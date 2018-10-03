«Игорь — герой». ЦСКА не остановить даже без Акинфеева

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В Пльзене пенальти для Николы Влашича заработал Марио Фернандес, в дерби со «Спартаком» ему ассистировал Кирилл Набабкин, а вчера — Тони Кроос. Начо сделал безобидную скидку немцу из-под прессинга Чалова — самому Кроосу никто не мешал. Ни с того ни с сего восьмой номер «Реала» отпасовал восьмому номеру ЦСКА.

Тот, не коснувшись толком мяча, прошел Варана и зарядил мимо Наваса. Рафаэль недавно становился в «Лужниках» чемпионом мира, а Кейлор пять лет назад играл здесь с «Леванте» против «Рубина» (и пропускал от Рондона и Дядюна). Теперь им досталось от ЦСКА.

Влашич поучаствовал в пяти голах в пяти последних матчах армейцев. Три года назад Никола — вместе с экс-спартаковцем Марио Пашаличем — уже противостоял мадридцам Асенсио и Себальосу. Влашича тогда заменили еще в первом тайме, когда хорватская молодежка осталась вдесятером. За испанскую один из голов забил как раз Асенсио, Пашалич отличился за Хорватию, но та все равно проиграла.

11 сентября 2018-го Асенсио забил уже взрослой Хорватии (с Пашаличем в составе) и отдал три голевых паса. 2 октября на правом фланге «Реала» тандем ему составил Серхио Регилон — это был его дебют за главную команду «Мадрида». Гости в первом тайме давили именно по левому краю, где со всем справлялся и все успевал Марио Фернандес — а не справа, где за Лукасом Васкесом следил 20-летний Обляков.

Пять дней назад в Оренбурге Гончаренко отметил, что Обляков плохо знаком с «системной обороной»: «Когда не знаешь, как мяч перехватывать, как вступить в отбор, если не видишь, что вокруг тебя — значит, есть проблемы». Во вторник Обляков совершил два перехвата, выиграл три единоборства (больше в ЦСКА только у Ахметова) и допустил всего две потери на своей половине поля.

Во втором тайме Лопетеги переключился на схему 4−4−2, Асенсио с Себальосом заняли фланги и регулярно ими менялись. Себальос в эту субботу ударно провел второй тайм с «Атлетико» — тогда он заменил травмированного Бэйла. Перед игрой в «Лужниках» Лопетеги предпочел Дани Модричу и, как и Асенсио, продержал на поле весь матч.

Тезка Себальоса Карвахаль в конце первого тайма грустно брел с поля — не хромая, без помощи, но очень медленно. Он словно тянул время, а на самом деле повредил левую икру. Карвахаль не отбил пять Лопетеги, а по дороге в раздевалку злобно пнул ограждение камеры. Травма Даниэля — уже четвертая у «Реала»: Бэйл, Марсело и Иско в Москву даже не полетели. Как и Серхио Рамос — Лопетеги поберег капитана, который, по подсчетам тренера, «провел больше матчей в чемпионате Испании, чем любой другой игрок «Реала».

Карвахаля сменил Альваро Одриосола — баск даже провел на поле пол-перерыва, чтобы согреть мышцы. Гончаренко на исходе часа бросил на фланг Одриосолы (там же работал Асенсио, по ходу дела подключился и Модрич) Дмитрия Ефремова. Облякова тренер ЦСКА убрал в центр, на позицию Дзагоева. Ефремов успевал даже в атаке — Одриосоле повезло заблокировать один из его ударов.

— «Реал» после выхода Модрича так же продолжал давить, но Лука стал конкретнее отдавать вперед, обострять игру, — резюмировал Обляков. — Левого защитника я уже играл, мне было комфортно. Вот на месте Дзагоева было тяжелее. Приходилось много двигаться, перекрывать зоны, отбирать мячи.

Гончаренко считает, что второй тайм удался ЦСКА больше первого: «Даже возникали предпосылки к созданию бóльшего количества моментов у ворот «Реала». В перерыве мне надо было успокоить футболистов. Думаю, многим не верилось, что мы ведем в счете у «Реала».

В первом тайме «Реал» дважды попадал в каркас, а на 90-й минуте в стойку угодил еще и Мариано Диас, забивавший ЦСКА в Лиге Европы за «Лион». Дальше потекли добавленные минуты. Диас еще раз прыгнул за мячом в чужой штрафной, ЦСКА сбегал в пару контратак, Обляков получил желтую, Варан пробил рядом со штаной. Игроки «Реала» уже повалились на газон от горя, Набабкин схватился за голову, Хацеган показал удар от ворот. А сразу следом — две желтые карточки Акинфееву.

Одной рукой Игорь показал на Варана и заваленного им Бекао, а другой — два пальца. Потом он зашагал в сторону Хацегана, повысил голос — и спровоцировал удаление.

По дороге в раздевалку Акинфеев пытался передать перчатки и Ефремову и сцепился с игроками «Реала».

— Игра уже заканчивалась, и, считаю, арбитру не стоило давать две желтые карточки подряд. Ведь для нас Игорь — полкоманды, если не больше, — заявил Гончаренко.

— Скорее всего, красная была показана за излишнее проявление эмоций, — предположил Роман Бабаев. — Очень обидно. Такая ложка дегтя. Нужно контролировать эмоции, но очень трудно это сделать в таком матче. На Игоре сейчас ответственность не только как на вратаре и капитане, он один из немногих лидеров прошлого состава. Эмоционально трудно выдерживать такую нагрузку.

— Акинфеев — герой матча. Как понял, удаление было за разговоры с судьей. Хотя Игорь вообще не к нему обращался, — рассказал Ефремов.

Гончаренко готовился выпускать Жамалетдинова, но резко поднял со скамейки Георгия Кырнаца. 20-летний вратарь так ни разу и не успел коснуться мяча. После игры Влашич поменялся футболками с Модричем, Магнуссон пнул в ворота какой-то брошенный с трибун объект — а Кырнаца обнял чуть ли не каждый из ЦСКА. Правда, Гончаренко уже сказал, что в Риме ворота займет не Георгий, а Илья Помазун: «У него неприятная травма, но мы постараемся восстановить его».