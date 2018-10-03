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11:13 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА не сможет опротестовать удаление Акинфеева в матче ЛЧ с «Реалом»

МОСКВА, 3 октября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Московский ЦСКА не сможет обжаловать удаление вратаря Игоря Акинфеева в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против испанского «Реала». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольный ассоциаций (УЕФА).

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Во вторник ЦСКА в Москве выиграл у «Реала» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:0. В компенсированное ко второму тайму время после удара по воротам армейцев Акинфеев выразил румынскому арбитру Овидиу Хацегану недовольство тем, что два футболиста «Реала» упали на игрока ЦСКА. Судья показал вратарю первую желтую карточку, а спустя несколько секунд после продолжения апелляций — вторую и красную.

«ЦСКА не сможет обжаловать удаление вратаря Игоря Акинфеева в матче против “Реала”. Удаление может быть опротестовано только в том случае, когда судья ошибся с предъявлением второй желтой карточки, показав ее другому футболисту», — сообщили в пресс-службе УЕФА.

Из-за удаления Акинфеев автоматически пропустит гостевой матч против итальянской «Ромы», который пройдет 23 октября. Как сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, ворота армейцев будет защищать Илья Помазун.

ЦСКА обыграл мадридский «Реал» в Лиге чемпионов
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09:12 (мск)© Ньюстюб
ЦСКА 1:0
Первый тайм: 1:0
Реал
2.10.2018, 22:00 Зрители: 71811 Групповой турнир: Группа G Лужники
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Хулен Лопетеги
Голы
2′ Никола Влашич 8
Составы
90+5′ 90+5′ Игорь Акинфеев (к) 35
Мариу Фернандес 2
Никита Чернов 3
Кирилл Набабкин 14
Родригу Бекао 50
Никола Влашич 8
66′ Яка Бийол 29
Ильзат Ахметов 77
90+3′ 90′ Иван Обляков 98
Георгий Кырнац 44
65′ Алан Дзагоев 10
Дмитрий Ефремов 15
78′ Федор Чалов 9
Арнор Сигурдссон 17
1 Кейлор Навас
23 Серхио Регилон
5 Рафаэль Варан
6 Фернандес Иглесиас Начо
8 Тони Кроос
24 Дани Себальос
9 Карим Бензема (к)
20 Марко Асенсио
2 Даниэль Карвахаль 43′
19 Альваро Одриосола
17 Лукас Васкес 58′
7 Мариано Диас
14 Каземиру 58′
10 Лука Модрич
Статистика
4 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 6
8 Удары (всего) 26
3 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 3
4 Угловые 6
13 Фолы 6
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Боковой судья Октавьян Шовре (Румыния)
Боковой судья Себастьян Георге (Румыния)
За воротами Раду Петреску (Румыния)
За воротами Себастьян Колцеску (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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