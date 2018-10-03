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15:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Это проклятый стадион, который рушит все цели». Испанские СМИ стонут по «Реалу»

И просят Роналду вернуться.

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«Лужники — проклятый стадион»

«За последние восемь дней весь оптимизм, проснувшийся в Мадриде в начале сезона, испарился. Напротив приличного соперника с ограниченными ресурсами «Реал» был не способен показать равную игру в «Лужниках», на этом проклятом стадионе, который рушит все цели.

У «Реала» вошло в привычку давать противоположный результат, который от него ждут, с первых минут игры. Это мы уже видела на «Писхуане» и в матче с «Атлетико», когда команду наказывали в самом начале матча. ЦСКА сделал, как «Севилья». Кроос совершил ошибку, не подобающую его опыту. Влашич этим воспользовался, обыграл Варана и с легкостью отправил мяч в ворота. Мы получили 1:0 в мгновение ока. Но это было далеко не все. ЦСКА продолжал давить еще минут 20, и для «Реала» это превратилось в пытку.

Летом в «Лужниках» потерпела поражения Испания, став жертвой 1000 передач из глубины. Этим вечером здесь ничего не получалось у «Реала», — пишет Marca.

«В Москве проснулась ностальгия по Роналду»

«Все было решено на 65 секунде матча. Это преимущество дало ЦСКА возможность, которой он и воспользовался: уйти назад и держаться. И, надо признать, хозяева хорошо оборонялись. Сначала вшестером, потом впятером. А «Реал» совершал одну ошибку за другой, пытался что-то найти, но все это было бесполезно. Итого — третья игра подряд без какой-либо цели. Такого не случалось с «Реалом» с 2007, со времен Капелло.

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Результат — уродливая неудача. Никто не считает, что это как-то скажется на выходе из группы. Но такой поворот событий пробуждает ностальгию по Криштиано", — размышляет колумнист AS.

«Кроос совершил суицидальный маневр, который изменил все, ошеломив “Реал” на ближайшие четверть часа. ЦСКА, с семью игроками младше 23, смог вцепиться в этот результат и до последнего не хотел отдавать эту победу. Вся работа “Реала” умирала за 20 метров до ворот противника, который организовал у своих ворот настоящий бункер», — пишет его коллега.

«Очень грустный и тревожный сценарий для «Реала»

«Я не знаю, является ли кризис словом, определяющим ситуацию в «Реале», но, похоже, что да. После отличной игры, которую мадридцы показали против «Ромы», они выиграли только одну из четырех игр. С тех пор «Реал» проиграл «Севилье», сыграл вничью с «Атлетико» и упал в Москве против ЦСКА. Очень грустный и тревожный сценарий для этого «Реала». Команда находится в упадке, и многое указывает на то, что ей не хватает Криштиану.

Тем вечером «Реал» хотел, но не мог и не знал, как обыграть ЦСКА. Это была лебединая песня команды без цели, находящейся в свободном падении, — пишет Mundo Deportivo.

«Вернись, Криштиану!»

«Удача повернулась к команде Лопетеги спиной, когда Тони Кроос совершил детскую ошибку. Это вынудило мадридцев играть с большим давлением, но делать это у них не получалось. Даже тогда, когда они завладели мячом, стало понятно, что им не хватает Роналду», — критически отзывается колумнист Sport.

«Реал» не смог забить Акинфееву, который пропустил в 45 из 46 матчей»

«Вернитесь в январь 2007 года, и вы поймете, что тот «Реал», похож на нынешний — три матча без голов. И еще более невероятно: в Москве против довольно слабого ЦСКА мадридцы не смогли победить Акинфеева, который пропустил хотя бы один гол в 45 из последних 46 матчей. Тень Роналду нависает над «Реалом», — пишет El Pais.

ЦСКА стал автором самой громкой сенсации Лиги чемпионов по футболу
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13:58 (мск)© Ньюстюб
ЦСКА 1:0
Первый тайм: 1:0
Реал
2.10.2018, 22:00 Зрители: 71811 Групповой турнир: Группа G Лужники
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Хулен Лопетеги
Голы
2′ Никола Влашич 8
Составы
90+5′ 90+5′ Игорь Акинфеев (к) 35
Мариу Фернандес 2
Никита Чернов 3
Кирилл Набабкин 14
Родригу Бекао 50
Никола Влашич 8
66′ Яка Бийол 29
Ильзат Ахметов 77
90+3′ 90′ Иван Обляков 98
Георгий Кырнац 44
65′ Алан Дзагоев 10
Дмитрий Ефремов 15
78′ Федор Чалов 9
Арнор Сигурдссон 17
1 Кейлор Навас
23 Серхио Регилон
5 Рафаэль Варан
6 Фернандес Иглесиас Начо
8 Тони Кроос
24 Дани Себальос
9 Карим Бензема (к)
20 Марко Асенсио
2 Даниэль Карвахаль 43′
19 Альваро Одриосола
17 Лукас Васкес 58′
7 Мариано Диас
14 Каземиру 58′
10 Лука Модрич
Статистика
4 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 6
8 Удары (всего) 26
3 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 3
4 Угловые 6
13 Фолы 6
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Боковой судья Октавьян Шовре (Румыния)
Боковой судья Себастьян Георге (Румыния)
За воротами Раду Петреску (Румыния)
За воротами Себастьян Колцеску (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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