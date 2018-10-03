ЦСКА не сможет опротестовать удаление Акинфеева в матче ЛЧ с «Реалом»

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Во вторник ЦСКА в Москве выиграл у «Реала» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:0. В компенсированное ко второму тайму время после удара по воротам армейцев Акинфеев выразил румынскому арбитру Овидиу Хацегану недовольство тем, что два футболиста «Реала» упали на игрока ЦСКА. Судья показал вратарю первую желтую карточку, а спустя несколько секунд после продолжения апелляций — вторую и красную.

«ЦСКА не сможет обжаловать удаление вратаря Игоря Акинфеева в матче против “Реала”. Удаление может быть опротестовано только в том случае, когда судья ошибся с предъявлением второй желтой карточки, показав ее другому футболисту», — сообщили в пресс-службе УЕФА.