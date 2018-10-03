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13:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Минута славы Гоши Кырнаца. Кто заменил Акинфеева в матче с «Реалом»

20-летний вратарь ЦСКА Георгий Кырнац получил первые минуты в Лиге чемпионов после удаления Игоря Акинфеева. Что известно о молодом футболисте?

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28
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фотографий
28
фотографий

Полное имя: Георгий Кырнац
Возраст: 20 лет
Позиция: вратарь
Цена: 175 тысяч евро по данным transfermarkt.de.

Где и как играл

Кырнац родился в Москве, он воспитанник ЦСКА. Хотя начал заниматься футболом в секции «Спартака», там он провел всего два года (с 5 до 7 лет). Потом перебрался к армейцам.

«Мой отец, будучи болельщиком ЦСКА, искал любую возможность, чтобы поскорее состоялся переезд на «Песчанку», — рассказывал Кырнац в интервью myfc.ru.

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Пока что больших побед и ярких футбольных воспоминаний у молодого голкипера не так много. Но один триумф он помнит особенно хорошо: «Вспоминается один из турниров, в финале которого нам противостоял “Спартак”. Ту встречу мы выиграли в серии пенальти. А мне дали индивидуальный приз: я стал лучшим вратарем турнира».

За первую команду ЦСКА Георгий еще не выступал. Но попадал в заявку на матчи чемпионата России. Он дважды играл в Юношеской лиге УЕФА. В 2015-м с «Вольфсбуром» (1:2) и в 2016-м с «Тоттенхэмом» (0:0). В 2018 году вратарь был вызван за сборную U18 для участия в мемориале Гранаткина. В этом сезоне Кырнац сыграл в пяти матчах молодежного ЦСКА и пропустил три мяча.

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«Пропустишь — ничего, отобьешь — король матча»

Голкипер философски подходит к своей профессии. «У каждого вратаря есть свои методы, которые лично для них могут быть более эффективными, чем другие. Нам психологически легче: пропустишь — ничего, отобьешь — король матча. У нападающих нет права на ошибку, в противном случае болельщики их просто освистают».

Главным примером для Кырнаца является конечно же Игорь Акинфеев. «Акинфеев установил высочайшую планку, дотянуться до которой будет очень непросто. Сейчас это сильнейший вратарь на всем постсоветском пространстве. Мне кажется, Игорь даже входит в пятерку сильнейших голкиперов мира».

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Фанат «Реала» и Касильяса

Кырнац не скрывает, что раньше болел — а может и продолжает болеть — за два европейских гранда: «Манчестер Юнайтед» и «Реал». И все из-за вратарей: Эдвина ван дер Сара и Икера Касильяса. «Испанец полюбился мне за игру на ленточке, а голландец вообще не имел слабых сторон».

В 2013 году Георгий вот так переживал из-за ухода Рауля.

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Сейчас Кырнац забросил твиттер, где называл себя, кстати, Гошей. Да и в инстаграме (там он тоже Гоша) появляется не очень часто. Последнее фото он опубликовал в начале августа. И связано оно, конечно, с футболом.

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ЦСКА 1:0
Первый тайм: 1:0
Реал
2.10.2018, 22:00 Зрители: 71811 Групповой турнир: Группа G Лужники
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Хулен Лопетеги
Голы
2′ Никола Влашич 8
Составы
90+5′ 90+5′ Игорь Акинфеев (к) 35
Мариу Фернандес 2
Никита Чернов 3
Кирилл Набабкин 14
Родригу Бекао 50
Никола Влашич 8
66′ Яка Бийол 29
Ильзат Ахметов 77
90+3′ 90′ Иван Обляков 98
Георгий Кырнац 44
65′ Алан Дзагоев 10
Дмитрий Ефремов 15
78′ Федор Чалов 9
Арнор Сигурдссон 17
1 Кейлор Навас
23 Серхио Регилон
5 Рафаэль Варан
6 Фернандес Иглесиас Начо
8 Тони Кроос
24 Дани Себальос
9 Карим Бензема (к)
20 Марко Асенсио
2 Даниэль Карвахаль 43′
19 Альваро Одриосола
17 Лукас Васкес 58′
7 Мариано Диас
14 Каземиру 58′
10 Лука Модрич
Статистика
4 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 6
8 Удары (всего) 26
3 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 3
4 Угловые 6
13 Фолы 6
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Боковой судья Октавьян Шовре (Румыния)
Боковой судья Себастьян Георге (Румыния)
За воротами Раду Петреску (Румыния)
За воротами Себастьян Колцеску (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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