Сергей Семак: Если будет надо, Дзюба отдохнет

Источник: РИА "Новости"

— В четверг точно не сыграет Клаудио Маркизио, который, к сожалению, заболел и не готовится к матчу. Юрий Жирков тоже не готовится, Евгений Чернов не заявлен. Остальные игроки в строю. Вы знаете, что в заявку попадает 18 футболистов, после тренировки сузим круг претендентов, обсудим, кто будет туда включен. Все готовы, будем принимать решение исходя из того, кто лучше подходит именно к этому матчу.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа C, 4.10.2018, 19:55 Зенит - Славия Пр -

— Маркизио пропустит и встречу с «Краснодаром»?

— О «Краснодаре» речи не идет. Пока только на сегодняшний день он болен. Завтра или послезавтра начнет работать.

— Дзюба получил серьезный удар в Махачкале и хромал. Как относитесь к разговорам о том, что Артем устал, что у него спад после чемпионата мира?

— Он работает в том же режиме, что и остальные футболисты. Всем игрокам сборных приходится тяжело, поскольку у них не было полноценной подготовки к сезону. Было затрачено много эмоциональных и физических сил. Если есть возможность дать отдохнуть, то мы ее предоставляем. Дзюба готов на сто процентов, как и другие игроки. Мы смотрим и следим за его состоянием. Не всегда можно играть на запредельном уровне, но он работает на сто процентов. Как может, так и играет.

— Что случилось с Жирковым? Какие у него проблемы со здоровьем?

— Используются консервативные методы лечения, он проходит процедуры без оперативного вмешательства, медленными шагами. Сегодня видел Жиркова на пробежке. Сложно сказать, когда он будет готов. Операция затянет сроки восстановления. Надеемся, все будет более понятно в ближайший месяц.

— У него разрыв ахилла?

— Нет, с разрывом ахилла не играют и не ходят без костылей.

— Какой игры ждете от «Славии»? Они довольно много забивают в чемпионате Чехии, не поменяют ли атакующую тактику в Петербурге?

— Полагаю, чехи вряд ли изменят своему стилю. Команда всегда играет агрессивно, активно, пытается атаковать длинными передачами, использует контроль мяча, хорошие фланги. «Славия» способна атаковать разнообразно, любит играть высоко и активно.



Все зависит от нас, от того, насколько мы будем активно играть и позволим это им делать.

— Были ли у вас индивидуальные беседы со Смольниковым и Кузяевым, которые допустили ошибки в игре против «Анжи»? Что не так они сделали?

— Все мы люди. Сложно говорить, что не так. Естественно, все не так! Трудно разбирать индивидуальные ошибки с точки зрения командных взаимодействий. В обороне в этом матче у нас не было никаких проблем. Но от индивидуальных ошибок даже Тони Кроос не застрахован. Где-то усталость, принятие решения… В футболе ошибки случаются у всех, и с этим сложно что-то сделать.

— Будете держать в уме игру с «Краснодаром» и кому-то дадите отдохнуть?

— Нет, мы готовится к «Славии», все мысли только об этом матче. После этого будем думать о «Краснодаре». Никаких изменений в составе из-за матча чемпионата России не будет.

— В ноябре «Зенит» сыграет с «Шальке-04», не так давно вы играли товарищескую встречу с «Кайратом». Эти инициативы исходят от вас? И как вы планируете провести ближайшую паузу в чемпионате?

— В ближайшую паузу мы тоже договариваемся провести товарищескую игру. Сейчас есть хороший вариант, посмотрим, насколько он подтвердится. Естественно, это мое пожелание. Паузы достаточно длинные, и такие игры — хорошая возможность дать футболистам почувствовать игровой ритм, чтобы они постоянно были в строю.

Голкипер петербуржцев Андрей Лунев был не так многословен, как главный тренер «Зенита».

— Как поражение в Махачкале сказалось на команде?

— Довольно неприятное, даже болезненное поражение. Надеюсь, все вынесут урок из него, в дальнейшем мы не будем допускать таких ошибок. Будем выходить мобилизованными с первой и до последней минуты, показывать качественный футбол.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 9, 30.09.2018, 14:00 Анжи 2 Зенит 1

— Как отреагировали на новость об Игоре Акинфееве, который завершил карьеру в сборной? Был ли у вас разговор с Черчесовым?

— Нет, не было разговора. Никак не отреагировал. Спокойно…

— У «Славии» пять игроков, которые играли за сборную Чехии в недавнем матче против России. Станет ли это преимуществом, учитывая, что вы разгромили эту команду?

— Это же совершенно разные игры и турниры. Никакого преимущества нам это давать не будет. Будем выходить и играть в футбол.

— Изучали ли соперника?

— Сегодня вечером разберем «Славию» и посмотрим, на что стоит обратить внимание.