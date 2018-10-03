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8Как российские клубы играли с «Реалом»
10Кто может заменить Акинфеева
19:30 (мск), источник: ТАСС

Акинфеев пропустит только один матч Лиги чемпионов

МОСКВА, 3 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев пропустит только один матч Лиги чемпионов после удаления за две желтые карточки в игре с мадридским «Реалом». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Во вторник ЦСКА в Москве выиграл у «Реала» в матче второго тура группового этапа турнира со счетом 1:0.

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В компенсированное ко второму тайму время после удара по воротам армейцев Акинфеев выразил румынскому арбитру Овидиу Хацегану недовольство тем, что два футболиста «Реала» упали на игрока ЦСКА. Судья показал вратарю первую желтую карточку, а спустя несколько секунд после продолжения апелляций — вторую и красную.

«Мы подтверждаем, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев будет дисквалифицирован на один матч из-за двух предупреждений, которые он получил в той встрече, на основании статьи 15-й дисциплинарного регламента УЕФА, — говорится в сообщении. — Согласно этой статье, дисквалификация на большее количество матчей Акинфееву не грозит».

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после игры сообщил, что в следующем матче Лиги чемпионов с итальянской «Ромой» 23 октября в воротах, скорее всего, сыграет Илья Помазун.

ЦСКА 1:0
Первый тайм: 1:0
Реал
2.10.2018, 22:00 Зрители: 71811 Групповой турнир: Группа G Лужники
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Хулен Лопетеги
Голы
2′ Никола Влашич 8
Составы
90+5′ 90+5′ Игорь Акинфеев (к) 35
Мариу Фернандес 2
Никита Чернов 3
Кирилл Набабкин 14
Родригу Бекао 50
Никола Влашич 8
66′ Яка Бийол 29
Ильзат Ахметов 77
90+3′ 90′ Иван Обляков 98
Георгий Кырнац 44
65′ Алан Дзагоев 10
Дмитрий Ефремов 15
78′ Федор Чалов 9
Арнор Сигурдссон 17
1 Кейлор Навас
23 Серхио Регилон
5 Рафаэль Варан
6 Фернандес Иглесиас Начо
8 Тони Кроос
24 Дани Себальос
9 Карим Бензема (к)
20 Марко Асенсио
2 Даниэль Карвахаль 43′
19 Альваро Одриосола
17 Лукас Васкес 58′
7 Мариано Диас
14 Каземиру 58′
10 Лука Модрич
Статистика
4 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 6
8 Удары (всего) 26
3 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 3
4 Угловые 6
13 Фолы 6
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
Боковой судья Октавьян Шовре (Румыния)
Боковой судья Себастьян Георге (Румыния)
За воротами Раду Петреску (Румыния)
За воротами Себастьян Колцеску (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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