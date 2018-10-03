Мурад Мусаев: Участие Ари во встрече с «Севильей» под вопросом
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев на
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев на
Екатерина Потапова из Краснодара
— «Севилья» недавно со счетом 3:0 разгромила «Реал», который накануне проиграл ЦСКА. Что на этом фоне скажете о сопернике? — вопрос Мусаеву.
— Вы видели встречу армейцев с мадридцами, москвичи победили по делу. Но матч на матч не приходится. Уровень «Реала» и «Севильи» высок — не могу сказать, кто сильнее, это две
— Вы уже определились с составом на матч? Делали это с оглядкой на предстоящую в воскресенье встречу с «Зенитом»?
— По составу есть ясность на 90 процентов. При этом об игре с питерцами пока не думаю, мысли только о «Севилье». На поле выйдут те, кто лучше готов.
— Как собираетесь строить игру — от себя или от соперника?
— В каждой встрече стараемся показывать атакующий футбол, и не станем отходить от этого принципа. У нас нет оборонительного плана, не намерены ничего кардинально менять в своих действиях.
— Это самый большой матч в вашей жизни?
— По вывеске — да, так и есть.
— Все ли здоровы после матча с «Динамо»?
— Пока не тренируются Страндберг и Игнатьев. По Ари есть вопросы — сегодня узнаем, сыграет ли он с «Севильей» или нет.
— Имеются ли варианты в атаке, учитывая непростую кадровую ситуацию?
— Да, конечно,
— Какая цель у «Краснодара» на Лигу Европы?
— Минимальная — выход из группы. Постараемся добиться результата.