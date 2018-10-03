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15:46 (мск), источник: Чемпионат.com

МВД рассмотрит запрос о давке после матча ЦСКА — «Реал» в течение семи дней

Пресс-служба ГУ МВД по городу Москве сообщила, что ответ на запрос «Чемпионата» о давке болельщиков после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА — «Реал» (1:0) будет дан не раньше чем через семь дней после обращения к соответствующей службе.

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«Запросы рассматриваются в течение семи дней. Первый день он идёт на рассмотрение руководству, после этого принимаются какие-либо решения. Комментарии от МВД выкладываются на нашем сайте, если там данной информации нет, то только по существу запроса», — заявили в пресс-службе ГУ МВД по городу Москве корреспонденту «Чемпионата» Павлу Левковичу.

После матча ЦСКА — «Реал» болельщики, которых на стадион пришло более 70 тыс., больше часа не могли попасть в метро.

ЦСКА 1:0
Первый тайм: 1:0
Реал
2.10.2018, 22:00 Зрители: 71811 Групповой турнир: Группа G Лужники
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Хулен Лопетеги
Голы
2′ Никола Влашич 8
Составы
90+5′ 90+5′ Игорь Акинфеев (к) 35
Мариу Фернандес 2
Никита Чернов 3
Кирилл Набабкин 14
Родригу Бекао 50
Никола Влашич 8
66′ Яка Бийол 29
Ильзат Ахметов 77
90+3′ 90′ Иван Обляков 98
Георгий Кырнац 44
65′ Алан Дзагоев 10
Дмитрий Ефремов 15
78′ Федор Чалов 9
Арнор Сигурдссон 17
1 Кейлор Навас
23 Серхио Регилон
5 Рафаэль Варан
6 Фернандес Иглесиас Начо
8 Тони Кроос
24 Дани Себальос
9 Карим Бензема (к)
20 Марко Асенсио
2 Даниэль Карвахаль 43′
19 Альваро Одриосола
17 Лукас Васкес 58′
7 Мариано Диас
14 Каземиру 58′
10 Лука Модрич
Статистика
4 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 6
8 Удары (всего) 26
3 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 3
4 Угловые 6
13 Фолы 6
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Боковой судья Октавьян Шовре (Румыния)
Боковой судья Себастьян Георге (Румыния)
За воротами Раду Петреску (Румыния)
За воротами Себастьян Колцеску (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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