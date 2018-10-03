«Вернись, Криштиану!». Что пишут в Испании о победе ЦСКА и бессилии «Реала»
Своих критикуют вовсю.
Своих критикуют вовсю.
— Лопетеги замыслил рискованный план игры, который обрушился в самом неожиданном месте: Кроос, известный точностью своих передач, отдал неаккуратный пас, который перехватил Влашич, а тот расстрелял Кейлора Наваса. Этот суицидальный маневр позволил ЦСКА завладеть преимуществом и оглушил Мадрид на четверть часа. Гол, который изменил всё. ЦСКА, весь матч ведомый соперником, имея в составе семь игроков младше 23 лет, всё же сумел зацепиться за игру и не сдался под осадой мадридцев. А поддержка «Лужников» едва ли не численно увеличила количество игроков хозяев на поле.
В концовке матча Лопетеги отдал игру на откуп Модричу и Мариано, но убрал с поля Лукаса Васкеса — единственную «открывалку» против консервной банки соперника, который уже решил поселиться на своей половине поля. Все труды Мадрида погибали на последних 20 метрах до ворот, а соперники уже даже перестали показываться из своего надёжно охраняемого бункера. Одриосола тщетно повторял одни и те же действия без помощи партнёров, пока ЦСКА позволял совершать лишь дальние удары. Самого нацеленного на ворота игрока, Асенсио, остановил Акинфеев. Мариано упаковали в
— Обычно Кроос не ошибается, но на этот раз оплошал. Плохой пас назад привел к немедленному наказанию от ЦСКА. Варан и Карвахаль не сумели подстраховать, как и Кейлор — а Влашич не простил. Не успели и глазом моргнуть, как счет стал 1:0. И это ещё не всё. Уверенная игра россиян в прессинге заставила гостей биться в агонии до 20-й минуты. Проход Чалова заблокировал НАчо, затем ещё один — Кейлор, дальше последовал удар головой от Бекао. Ещё больше напряжения добавила оборона россиян в продолжении матча.
Волшебные «Лужники», в которых Испания стала жертвой тысячи пасов российской сборной, остудили пыл «Реала». Невероятно продуктивное начало игры вылилось в тщетные усилия Бензема найти хоть одно слабое место у соперника. И, подобно сборной в июле, команда из Испании так и не нашла решения своих ключевых проблем.
— В Москве «Реал» вновь доказал, что его проблемы никуда не делись. Чрезвычайно ограниченная команда пала жертвой ЦСКА, несмотря на то, что доминировала практически весь матч — к тому же команды по воле арбитра продолжали играть почти 100 минут. Беззубая игра «Сливочных» вызывает тревогу — для «Реала» это уже третий матч, в котором он остаётся без победы и голов. Удача отвернулась от Лопетеги и его игроков, которые трижды сотрясли ворота Акинфеева, так и не забив, а маститый Тони Кроос и вовсе допустил детскую ошибку, на которой ЦСКА и разогнался. Несмотря на то, что по ходу игры гости всё же завладели преимуществом, им
— Трудно сказать, можно ли описать ситуацию в «Реале» словом «кризис». После отличного матча против «Ромы» мадридцы выиграли всего один матч из четырёх и забили всего один мяч. Печальный и тревожный сценарий для Мадрида. Всё это показывает, как сильно команда нуждается в Роналду, особенно в отсутствие Бэйла на поле. К тому же недоставало Иско, Марсело и Серхио Рамоса. Четыре ключевых игрока выпали из состава, и в итоге «Реал» в России чувствовал себя совсем неважно.
|Виктор Гончаренко
|Хулен Лопетеги
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|4
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|6
|8
|Удары (всего)
|26
|3
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|3
|4
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|6
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
|Боковой судья
|Октавьян Шовре (Румыния)
|Боковой судья
|Себастьян Георге (Румыния)
|За воротами
|Раду Петреску (Румыния)
|За воротами
|Себастьян Колцеску (Румыния)