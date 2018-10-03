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8Как российские клубы играли с «Реалом»
14Как Крикунов тренировал Овечкина в «Динамо»
10:48 (мск), источник: Sport24

«Вернись, Криштиану!». Что пишут в Испании о победе ЦСКА и бессилии «Реала»

Своих критикуют вовсю.

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AS: «Гол, который изменил все»

— Лопетеги замыслил рискованный план игры, который обрушился в самом неожиданном месте: Кроос, известный точностью своих передач, отдал неаккуратный пас, который перехватил Влашич, а тот расстрелял Кейлора Наваса. Этот суицидальный маневр позволил ЦСКА завладеть преимуществом и оглушил Мадрид на четверть часа. Гол, который изменил всё. ЦСКА, весь матч ведомый соперником, имея в составе семь игроков младше 23 лет, всё же сумел зацепиться за игру и не сдался под осадой мадридцев. А поддержка «Лужников» едва ли не численно увеличила количество игроков хозяев на поле.

В концовке матча Лопетеги отдал игру на откуп Модричу и Мариано, но убрал с поля Лукаса Васкеса — единственную «открывалку» против консервной банки соперника, который уже решил поселиться на своей половине поля. Все труды Мадрида погибали на последних 20 метрах до ворот, а соперники уже даже перестали показываться из своего надёжно охраняемого бункера. Одриосола тщетно повторял одни и те же действия без помощи партнёров, пока ЦСКА позволял совершать лишь дальние удары. Самого нацеленного на ворота игрока, Асенсио, остановил Акинфеев. Мариано упаковали в красно-синий «сэндвич», и ему удалось только попасть в штангу. Все труды «Реала» были впустую.

Marca: «Эх, Лопетеги…»

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— Обычно Кроос не ошибается, но на этот раз оплошал. Плохой пас назад привел к немедленному наказанию от ЦСКА. Варан и Карвахаль не сумели подстраховать, как и Кейлор — а Влашич не простил. Не успели и глазом моргнуть, как счет стал 1:0. И это ещё не всё. Уверенная игра россиян в прессинге заставила гостей биться в агонии до 20-й минуты. Проход Чалова заблокировал НАчо, затем ещё один — Кейлор, дальше последовал удар головой от Бекао. Ещё больше напряжения добавила оборона россиян в продолжении матча.

Волшебные «Лужники», в которых Испания стала жертвой тысячи пасов российской сборной, остудили пыл «Реала». Невероятно продуктивное начало игры вылилось в тщетные усилия Бензема найти хоть одно слабое место у соперника. И, подобно сборной в июле, команда из Испании так и не нашла решения своих ключевых проблем.

Sport.es: «Вернись, Криштиану!»

— В Москве «Реал» вновь доказал, что его проблемы никуда не делись. Чрезвычайно ограниченная команда пала жертвой ЦСКА, несмотря на то, что доминировала практически весь матч — к тому же команды по воле арбитра продолжали играть почти 100 минут. Беззубая игра «Сливочных» вызывает тревогу — для «Реала» это уже третий матч, в котором он остаётся без победы и голов. Удача отвернулась от Лопетеги и его игроков, которые трижды сотрясли ворота Акинфеева, так и не забив, а маститый Тони Кроос и вовсе допустил детскую ошибку, на которой ЦСКА и разогнался. Несмотря на то, что по ходу игры гости всё же завладели преимуществом, им по-прежнему не хватало голов Криштиану Роналду.

El Mundo Deportivo: «Отсутствие голов подвело “Реал” в Москве»

— Трудно сказать, можно ли описать ситуацию в «Реале» словом «кризис». После отличного матча против «Ромы» мадридцы выиграли всего один матч из четырёх и забили всего один мяч. Печальный и тревожный сценарий для Мадрида. Всё это показывает, как сильно команда нуждается в Роналду, особенно в отсутствие Бэйла на поле. К тому же недоставало Иско, Марсело и Серхио Рамоса. Четыре ключевых игрока выпали из состава, и в итоге «Реал» в России чувствовал себя совсем неважно.

ЦСКА обыграл мадридский «Реал» в Лиге чемпионов
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09:12 (мск)© Ньюстюб
ЦСКА 1:0
Первый тайм: 1:0
Реал
2.10.2018, 22:00 Зрители: 71811 Групповой турнир: Группа G Лужники
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Хулен Лопетеги
Голы
2′ Никола Влашич 8
Составы
90+5′ 90+5′ Игорь Акинфеев (к) 35
Мариу Фернандес 2
Никита Чернов 3
Кирилл Набабкин 14
Родригу Бекао 50
Никола Влашич 8
66′ Яка Бийол 29
Ильзат Ахметов 77
90+3′ 90′ Иван Обляков 98
Георгий Кырнац 44
65′ Алан Дзагоев 10
Дмитрий Ефремов 15
78′ Федор Чалов 9
Арнор Сигурдссон 17
1 Кейлор Навас
23 Серхио Регилон
5 Рафаэль Варан
6 Фернандес Иглесиас Начо
8 Тони Кроос
24 Дани Себальос
9 Карим Бензема (к)
20 Марко Асенсио
2 Даниэль Карвахаль 43′
19 Альваро Одриосола
17 Лукас Васкес 58′
7 Мариано Диас
14 Каземиру 58′
10 Лука Модрич
Статистика
4 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 6
8 Удары (всего) 26
3 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 3
4 Угловые 6
13 Фолы 6
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Боковой судья Октавьян Шовре (Румыния)
Боковой судья Себастьян Георге (Румыния)
За воротами Раду Петреску (Румыния)
За воротами Себастьян Колцеску (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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