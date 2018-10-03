Акинфеев пропустит только один матч Лиги чемпионов

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Во вторник ЦСКА в Москве выиграл у «Реала» в матче второго тура группового этапа турнира со счетом 1:0.

В компенсированное ко второму тайму время после удара по воротам армейцев Акинфеев выразил румынскому арбитру Овидиу Хацегану недовольство тем, что два футболиста «Реала» упали на игрока ЦСКА. Судья показал вратарю первую желтую карточку, а спустя несколько секунд после продолжения апелляций — вторую и красную.

«Мы подтверждаем, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев будет дисквалифицирован на один матч из-за двух предупреждений, которые он получил в той встрече, на основании статьи 15-й дисциплинарного регламента УЕФА, — говорится в сообщении. — Согласно этой статье, дисквалификация на большее количество матчей Акинфееву не грозит».