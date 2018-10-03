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27Гол Влашича и удаление Акинфеева: как ЦСКА переиграл «Реал»
20:53 (мск), источник: ТАСС

Бланка Влашич: ЦСКА является хорошим местом для роста брата

МОСКВА, 3 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский ЦСКА является хорошим местом для того, чтобы полузащитник Никола Влашич мог вырасти в отличного футболиста. Такое мнение ТАСС высказала сестра полузащитника, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Бланка Влашич.

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Во вторник 20-летний Влашич стал автором единственного гола в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором ЦСКА обыграл мадридский «Реал» (1:0).

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа G, 2.10.2018, 22:00
ЦСКА
1Реал0

«Я была так счастлива, когда увидела, как болельщики ЦСКА приветствовали Николу. Он чувствует их поддержку и пытается показать все лучшее в каждой игре. ЦСКА является хорошим местом, чтобы он мог расти как игрок, и я горжусь им», — сказала Влашич.

Полузащитник армейцев забил гол после ошибки соперника уже на второй минуте встречи. «Мой разум тогда просто взорвался от гола Николы. Я сейчас в США, и когда матч начался, было три часа дня. И в то время как я искала на своем ноутбуке прямую трансляцию игры, получила сообщение от своей золовки, что Никола забил на второй минуте».

«Я была потрясена, я не могла в это поверить! Знаю, что у каждого молодого игрока есть мечта забить “Реалу”, и мой брат вчера привел свою команду к победе благодаря своему голу. Никогда бы не подумала, что это будет лучшим для него подарком на его 21-й день рождения (4 октября — прим. ТАСС)», — добавила она.

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