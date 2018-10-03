МВД рассмотрит запрос о давке после матча ЦСКА — «Реал» в течение семи дней

«Запросы рассматриваются в течение семи дней. Первый день он идёт на рассмотрение руководству, после этого принимаются какие-либо решения. Комментарии от МВД выкладываются на нашем сайте, если там данной информации нет, то только по существу запроса», — заявили в пресс-службе ГУ МВД по городу Москве корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу.



После матча ЦСКА — «Реал» болельщики, которых на стадион пришло более 70 тыс., больше часа не могли попасть в метро.