)
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