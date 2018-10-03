«Вернись, Криштиану!». Что пишут в Испании о победе ЦСКА и бессилии «Реала»

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AS: «Гол, который изменил все»

— Лопетеги замыслил рискованный план игры, который обрушился в самом неожиданном месте: Кроос, известный точностью своих передач, отдал неаккуратный пас, который перехватил Влашич, а тот расстрелял Кейлора Наваса. Этот суицидальный маневр позволил ЦСКА завладеть преимуществом и оглушил Мадрид на четверть часа. Гол, который изменил всё. ЦСКА, весь матч ведомый соперником, имея в составе семь игроков младше 23 лет, всё же сумел зацепиться за игру и не сдался под осадой мадридцев. А поддержка «Лужников» едва ли не численно увеличила количество игроков хозяев на поле.

В концовке матча Лопетеги отдал игру на откуп Модричу и Мариано, но убрал с поля Лукаса Васкеса — единственную «открывалку» против консервной банки соперника, который уже решил поселиться на своей половине поля. Все труды Мадрида погибали на последних 20 метрах до ворот, а соперники уже даже перестали показываться из своего надёжно охраняемого бункера. Одриосола тщетно повторял одни и те же действия без помощи партнёров, пока ЦСКА позволял совершать лишь дальние удары. Самого нацеленного на ворота игрока, Асенсио, остановил Акинфеев. Мариано упаковали в красно-синий «сэндвич», и ему удалось только попасть в штангу. Все труды «Реала» были впустую.

Marca: «Эх, Лопетеги…»

— Обычно Кроос не ошибается, но на этот раз оплошал. Плохой пас назад привел к немедленному наказанию от ЦСКА. Варан и Карвахаль не сумели подстраховать, как и Кейлор — а Влашич не простил. Не успели и глазом моргнуть, как счет стал 1:0. И это ещё не всё. Уверенная игра россиян в прессинге заставила гостей биться в агонии до 20-й минуты. Проход Чалова заблокировал НАчо, затем ещё один — Кейлор, дальше последовал удар головой от Бекао. Ещё больше напряжения добавила оборона россиян в продолжении матча.

Волшебные «Лужники», в которых Испания стала жертвой тысячи пасов российской сборной, остудили пыл «Реала». Невероятно продуктивное начало игры вылилось в тщетные усилия Бензема найти хоть одно слабое место у соперника. И, подобно сборной в июле, команда из Испании так и не нашла решения своих ключевых проблем.

Sport.es: «Вернись, Криштиану!»

— В Москве «Реал» вновь доказал, что его проблемы никуда не делись. Чрезвычайно ограниченная команда пала жертвой ЦСКА, несмотря на то, что доминировала практически весь матч — к тому же команды по воле арбитра продолжали играть почти 100 минут. Беззубая игра «Сливочных» вызывает тревогу — для «Реала» это уже третий матч, в котором он остаётся без победы и голов. Удача отвернулась от Лопетеги и его игроков, которые трижды сотрясли ворота Акинфеева, так и не забив, а маститый Тони Кроос и вовсе допустил детскую ошибку, на которой ЦСКА и разогнался. Несмотря на то, что по ходу игры гости всё же завладели преимуществом, им по-прежнему не хватало голов Криштиану Роналду.

El Mundo Deportivo: «Отсутствие голов подвело “Реал” в Москве»