Роман Зобнин: Сыграть с «Вильярреалом», как ЦСКА? У нас своя история и свой путь

Источник: Советский спорт

Накануне матча второго тура группового этапа Лиги Европы против «Вильярреала» состоялась традиционная пресс-конференция, в которой приняли участие наставник красно-белых Массимо Каррера и полузащитник Роман Зобнин. Большинство вопросов, как обычно, были адресованы итальянскому специалисту.

— Все ли футболисты смогут принять участие во встрече с «Вильярреалом»?

— Все те, кто тренируется в группе, смогут сыграть, за исключением Самуэля Жиго, Ильи Кутепова и Педро Роши.

— Понравился ли вам эксперимент со схемой 4−2−3−1 в матче с «Ростовом»? Собираетесь ли вы завтра его продолжить?

— Матч с «Ростовом» был немного странный. Нелегко играть против команды, которая плотно обороняется. Мы совершили определенные ошибки. Сегодня и завтра у нас есть время, чтобы подготовиться к матчу и подумать, что будет лучше для «Спартака».

— Какова психологическая обстановка в команде? Как вы ее готовите в этом аспекте?

— Конечно, когда нет позитивных результатов, команда находится в волнении. Моя задача — дать понять команде, что неудачные матчи остались в прошлом. Надо работать, исправлять ошибки. Настраиваю команду на лучшее, — сказал Каррера.

— У каждой команды бывает такое, — включился в разговор Зобнин. — В жизни всегда бывают черные и белые полосы. Сейчас в «Спартаке» не лучшее время, мы все вместе стараемся это исправить. Надо быстрее забывать, что было в прошлых матчах, и с позитивом настроиться на игру с «Вильярреалом».

— Смотрели ли матч ЦСКА с «Реалом» (1:0)? Надо ли «Спартаку» брать пример с ЦСКА?

— Каждая команда имеет свой стиль, состав и подход к матчам. И к сопернику каждая команда подходит, исходя из тех футболистов, которые есть в их распоряжении. В моей команде есть игроки, которые любят играть в футбол. Мы не умеем обороняться в своей штрафной все 90 минут. Стараемся играть так, чтобы затруднить жизнь соперника, — отметил итальянский тренер.

— Вообще не понимаю вопроса, — засмеялся Зобнин. — Мы «Спартак». Вчера играл ЦСКА. Не вижу смысла сравнивать две команды. У нас своя история и свой путь.

— В чем сильные стороны «Вильярреала»? На что вы будете делать упор в этой встрече?

— Мы должны уделить особое внимание умению «Вильярреала» сыграть на контратаках. У них быстрые нападающие и фланговые полузащитники. Мы должны сыграть таким образом, чтобы ограничить их возможности выходить в контратаки.