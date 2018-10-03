Тренеры ФК «Севилья» советовались с Промесом перед матчем с «Краснодаром» в Лиге Европы

Источник: AP 2018

Матч второго тура группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Севильей» состоится в четверг, начало встречи — 22:00 мск.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа J, 4.10.2018, 22:00 Краснодар - Севилья -

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, в конце августа он перешел в «Севилью».

«Он хорошо знает “Краснодар” и комментировал нам некоторые особенности игры этой команды. Наши тренеры проанализировали игру “Краснодара”. Если у него будет возможность сыграть, то он это сделает, — сказал Мачин. — Мы подписали его потому, что он забивал голы».