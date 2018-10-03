Массимо Каррера: Брать ли «Спартаку» пример с ЦСКА? Мы не умеем все 90 минут обороняться у своих ворот
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о психологическом микроклимате в команде, а также поделился мнением о том, что
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о психологическом микроклимате в команде, а также поделился мнением о том, что
— Когда нет позитивных результатов, команда находится в волнении. Моя задача — дать понять команде, что неудачные матчи остались в прошлом, надо исправлять ошибки. Я настраиваю команду на лучшее, — сказал наставник
Мы должны уделить внимание контратакам «Вильярреала», они очень хорошо играют на флангах. Мы должны сыграть таким образом, чтобы ограничить их возможности для контратак.