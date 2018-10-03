«Франции предпочел Казахстан». Бразильский легионер рассказал о причинах своего перехода в «Астану»

По словам футболиста, он будет рад встрече со своей бывшей командой.

— Педро, как дела?

— Нахожусь далеко, но я в порядке (смеется). Живу прекрасным опытом. Ничья в первом туре Лиги Европы стала приятным сюрпризом. Я очень рад, что снова встречусь с «Ренном».

— Ваше желание играть в еврокубках заставило Вас принять этот опыт?

— После «Карабаха» я вернулся в ПАОК, в клубе было слишком много иностранных игроков, тогда как играть за него могли только шесть легионеров. Я получил несколько предложений от других команд, в том числе были варианты трудоустройства во Франции. Но я поговорил с Ричардом Алмейдой из сборной Азербайджана, он сейчас также выступает за «Астану». Ричард дал хорошую рекомендацию о моем нынешнем клубе, так я оказался здесь. Мне 28 лет и я хотел бы продолжить выступать в европейском турнире. С ПАОК я играл в Лиге Европы, с «Карабахом» в Лиге чемпионов. Это были прекрасные игры. К сожалению, в этом сезоне мы не смогли с «Астаной» попасть в группу Лиги чемпионов, но и Лига Европы является хорошим турниром.

— Какие результаты у команды?

— В чемпионате мы идем на первом месте. До его завершения осталось провести шесть игр. Наша команда близка к тому, чтобы выиграть пятое чемпионство подряд. Идущий на второй строчке «Кайрат» вливает большие инвестиции в клуб. Это наш главный соперник на внутренней арене. Я немного игр провел в чемпионате, в основном участвую в европейских матчах.

— Что Вы можете рассказать о городе Астана?

— Это новый город, очень современный. Например, архитектура с пирамидными формами выглядит очень современно. В Казахстане быстро заканчивается лето. К счастью, второй матч с «Ренном» в декабре пройдет на выезде, потому что скоро здесь будет очень холодно.

— Каких целей достигла «Астана» в Лиге Европы?

— В прошлом сезоне клуб дошел до 1/16 финала, где проиграл португальскому «Спортингу». Задача команды состоит в том, чтобы с каждым разом выступать все лучше и лучше. Но в нынешней группе ситуация непростая. Мы видели, какие проблемы «Яблонец» создал «Ренну». Нам нужно хорошо играть дома и набирать очки на выезде, как это сделали в Киеве.

— Будет ли стадион заполнен в четверг?

— В Лиге Европы трибуны всегда заполнены. «Астана Арена» — современный стадион, который может вместить до 30 000 человек. Зимой стадион закрыт. Газон синтетический, но очень хорошего качества.

— Вы смотрели первый матч «Ренна» в Лиге Европы?

— Да, я смотрел. Там все решилось на последних минутах, как в Киеве. Мы добились хорошего результата на Украине. Во второй половине мы многого не показывали, но «Динамо» не смог забить третий гол, а наша команда воспользовалась возможностью сравнять счет в конце игры. Думаю, игры группового этапа будут напряженными.

— В «Ренне» вы были очень близки с Эдсоном Мексером. Продолжаете поддерживать с ним связь?

— Да. В то время мы создали чат в WhatsApp и начали общаться с Эдсоном Мексером, Желсоном Фернандешем, Алфонсо Фигейредо и Педру Мендешем. Мы постоянно говорим о футболе, что происходит с нами в разных клубах. Мексер — очень хороший друг. Мы в один год пришли в «Ренн», много времени проводили вместе.

— Также свободно говорите по-французски?

— По-французски сейчас разговариваю с Жуниором Кабанангой. Хотя в прошлом сезоне у меня не было возможности говорить на этом языке, но годом ранее я общался по-французски с Дорианом Левеком, бывшим игроком «Генгама». Сейчас он выступает за ПАОК.

— Два года назад вы еще были в «Ренне». Какие воспоминания остались от клуба?

— Он занимает особенное место в моей карьере, поскольку дал возможность сыграть в Лиге 1. Моя дочь родилась в Ренне. У меня отличные отношения сложились с фанатами клуба. На стадионе всегда царила приятная атмосфера. Болельщики были очень лояльны к своему клубу, даже когда я выглядел на поле не лучшим образом. Скучаю по этому городу, там было хорошо моей семье.

Отметим, что Педро Энрике выступал за «Ренн» с 2014-го по 2016-й год, в 69 играх забил пять мячей. Летом был на год арендован «Астаной». Права на футболиста принадлежат греческому ПАОК.