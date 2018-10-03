Когда французы не безгрешны. Превью к матчу Лиги Европы «Астана» — «Ренн»
Команды ранее не встречались между собой.
Команды ранее не встречались между собой.
4 октября в столице Казахстана состоится матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Астана» — «Ренн». Состав французского клуба укомплектован очень сильными исполнителями, но это не делает гостей безоговорочными фаворитами предстоящей встречи, передает корреспондент Vesti.kz.
Дело в том, что «Ренну», как и многим европейским клубам, присуща недооценка соперника,
«Ренн» — один из богатейших французских клубов, общая трансферная стоимость состава оценивается в 124,55 миллиона евро. По этому показателю занимает шестое место среди других команд чемпионата Франции. Выше расположились «Ницца» (140,35), «Марсель» (258,30), «Монако» (297,65), «Лион» (338,75) и ПСЖ (820,50).
Самым дорогим футболистом «Ренна» является 20-летний сенегальский нападающий Исмаил Сарр, чья трансферная стоимость равна 14 миллионам евро. Он был приобретен у «Меца» в прошлом году за 17 миллионов при его тогдашней стоимости в 2,5 миллиона.
«Астана» — самый богатый казахстанский клуб со стоимостью 24,20 миллиона евро. Самым дорогим игроком северян считается 28-летний бразильский полузащитник Педро Энрике — три миллиона.
«Астана» ранее в еврокубках никогда не соперничала с французскими клубами, как и «Ренн» с казахстанскими.
В предыдущем чемпионате Франции «Ренн» финишировал на пятом месте и впервые в истории попал в групповой этап одного из еврокубков без участия в квалификации.
На групповом этапе Лиги Европы «Ренн» играл лишь в сезоне-2011/2012, тогда французы не одержали ни одной победы, сыграв трижды вничью на своем поле и финишировав на последнем месте в квартете I в компании мадридского «Атлетико», итальянского «Удинезе» и шотландского «Селтика». Это была последняя еврокубковая кампания французской команды.
«Ренн» также играл на групповом этапе Кубка УЕФА в сезонах 2005/2006 и 2007/2008. И в обоих случаях выступил неудачно, пройдя свою дистанцию без побед и заняв последнее место в группе.
«Астана» четвертый сезон подряд выступает в групповой стадии еврокубков, последние три года в группе Лиги Европы. Самое успешное ее выступление приходится на предыдущий розыгрыш, когда подопечные Станимира Стойлова стали вторыми в группе А и вышли в 1/16 финала, где уступили португальскому «Спортингу» (1:3 дома, 3:3 на выезде).
В первом туре «Ренн» вырвал победу у «Яблонца» — 2:1. Причем победный гол на первой компенсированной минуте домашнего матча с пенальти забил Хатем
Игру обслужит финская бригада судей во главе с Маттиасом Гестраниусом. Судит игры с 1996 года. На международной арене дебютировал 2 июля 2009 года матчем квалификационного раунда Лиги Европы «Нарва-Транс» — «Рудар» (0:3).
В 2014 году обслуживал ответный матч раунда
Напомним, матч «Астана» — «Ренн» пройдет 4 октября в столице Казахстана. Начало — в 20:50 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет телеканал QazSport.