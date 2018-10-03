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8Как российские клубы играли с «Реалом»
14Как Крикунов тренировал Овечкина в «Динамо»
08:48 (мск), источник: Sport24

Шоу Дибалы, рекорд Клюйверта и гол на 43-й секунде. Что вы пропустили, пока ЦСКА выносил «Реал»

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Хет-трик дня

«Янг Бойз» хватило всего на 5 минут (и это еще не играл Криштиану). Дибала быстро замкнул радиоуправляемый кросс через полполя от Бонуччи, добил после могучего залпа Матюиди, а после перерыва сотворил историю.

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  • Это первый хет-трик Пауло в ЛЧ.
  • Пауло — четвертый аргентинец и четвертый игрок «Ювентуса», который оформлял хет-трик в ЛЧ. До него это удавалось только Филиппо Индзаги (в ворота киевского «Динамо»), Алессандро Дель Пьеро («Монако») и Артуро Видалю (в матче с «Копенгагеном»).
  • В этом сезоне только один человек забивал три гола в одном матче — Лео Месси в ворота «ПСЖ». Дибала — второй.
  • 9 последних мячей в ЛЧ Дибала забил левой ногой. Правая — для ходьбы.
  • 3 гола в одном матче — больше, чем Дибала забил за весь прошлый розыгрыш Лиги чемпионов.

«Прошлый сезон складывался для меня иначе: тогда я сразу начал много забивать, но потом слегка потух, — объяснил Дибала. — А сейчас я выпал из стартового состава — и это заставило меня работать усерднее и вернуть форму, чем сейчас и пользуюсь. Я хотел провести такой матч».

«Ювентус» впервые в историивыиграл все 9 стартовых матчей сезона. В сезоне-1930/31 туринцы выиграли 8 матчей, но в девятом уступили «Наполи» (1:2).

Камбэк дня

Две недели назад «Манчестер Сити» дома сгорел «Лиону» (1:2), а Пеп Гвардиола был уверен — ничего страшнее уже не случится. Но матч с «Хоффенхаймом» начался еще хуже. Исках Бельфодиль пробил Эдерсона уже на 44-й секунде и побил рекорд Сейду Думбия. Четыре года назад, в ноябре 2014-го, ивуариец забил «Ман Сити» за ЦСКА на 98-й секунде.

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Команда Юлиана Нагельсмана вела ровно 6 минут, пока за дело не взялся Агуэро.

  • Это 32-й гол Куна в 63 матчах Лиги чемпионов.
  • Агуэро забивает немецким клубам чаще, чем кому-либо еще — 8 мячей (4 — «Боруссии» М, 3 — «Баварии», 1 — «Хоффенхайму»).
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Назначь Скомина чистый пенальти за снос Сане, Гвардиола бы выдохнул раньше. А так — терпеть пришлось почти до финального свистка, пока «Ман Сити» не спас Давид Сильва.

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«Не буду говорить о судействе, иначе следующую игру посмотрю с трибун. Побеждать в Германии всегда сложно, поэтому вдвойне приятно набрать 3 очка. Соперник очень, очень организованно действует в обороне. Очень хорошая команда. У них крайне мощные нападающие, команда хорошо держит мяч, но мы смогли вырвать победу. Я рад», — признался Гвардиола.

Джеко дня

Почти одновременно с рывком Влашича на голевой ассист от Тони Крооса Эдин Джеко начал уничтожать «Викторию Пльзень».

Команда из Чехии просто не понимала, что с ним делать. Последний раз такими же беспомощными выглядели Чорлука и Кверквелия, когда пытались остановить Дзюбу.

Босниец еще на перерыв ушел с дублем, а до финального свистка оформил хет-трик.

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  • «Рома» уже играла с «Викторией» в Лиге Европы (сезон-2016/17) — в Риме Джеко тоже оформил хет-трик.
  • В 7 последних матчах ЛЧ у Эдина — 8 голов.

Возраст дня

Но главный герой — Джастин Клюйверт, ставший самым молодым автором гола за «Рому» в ЛЧ. Джастину — 19 лет и 150 дней. Сегодня он забил на «Стадио Олимпико», а посвятил его Абдельхаку Нури. Прошлым летом Нури потерял сознание прямо на поле и больше не приходил в себя — врачи диагностировали серьезные повреждения головного мозга и сообщили, что мальчик больше никогда не сможет ходить, есть, разговаривать и узнавать людей.

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Отец Клюйверта — Патрик — впервые отличился в ЛЧ, когда ему было 18 лет и 89 дней.

Наказание дня

«Лион» играл с «Шахтером» при пустых трибунах. Дисциплинарный комитет УЕФА наказал французский клуб проведением двух домашних игр в еврокубках без болельщиков и оштрафовал на 100 тысяч евро.

Все — из-за нарушений во время весеннего матча с ЦСКА в Лиге Европы. Фанаты «Лиона» кидали на поле файеры, блокировали выход с трибун и попали в протокол инспектора за расисткое поведение.

Ковач дня

Главный конкурент Хулена Лопетеги в звании худшего тренера недели — Нико Ковач. «Бавария», которая годами всех выносила, теперь проигрывает «Герте», играет вничью с «Аугсбургом» и позволяет в Мюнхене отыграться «Аяксу».

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Скука дня

На «Олд Траффорд».

«Я уже более 20 лет в футболе и никогда не верил в то, что игрок, который выходит на поле, может не желать победы. Может быть, кто-то из сегодняшних экспертов делал так во время своей карьеры? Может, Фердинанд, Скоулз или кто-то другой не хотел побеждать ради клуба, тренера, одноклубников или ради себя?

В моей карьере не было ни одного игрока, который бы сказал мне: «В том матче я не хотел побеждать, не хотел выкладываться, не хотел играть». Пока этого не случится, я буду продолжать оставаться наивным. Буду верить в то, что игрок, выходя на поле, всегда хочет побеждать, — перед игрой с «Валенсией» Моуринью не верил, что игроки могут его сливать.

Кажется, Жозе ошибался.

  • «МЮ» не смог выиграть 4-й домашний матч подряд. Это антирекорд Моуринью.
  • 0:0 — больше безголевых ничьих, чем у «МЮ» (23), в Лиге чемпионов нет ни у одной команды.
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