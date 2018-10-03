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13:57 (мск), источник: Советский спорт

Массимо Каррера: Брать ли «Спартаку» пример с ЦСКА? Мы не умеем все 90 минут обороняться у своих ворот

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о психологическом микроклимате в команде, а также поделился мнением о том, что красно-белым не в чем брать пример с ЦСКА, обыгравшего накануне «Реал» (1:0).

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Источник: РИА "Новости"

 — Когда нет позитивных результатов, команда находится в волнении. Моя задача — дать понять команде, что неудачные матчи остались в прошлом, надо исправлять ошибки. Я настраиваю команду на лучшее, — сказал наставник красно-белых. — Нужно ли брать «Спартаку» брать пример с ЦСКА, обыгравшего день назад «Реал»? Каждая команда играет по-своему, имеет разный состав и подходит к сопернику по-разному. В моей команде есть игроки, которые любят играть в футбол. Мы не умеем все 90 минут обороняться у своих ворот.

Мы должны уделить внимание контратакам «Вильярреала», они очень хорошо играют на флангах. Мы должны сыграть таким образом, чтобы ограничить их возможности для контратак.

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