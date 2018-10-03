Герой матча с «Реалом», о котором не говорят. Тактический разбор исторической победы ЦСКА

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В футболе очень простые правила. Одно из них — невозможно провести хороший матч, если соперник не будет допускать оплошностей и не даст тебе возможность проявить себя. Победа ЦСКА — историческое достижение и заслуга каждого игрока команды Гончаренко и в первую очередь самого главного тренера. Но важно понимать, что «Реал» и при лидерах пока только ищет свое новое лицо, а отсутствие Рамоса, Марсело, Иско и Бэйла (на скамейке еще начал подуставший Модрич) сильно урезало атакующий потенциал действующего обладателя Лиги чемпионов.

Задачей Гончаренко было сыграть на слабостях «Реала». Простая в постановке задача, но при таких ресурсах невероятно трудновыполнимая.

Ахметов — скрытый герой матча

Еще полгода назад Ахметова перевели в отдел кадров «Рубина», исключив из заявки команды. Теперь он выходит в основе против «Реала» и становится героем матча. Не героем обложек, как Влашич, забивший победный мяч. А человеком, на котором держалась вся конструкция ЦСКА в центре поля.

Гончаренко активно лепит из Ахметова нового Головина. Задатки у Ильзата есть — стартовая скорость, техника, напор и грамотное распоряжение мячом. И если раньше он его порой передерживал (в свое время страдал этим и Головин), то в игре с «Реалом» каждое действие Ильзата было оправдано и шло на пользу команде. Когда нужно было, он придерживал мяч и возвращал защитникам, но чаще либо отдавал пас на ход партнерам, либо переводил мяч на фланг, либо вовсе тащил его на дриблинге. Эпизод на 44-й минуте, когда Ахметов ушел от Каземиро и развернул классную контратаку — показатель того, что вскоре у ЦСКА в центре поля появится новый лидер.

Цифры у Ахметова просто выдающиеся 41 передача при 85% точности (лучший результат в команде), 18 из них вперед, 11 из 12 выигранных единоборств (92% удачных, и это при росте 172 см), 11 подборов. Ахметов был превосходен в позиционной обороне, не оставлял зон и грамотно развивал контратаки. Главной его задачей была помощь Набабкину и Облякову, которые пытались остановить Васкеса и Карвахаля (позже — Одриосолу и Асенсио с Себальосом). Притом помощь не только в обороне, но и при выходе в атаку. На карте передач видно, как часто он оказывался в зоне ближе к левому флангу, чтобы у Облякова всегда были варианты для отыгрыша.

Почти все игроки ЦСКА провели игру на отлично, но Ахметов практически не ошибался и был главной опцией при развитии позиционных и быстрых атак. Космический прогресс в этом сезоне. Ну и подстраховка Бекао и Фернандеса при контратаках «Реала» — это в учебники.

Дзагоев выдал ужасные цифры, но был полезен

10% выигранных единоборств, 22 передачи, всего 5 из них вперед. Статистика, которая в отрыве от игры похоронила бы оценку любого игрока. Только роль Дзагоева нужно воспринимать несколько шире. Да, он уже не может носиться 90 минут, у него нет стартовой и дистанционной скорости, он не может обеспечивать интенсивный прессинг и отрываться от опекунов. Но у Алана осталось главное — умение играть в пас, чувство позиции и правильные открывания в свободные зоны.

В игре с «Реалом» Дзагоев снова вышел в атаке в паре с Чаловым, но в этот раз его диапазон действий был шире. Он играл гораздо глубже, опускаясь на одну линию с опорниками Бийолом и Ахметовым. И его задачей был не столько отбор, сколько игра на подборах и быстрое развитие атак.

С этим Алан справился. Пользу армейской «десятки» было видно, когда мяч отскакивал к нему после борьбы в штрафной Акинфеева. Одно-два касания, и Влашич с Фернандесом и Чаловым улетают в контратаку. К примеру, когда мяч отскакивал к Чалову, тот мешкал и тормозил развитие атак. К тому же Дзагоев здорово открывался в свободные зоны.

Была бы у него резкость семилетней давности, у Наваса было бы куда больше проблем.

Бийол и подстраховка

Не самый провальный, но и не выдающийся матч словенского опорника. Он не часто вступал в единоборства, а главной его задачей был контроль центральной зоны перед штрафной. По большому счету, Яка допустил всего одну грубую ошибку, когда выбросился на Каземиро в центре поля, бразилец пробежал метров 30 и зарядил в штангу.

В остальном — работа без серьезных огрехов, но пока Бийолу нужна подстраховка, пока до Вернблума ему еще очень далеко. Хорошо, что рядом был Ахметов, плюс постоянно возвращались Дзагоев и Влашич.

Проблемы «Реала»

Развивать атаки ЦСКА позволял и не отлаженный прессинг соперника. Самый наглядный пример. Бекао получает мяч вблизи центра поля, его никто не накрывает. У Родриго масса вариантов развития атаки.

«Реал» не организовывал масштабного прессинга, у армейцев всегда был свободный игрок, которому можно было сделать передачу. Если бы Чалов был чуть более продуктивен в единоборствах, у ЦСКА могло быть куда больше опасных моментов.

Вторая проблема «Реала» — в организации игры в атаке. Лопетеги пока не знает, как взламывать команды с низким блоком, это большая проблема. Так было в матче с «Атлетико», повторилось это и сегодня. Идеальный соперник для мадридцев — несущаяся вперед и оставляющая большие свободные пространства «Рома», ей и напихали три мяча. С ЦСКА «Реал» в первом тайме пытался вскрыть оборону за счет проникающих передач Крооса. Как здесь.

А во втором с выходом Мариано перестроился на 4−4−2 и скатился на банальные навесы. Да, это чуть не принесло результат — Мариано пробил в штангу, а Варан чуть было не сравнял счет под самый занавес. Но у команды с таким подбором исполнителей должен быть план Б и посолиднее. У этого «Реала» есть множество проблем в ходе перестройки. И ЦСКА ими воспользовался.

Обляков как левый защитник

Самый неожиданный ход от Гончаренко. Обляков в предыдущих матчах чаще всего располагался ближе к атакующей тройке Влашич-Дзагоев-Чалов, а тут исполнил роль левого защитника. Набабкин сосредоточился на оборонительной работе и помогал Облякову останавливать Карвахаля и Васкеса. Да, Ивана здорово повозили, но он в целом справился и оставил очень приятное впечатление. «Реал» строил атаки преимущественно через этот фланг, но ничего конструктивного помимо той передачи Крооса на Карвахаля создать не удалось. Хотя предпосылки были. Скриншот ниже объясняет, почему Набабкин получит выговор от Гончаренко за то, что выдернулся со своей позиции и почему Лопетеги не особо жалует Каземиро. Бразилец вместо передачи за спину выполнит пас ближнему партнеру и загубит потенциальный выход один на один.

Что касается Облякова, он здорово отработал в своей зоне, хоть и выиграл всего 28% единоборств. Главное — он не позволял разгоняться Васкесу и Карвахалю/Одриосоле, и с помощью Ахметова здорово выходил из-под прессинга. А еще неплохо играл на обострение. Прием от Филипе Луиса по разрезанию обороны пасом через зону полуфланга (постоянно работало в недавнем мадридском дерби).

А что Влашич?

В игре с «Реалом» он сделал то, что от него ждали — разбивал линии «Реала» фирменным дриблингом, тащил мяч вперед и постоянно находился в поиске свободных зон. У Влашича есть все задатки, чтобы стать футболистом топ-уровня. И сегодня он сделал к этому серьезный шаг.

В футболе разницу делают мелочи, микроэпизоды. В матче ЦСКА с «Реалом» эту разницу обеспечил один факт. По «Мадриду» серьезно бьет отсутствие лидеров, в то время как у Гончаренко от перемены мест слагаемых сумма не меняется — каждый игрок выходит на поле и выполняет ту задачу, которую перед ним ставит тренер. Незаменимых в этом ЦСКА нет (пожалуй, кроме Акинфеева), потому атакующий полузащитник Ахметов выдал топ-матч в опорной зоне, атакующий хавбек Обляков закрыл позицию левого защитника, левый защитник Набабкин перекрыл центр обороны, а вышедший в атаке Алан Дзагоев закрыл опорную зону. Как Гончаренко удалось добиться такой химии? Вопрос, на который вам не даст ответ ни один футбольный эксперт.