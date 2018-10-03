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08:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Люди больше часа шли до метро из «Лужников». ЧМ нас ничему не научил

И снова всё по-прежнему.

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27
фотографий
27
фотографий
27
фотографий

Мы это уже проходили: после матча России и Аргентины в «Лужниках» по дороге к метро творилось что-то невообразимое: народ под дождем шлепал до ближайших станций больше полутора часов. После этого случая были предприняты различные меры, чтобы подобное не притворилось вновь.

И это сработало: чемпионат мира прошёл идеально. Трибуны быстро пустели, народ без особых проблем добирался до метро. Казалось, что так будет теперь всегда, но… нет.

После матча ЦСКА — «Реал» болельщики снова прошли через несколько кругов ада.

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Проблемы возникли и в МЦК. В отличие от чемпионата мира, вход на станцию был платный, что создало очереди. Плюс летом система после матчей работала только на вход, а сегодня всё было в обычном режиме. Полиция призывала людей идти в метро, но, сами понимаете, не всегда метро удобнее, чем МЦК.

Футбольный ЦСКА обыграл «Реал»
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03:58 (мск)© Ньюстюб
ЦСКА 1:0
Первый тайм: 1:0
Реал
2.10.2018, 22:00 Зрители: 71811 Групповой турнир: Группа G Лужники
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Хулен Лопетеги
Голы
2′ Никола Влашич 8
Составы
90+5′ 90+5′ Игорь Акинфеев (к) 35
Мариу Фернандес 2
Никита Чернов 3
Кирилл Набабкин 14
Родригу Бекао 50
Никола Влашич 8
66′ Яка Бийол 29
Ильзат Ахметов 77
90+3′ 90′ Иван Обляков 98
Георгий Кырнац 44
65′ Алан Дзагоев 10
Дмитрий Ефремов 15
78′ Федор Чалов 9
Арнор Сигурдссон 17
1 Кейлор Навас
23 Серхио Регилон
5 Рафаэль Варан
6 Фернандес Иглесиас Начо
8 Тони Кроос
24 Дани Себальос
9 Карим Бензема (к)
20 Марко Асенсио
2 Даниэль Карвахаль 43′
19 Альваро Одриосола
17 Лукас Васкес 58′
7 Мариано Диас
14 Каземиру 58′
10 Лука Модрич
Статистика
4 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 6
8 Удары (всего) 26
3 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 3
4 Угловые 6
13 Фолы 6
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Боковой судья Октавьян Шовре (Румыния)
Боковой судья Себастьян Георге (Румыния)
За воротами Раду Петреску (Румыния)
За воротами Себастьян Колцеску (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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