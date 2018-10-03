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19:57 (мск), источник: ТАСС

«Анжи» победил «Маккаби» в матче отборочного раунда Юношеской лиги УЕФА

ТАСС, 3 октября. Махачкалинский «Анжи» одержал победу над израильским «Маккаби» из Тель-Авива со счетом 3:2 в матче первого отборочного раунда Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Встреча прошла в Астрахани на стадионе «Центральный».

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В составе гостей голы забили Эдуардо Лозано (36-я минута) и Мофлех Шалата (52). В составе махачкалинцев голами отметились Сергей Михайлов (49), Аликади Саидов (70) и Хамид Агаларов (83).

Перед сезоном-2013/14 УЕФА запретил проводить игры на территории Северного Кавказа. В начале сентября Российский футбольный союз (РФС) обратился к УЕФА с просьбой разрешить проводить международные матчи в этом регионе. Однако УЕФА, рассмотрев письмо от российской стороны, принял решение не разрешать проведение встреч в регионе. Таким образом, встреча прошла в Астрахани.

Ответный матч между клубами пройдет 24 октября в Тель- Авиве.

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