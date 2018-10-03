Массимо Каррера: Брать ли «Спартаку» пример с ЦСКА? Мы не умеем все 90 минут обороняться у своих ворот

— Когда нет позитивных результатов, команда находится в волнении. Моя задача — дать понять команде, что неудачные матчи остались в прошлом, надо исправлять ошибки. Я настраиваю команду на лучшее, — сказал наставник красно-белых. — Нужно ли брать «Спартаку» брать пример с ЦСКА, обыгравшего день назад «Реал»? Каждая команда играет по-своему, имеет разный состав и подходит к сопернику по-разному. В моей команде есть игроки, которые любят играть в футбол. Мы не умеем все 90 минут обороняться у своих ворот.