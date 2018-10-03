МВД рассмотрит запрос о давке после матча ЦСКА — «Реал» в течение семи дней

«Запросы рассматриваются в течение семи дней. Первый день он идёт на рассмотрение руководству, после этого принимаются
После матча ЦСКА — «Реал» болельщики, которых на стадион пришло более 70 тыс., больше часа не могли попасть в метро.
|Виктор Гончаренко
|Хулен Лопетеги
|
|
|
|
|4
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|6
|8
|Удары (всего)
|26
|3
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|3
|4
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|6
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
|Боковой судья
|Октавьян Шовре (Румыния)
|Боковой судья
|Себастьян Георге (Румыния)
|За воротами
|Раду Петреску (Румыния)
|За воротами
|Себастьян Колцеску (Румыния)