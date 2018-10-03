Тренеры ФК «Севилья» советовались с Промесом перед матчем с «Краснодаром» в Лиге Европы

Матч второго тура группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Севильей» состоится в четверг, начало встречи — 22:00 мск.
Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, в конце августа он перешел в «Севилью».
«Он хорошо знает “Краснодар” и комментировал нам некоторые особенности игры этой команды. Наши тренеры проанализировали игру “Краснодара”. Если у него будет возможность сыграть, то он это сделает, — сказал Мачин. — Мы подписали его потому, что он забивал голы».
По словам тренера, в игре «Краснодара» просматривается схожесть с другими испанскими командами. «Это команда, которая старается играть в комбинационный футбол, контролировать мяч. У нее есть очень скоростные игроки, которые могут выходить в атаку. Это современная команда с молодым тренером, которая пытается внести что-то новое не только в свою команду, но и в весь российский футбол», — подчеркнул Мачин.