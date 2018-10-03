Бланка Влашич: ЦСКА является хорошим местом для роста брата

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Во вторник 20-летний Влашич стал автором единственного гола в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором ЦСКА обыграл мадридский «Реал» (1:0).

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа G, 2.10.2018, 22:00 ЦСКА 1 Реал 0

«Я была так счастлива, когда увидела, как болельщики ЦСКА приветствовали Николу. Он чувствует их поддержку и пытается показать все лучшее в каждой игре. ЦСКА является хорошим местом, чтобы он мог расти как игрок, и я горжусь им», — сказала Влашич.

Полузащитник армейцев забил гол после ошибки соперника уже на второй минуте встречи. «Мой разум тогда просто взорвался от гола Николы. Я сейчас в США, и когда матч начался, было три часа дня. И в то время как я искала на своем ноутбуке прямую трансляцию игры, получила сообщение от своей золовки, что Никола забил на второй минуте».