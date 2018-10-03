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09:03 (мск), источник: Sport24

«Игорь — герой». ЦСКА не остановить даже без Акинфеева

Репортаж Sport24 из «Лужников», откуда «Реал» снова уехал ни с чем.

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В Пльзене пенальти для Николы Влашича заработал Марио Фернандес, в дерби со «Спартаком» ему ассистировал Кирилл Набабкин, а вчера — Тони Кроос. Начо сделал безобидную скидку немцу из-под прессинга Чалова — самому Кроосу никто не мешал. Ни с того ни с сего восьмой номер «Реала» отпасовал восьмому номеру ЦСКА.

Тот, не коснувшись толком мяча, прошел Варана и зарядил мимо Наваса. Рафаэль недавно становился в «Лужниках» чемпионом мира, а Кейлор пять лет назад играл здесь с «Леванте» против «Рубина» (и пропускал от Рондона и Дядюна). Теперь им досталось от ЦСКА.

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Влашич поучаствовал в пяти голах в пяти последних матчах армейцев. Три года назад Никола — вместе с экс-спартаковцем Марио Пашаличем — уже противостоял мадридцам Асенсио и Себальосу. Влашича тогда заменили еще в первом тайме, когда хорватская молодежка осталась вдесятером. За испанскую один из голов забил как раз Асенсио, Пашалич отличился за Хорватию, но та все равно проиграла.

11 сентября 2018-го Асенсио забил уже взрослой Хорватии (с Пашаличем в составе) и отдал три голевых паса. 2 октября на правом фланге «Реала» тандем ему составил Серхио Регилон — это был его дебют за главную команду «Мадрида». Гости в первом тайме давили именно по левому краю, где со всем справлялся и все успевал Марио Фернандес — а не справа, где за Лукасом Васкесом следил 20-летний Обляков.

Пять дней назад в Оренбурге Гончаренко отметил, что Обляков плохо знаком с «системной обороной»: «Когда не знаешь, как мяч перехватывать, как вступить в отбор, если не видишь, что вокруг тебя — значит, есть проблемы». Во вторник Обляков совершил два перехвата, выиграл три единоборства (больше в ЦСКА только у Ахметова) и допустил всего две потери на своей половине поля.

Во втором тайме Лопетеги переключился на схему 4−4−2, Асенсио с Себальосом заняли фланги и регулярно ими менялись. Себальос в эту субботу ударно провел второй тайм с «Атлетико» — тогда он заменил травмированного Бэйла. Перед игрой в «Лужниках» Лопетеги предпочел Дани Модричу и, как и Асенсио, продержал на поле весь матч.

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Тезка Себальоса Карвахаль в конце первого тайма грустно брел с поля — не хромая, без помощи, но очень медленно. Он словно тянул время, а на самом деле повредил левую икру. Карвахаль не отбил пять Лопетеги, а по дороге в раздевалку злобно пнул ограждение камеры. Травма Даниэля — уже четвертая у «Реала»: Бэйл, Марсело и Иско в Москву даже не полетели. Как и Серхио Рамос — Лопетеги поберег капитана, который, по подсчетам тренера, «провел больше матчей в чемпионате Испании, чем любой другой игрок «Реала».

Карвахаля сменил Альваро Одриосола — баск даже провел на поле пол-перерыва, чтобы согреть мышцы. Гончаренко на исходе часа бросил на фланг Одриосолы (там же работал Асенсио, по ходу дела подключился и Модрич) Дмитрия Ефремова. Облякова тренер ЦСКА убрал в центр, на позицию Дзагоева. Ефремов успевал даже в атаке — Одриосоле повезло заблокировать один из его ударов.

— «Реал» после выхода Модрича так же продолжал давить, но Лука стал конкретнее отдавать вперед, обострять игру, — резюмировал Обляков. — Левого защитника я уже играл, мне было комфортно. Вот на месте Дзагоева было тяжелее. Приходилось много двигаться, перекрывать зоны, отбирать мячи.

Гончаренко считает, что второй тайм удался ЦСКА больше первого: «Даже возникали предпосылки к созданию бóльшего количества моментов у ворот «Реала». В перерыве мне надо было успокоить футболистов. Думаю, многим не верилось, что мы ведем в счете у «Реала».

В первом тайме «Реал» дважды попадал в каркас, а на 90-й минуте в стойку угодил еще и Мариано Диас, забивавший ЦСКА в Лиге Европы за «Лион». Дальше потекли добавленные минуты. Диас еще раз прыгнул за мячом в чужой штрафной, ЦСКА сбегал в пару контратак, Обляков получил желтую, Варан пробил рядом со штаной. Игроки «Реала» уже повалились на газон от горя, Набабкин схватился за голову, Хацеган показал удар от ворот. А сразу следом — две желтые карточки Акинфееву.

Одной рукой Игорь показал на Варана и заваленного им Бекао, а другой — два пальца. Потом он зашагал в сторону Хацегана, повысил голос — и спровоцировал удаление.

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По дороге в раздевалку Акинфеев пытался передать перчатки и Ефремову и сцепился с игроками «Реала».

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— Игра уже заканчивалась, и, считаю, арбитру не стоило давать две желтые карточки подряд. Ведь для нас Игорь — полкоманды, если не больше, — заявил Гончаренко.

— Скорее всего, красная была показана за излишнее проявление эмоций, — предположил Роман Бабаев. — Очень обидно. Такая ложка дегтя. Нужно контролировать эмоции, но очень трудно это сделать в таком матче. На Игоре сейчас ответственность не только как на вратаре и капитане, он один из немногих лидеров прошлого состава. Эмоционально трудно выдерживать такую нагрузку.

— Акинфеев — герой матча. Как понял, удаление было за разговоры с судьей. Хотя Игорь вообще не к нему обращался, — рассказал Ефремов.

Гончаренко готовился выпускать Жамалетдинова, но резко поднял со скамейки Георгия Кырнаца. 20-летний вратарь так ни разу и не успел коснуться мяча. После игры Влашич поменялся футболками с Модричем, Магнуссон пнул в ворота какой-то брошенный с трибун объект — а Кырнаца обнял чуть ли не каждый из ЦСКА. Правда, Гончаренко уже сказал, что в Риме ворота займет не Георгий, а Илья Помазун: «У него неприятная травма, но мы постараемся восстановить его».

— Акинфеев в раздевалке был прежде всего не расстроен своим удалением, а счастлив победе ЦСКА, — отметил Арнор Сигурдссон. — Сегодня мы обыграли «Реал», который трижды подряд брал Кубок чемпионов. И показали, что можем победить кого угодно.

Футбольный ЦСКА обыграл «Реал»
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03:58 (мск)© Ньюстюб
ЦСКА 1:0
Первый тайм: 1:0
Реал
2.10.2018, 22:00 Зрители: 71811 Групповой турнир: Группа G Лужники
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Хулен Лопетеги
Голы
2′ Никола Влашич 8
Составы
90+5′ 90+5′ Игорь Акинфеев (к) 35
Мариу Фернандес 2
Никита Чернов 3
Кирилл Набабкин 14
Родригу Бекао 50
Никола Влашич 8
66′ Яка Бийол 29
Ильзат Ахметов 77
90+3′ 90′ Иван Обляков 98
Георгий Кырнац 44
65′ Алан Дзагоев 10
Дмитрий Ефремов 15
78′ Федор Чалов 9
Арнор Сигурдссон 17
1 Кейлор Навас
23 Серхио Регилон
5 Рафаэль Варан
6 Фернандес Иглесиас Начо
8 Тони Кроос
24 Дани Себальос
9 Карим Бензема (к)
20 Марко Асенсио
2 Даниэль Карвахаль 43′
19 Альваро Одриосола
17 Лукас Васкес 58′
7 Мариано Диас
14 Каземиру 58′
10 Лука Модрич
Статистика
4 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 6
8 Удары (всего) 26
3 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 3
4 Угловые 6
13 Фолы 6
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Боковой судья Октавьян Шовре (Румыния)
Боковой судья Себастьян Георге (Румыния)
За воротами Раду Петреску (Румыния)
За воротами Себастьян Колцеску (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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