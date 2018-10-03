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15:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мурад Мусаев: Участие Ари во встрече с «Севильей» под вопросом

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев на пресс-конференции перед завтрашним домашним матчем 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Севильей» (22.00 по Москве) заявил, что практически определился с составом.

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Источник: Спорт-Экспресс

Екатерина Потапова из Краснодара

— «Севилья» недавно со счетом 3:0 разгромила «Реал», который накануне проиграл ЦСКА. Что на этом фоне скажете о сопернике? — вопрос Мусаеву.

— Вы видели встречу армейцев с мадридцами, москвичи победили по делу. Но матч на матч не приходится. Уровень «Реала» и «Севильи» высок — не могу сказать, кто сильнее, это две топ-команды. ЦСКА пришлось сложно, и нам не будет легко.

— Вы уже определились с составом на матч? Делали это с оглядкой на предстоящую в воскресенье встречу с «Зенитом»?

— По составу есть ясность на 90 процентов. При этом об игре с питерцами пока не думаю, мысли только о «Севилье». На поле выйдут те, кто лучше готов.

— Как собираетесь строить игру — от себя или от соперника?

— В каждой встрече стараемся показывать атакующий футбол, и не станем отходить от этого принципа. У нас нет оборонительного плана, не намерены ничего кардинально менять в своих действиях.

— Это самый большой матч в вашей жизни?

— По вывеске — да, так и есть.

— Все ли здоровы после матча с «Динамо»?

— Пока не тренируются Страндберг и Игнатьев. По Ари есть вопросы — сегодня узнаем, сыграет ли он с «Севильей» или нет.

— Имеются ли варианты в атаке, учитывая непростую кадровую ситуацию?

— Да, конечно, два-три есть. Но, надеюсь, Ари все-таки сможет выйти на поле.

— Какая цель у «Краснодара» на Лигу Европы?

— Минимальная — выход из группы. Постараемся добиться результата.

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