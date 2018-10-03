Герой матча с «Реалом», о котором не говорят. Тактический разбор исторической победы ЦСКА
Акинфеев и Влашич — красавцы, но Ахметов просто царь.
Акинфеев и Влашич — красавцы, но Ахметов просто царь.
В футболе очень простые правила. Одно из них — невозможно провести хороший матч, если соперник не будет допускать оплошностей и не даст тебе возможность проявить себя. Победа ЦСКА — историческое достижение и заслуга каждого игрока команды Гончаренко и в первую очередь самого главного тренера. Но важно понимать, что «Реал» и при лидерах пока только ищет свое новое лицо, а отсутствие Рамоса, Марсело, Иско и Бэйла (на скамейке еще начал подуставший Модрич) сильно урезало атакующий потенциал действующего обладателя Лиги чемпионов.
Задачей Гончаренко было сыграть на слабостях «Реала». Простая в постановке задача, но при таких ресурсах невероятно трудновыполнимая.
Еще полгода назад Ахметова перевели в отдел кадров «Рубина», исключив из заявки команды. Теперь он выходит в основе против «Реала» и становится героем матча. Не героем обложек, как Влашич, забивший победный мяч. А человеком, на котором держалась вся конструкция ЦСКА в центре поля.
Гончаренко активно лепит из Ахметова нового Головина. Задатки у Ильзата есть — стартовая скорость, техника, напор и грамотное распоряжение мячом. И если раньше он его порой передерживал (в свое время страдал этим и Головин), то в игре с «Реалом» каждое действие Ильзата было оправдано и шло на пользу команде. Когда нужно было, он придерживал мяч и возвращал защитникам, но чаще либо отдавал пас на ход партнерам, либо переводил мяч на фланг, либо вовсе тащил его на дриблинге. Эпизод на 44-й минуте, когда Ахметов ушел от Каземиро и развернул классную контратаку — показатель того, что вскоре у ЦСКА в центре поля появится новый лидер.
Цифры у Ахметова просто выдающиеся 41 передача при 85% точности (лучший результат в команде), 18 из них вперед, 11 из 12 выигранных единоборств (92% удачных, и это при росте 172 см), 11 подборов. Ахметов был превосходен в позиционной обороне, не оставлял зон и грамотно развивал контратаки. Главной его задачей была помощь Набабкину и Облякову, которые пытались остановить Васкеса и Карвахаля (позже — Одриосолу и Асенсио с Себальосом). Притом помощь не только в обороне, но и при выходе в атаку. На карте передач видно, как часто он оказывался в зоне ближе к левому флангу, чтобы у Облякова всегда были варианты для отыгрыша.
Почти все игроки ЦСКА провели игру на отлично, но Ахметов практически не ошибался и был главной опцией при развитии позиционных и быстрых атак. Космический прогресс в этом сезоне. Ну и подстраховка Бекао и Фернандеса при контратаках «Реала» — это в учебники.
10% выигранных единоборств, 22 передачи, всего 5 из них вперед. Статистика, которая в отрыве от игры похоронила бы оценку любого игрока. Только роль Дзагоева нужно воспринимать несколько шире. Да, он уже не может носиться 90 минут, у него нет стартовой и дистанционной скорости, он не может обеспечивать интенсивный прессинг и отрываться от опекунов. Но у Алана осталось главное — умение играть в пас, чувство позиции и правильные открывания в свободные зоны.
В игре с «Реалом» Дзагоев снова вышел в атаке в паре с Чаловым, но в этот раз его диапазон действий был шире. Он играл гораздо глубже, опускаясь на одну линию с опорниками Бийолом и Ахметовым. И его задачей был не столько отбор, сколько игра на подборах и быстрое развитие атак.
С этим Алан справился. Пользу армейской «десятки» было видно, когда мяч отскакивал к нему после борьбы в штрафной Акинфеева.
Была бы у него резкость семилетней давности, у Наваса было бы куда больше проблем.
Не самый провальный, но и не выдающийся матч словенского опорника. Он не часто вступал в единоборства, а главной его задачей был контроль центральной зоны перед штрафной. По большому счету, Яка допустил всего одну грубую ошибку, когда выбросился на Каземиро в центре поля, бразилец пробежал метров 30 и зарядил в штангу.
В остальном — работа без серьезных огрехов, но пока Бийолу нужна подстраховка, пока до Вернблума ему еще очень далеко. Хорошо, что рядом был Ахметов, плюс постоянно возвращались Дзагоев и Влашич.
Развивать атаки ЦСКА позволял и не отлаженный прессинг соперника. Самый наглядный пример. Бекао получает мяч вблизи центра поля, его никто не накрывает. У Родриго масса вариантов развития атаки.
«Реал» не организовывал масштабного прессинга, у армейцев всегда был свободный игрок, которому можно было сделать передачу. Если бы Чалов был чуть более продуктивен в единоборствах, у ЦСКА могло быть куда больше опасных моментов.
Вторая проблема «Реала» — в организации игры в атаке. Лопетеги пока не знает, как взламывать команды с низким блоком, это большая проблема. Так было в матче с «Атлетико», повторилось это и сегодня. Идеальный соперник для мадридцев — несущаяся вперед и оставляющая большие свободные пространства «Рома», ей и напихали три мяча. С ЦСКА «Реал» в первом тайме пытался вскрыть оборону за счет проникающих передач Крооса. Как здесь.
А во втором с выходом Мариано перестроился на 4−4−2 и скатился на банальные навесы. Да, это чуть не принесло результат — Мариано пробил в штангу, а Варан чуть было не сравнял счет под самый занавес. Но у команды с таким подбором исполнителей должен быть план Б и посолиднее. У этого «Реала» есть множество проблем в ходе перестройки. И ЦСКА ими воспользовался.
Самый неожиданный ход от Гончаренко. Обляков в предыдущих матчах чаще всего располагался ближе к атакующей тройке
Что касается Облякова, он здорово отработал в своей зоне, хоть и выиграл всего 28% единоборств. Главное — он не позволял разгоняться Васкесу и Карвахалю/Одриосоле, и с помощью Ахметова здорово выходил
В игре с «Реалом» он сделал то, что от него ждали — разбивал линии «Реала» фирменным дриблингом, тащил мяч вперед и постоянно находился в поиске свободных зон. У Влашича есть все задатки, чтобы стать футболистом
В футболе разницу делают мелочи, микроэпизоды. В матче ЦСКА с «Реалом» эту разницу обеспечил один факт. По «Мадриду» серьезно бьет отсутствие лидеров, в то время как у Гончаренко от перемены мест слагаемых сумма не меняется — каждый игрок выходит на поле и выполняет ту задачу, которую перед ним ставит тренер. Незаменимых в этом ЦСКА нет (пожалуй, кроме Акинфеева), потому атакующий полузащитник Ахметов выдал
В статье использованы материалы InStat и Whoscored
|Виктор Гончаренко
|Хулен Лопетеги
|
|
|
|
|4
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|6
|8
|Удары (всего)
|26
|3
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|3
|4
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|6
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
|Боковой судья
|Октавьян Шовре (Румыния)
|Боковой судья
|Себастьян Георге (Румыния)
|За воротами
|Раду Петреску (Румыния)
|За воротами
|Себастьян Колцеску (Румыния)