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20:34 (мск), источник: ТАСС

Тренеры ФК «Севилья» советовались с Промесом перед матчем с «Краснодаром» в Лиге Европы

КРАСНОДАР, 3 октября. /ТАСС/. Тренерский штаб испанской «Севильи» советовался с футболистом команды и бывшим полузащитником «Спартака» Квинси Промесом по поводу особенностей игры «Краснодара» в преддверии матча Лиги Европы. Об этом журналистам рассказал главный тренер «Севильи» Пабло Мачин.

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Источник: AP 2018

Матч второго тура группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Севильей» состоится в четверг, начало встречи — 22:00 мск.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа J, 4.10.2018, 22:00
Краснодар
-Севилья-

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, в конце августа он перешел в «Севилью».

«Он хорошо знает “Краснодар” и комментировал нам некоторые особенности игры этой команды. Наши тренеры проанализировали игру “Краснодара”. Если у него будет возможность сыграть, то он это сделает, — сказал Мачин. — Мы подписали его потому, что он забивал голы».

По словам тренера, в игре «Краснодара» просматривается схожесть с другими испанскими командами. «Это команда, которая старается играть в комбинационный футбол, контролировать мяч. У нее есть очень скоростные игроки, которые могут выходить в атаку. Это современная команда с молодым тренером, которая пытается внести что-то новое не только в свою команду, но и в весь российский футбол», — подчеркнул Мачин.

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