«Локомотив» встретил возвращение ЛЧ на «РЖД-Арену» шоу-программой под проливным дождем

Источник: РИА "Новости"

В среду «Локомотив» сыграет в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого «Шальке». Начало матча — 19:55 мск. Последний раз домашняя арена железнодорожников принимала главный еврокубковый турнир 24 февраля 2004 года.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа D, 3.10.2018, 19:55 Локомотив 0 Шальке-04 0

Болельщики начали собираться возле «РЖД-Арены» за два часа до начала матча, однако для самых искушенных еврокубковый вечер начался еще в 15:00. Помимо воспитанников клубной академии, около 300 болельщиков посетило матч юношеской лиги УЕФА между «Локомотивом» и «Шальке». Несмотря на проливной дождь, все собравшиеся активно поддерживали молодых футболистов, но железнодорожники не смогли поразить ворота немецкой команды, сыграв вничью со счетом 0:0.

Старший тренер команды Александр Катасонов в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что если бы такая поддержка была на каждом матче, то команда могла бы достичь еще больших высот. «Хотелось бы поблагодарить болельщиков за поддержку, особенно в такую дождливую погоду», — сказал тренер.

Основное действие развернулось на главной площади перед стадионом начиная с 18:00. Любой желающий после тяжелого рабочего дня мог согреться горячим чаем и отведать гастрономические блюда с немецким колоритом. Любителям и поклонникам игр с мячом организаторы подготовили турнир по панна-футболу и уличному баскетболу, а для поклонников электронной музыки на главной сцене возле стадиона было организовано выступление известных ди-джеев.

Болельщики «Локомотива» Артем Загорский и Виталий Холодякин в беседе с корреспондентом ТАСС признались, что ради первого за 14 лет матча железнодорожников в Лиге чемпионов им пришлось преодолеть более 4000 км. «Когда “Локомотив” по итогам прошлого сезона стал чемпионом России по футболу, то мы сразу для себя решили, что приедем в Москву на первый домашний матч команды. Сами мы из Красноярска, поэтому на этот матч нам пришлось преодолеть более четырех тысяч километров. Ехали на поезде и можно даже сказать на перекладных, но это не преграда, когда твоя любимая команда играет в главном клубном европейском турнире», — сказал Артем.

Ностальгия в Черкизово

Особой изюминкой лигочемпионского вечера стала выставка оригинальных игровых форм соперников «Локомотива» в главном клубном европейском турнире. В малом шатре перед стадионом были представлены игровые футболки таких команд как «Рома», «Галатасарай», «Реал» и другие.

Организатор выставки Артем в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал, что некоторые из представленных футболок находятся в единственном экземпляре и получены из личной коллекции футболистов. «Я приехал из Манчестера и могу сказать, что для меня это огромная честь организовать эту выставку. Возвращение Лиги чемпионов — это грандиозное событие для всех болельщиков “Локомотива”. На мой взгляд, это очень круто, когда любой желающий может прочувствовать ностальгию и прикоснуться к истории», — сказал Артем.

Болельщики железнодорожников Анна и Виктор Елесины в беседе с корреспондентом ТАСС отметили, что данная выставка помогает прикоснуться к истории клуба и открыть для себя что-то новое. «Очень крутая выставка. Для нас, как болельщиков “Локомотива” с 2010 года, это огромный шанс прикоснуться к истории, надеемся, что в дальнейшем и “Локомотив” организует что-то подобное в своем музее», — сказала Анна.