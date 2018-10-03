Третье место будет провалом. Накануне «Ренна»

Рассказать корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz о ближайшем сопернике «Астаны» согласился футбольный журналист газеты Ouest-France Бенжамен Идрак, которого нам рекомендовали как одного из лучших специалистов во Франции по «Ренну».

— Бенжамен, каково твое мнение о группе Лиги Европы, где собраны «Динамо» (Киев), «Астана», «Ренн» и «Яблонец»?

— Это особенная группа — с длинными поездками, командами, которые не знают друг друга и имеют очень разный игровой стиль.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа K, 4.10.2018, 17:50 Астана - Ренн -

— Какой там расклад сил, на твой взгляд?

— Киев и «Астана» являются фаворитами группы из-за имеющегося у них европейского опыта. «Ренн» — аутсайдер, который в состоянии привести реальные аргументы. «Яблонец» финиширует четвертым, уровень этой команды слишком отличается от ее соперников не в лучшую сторону.

— Можно ли говорить, что первые матчи в этой группе принесли неожиданные результаты?

— Результаты — нет. Сценарии — да. «Астана» вырвала ничью в конце матча, «Ренн» выиграл благодаря пенальти на последних минутах, в то время, как мы представляли себе в этом поединке очень большой счет в его пользу.

— На твой взгляд, чем силен сегодняшний «Ренн»?

— Его индивидуальностями. У «Ренна» есть игроки, которые могут иногда изменять ситуацию в одиночку, — Исмаилла Сарр, Бенжамен Буриго, Хатем Бен Арфа, Мбай Ньянг, Клеман Гренье.

— Они и являются лидерами команды?

— Да, — именно те, кого я назвал. А больше остальных — 28-летний капитан Бенжамен Андре, который играет за клуб с 2014 года. Он один из лучших игроков Лиги 1 на своей позиции.

— Что можешь сказать о главном тренере «Ренна»?

— Сабри Лямуши — молодой тренер, но с большим опытом в качестве игрока: «Осер», «Монако», «Парма», «Интер», «Милан», «Марсель»… В прошлом сезоне он проделал огромную работу в течение нескольких месяцев. Наставник принял команду, когда она находилась в кризисе, и в итоге «Ренн» получил право выступить в Лиге Европы, а также сыграл в полуфинале Кубка Лиги, где уступил в Париже 2:3. Лямуши — прагматичный тренер, эффективный в руководстве людьми из своей команды.

— Насколько он силен как специалист?

— Лямуши провел много матчей в еврокубках как игрок. Этот опыт поможет ему сейчас.

— Какие цели ставятся перед «Ренном» в Лиге Европы?

— Президент определил целью попадание в 1/16 финала. Никто — ни игроки, ни тренер, ни болельщики, ни журналисты, — не поймет, если «Ренн» займет третье место в группе. Это будет провалом.

— В какой футбол играет «Ренн»?

— «Ренн» переживает очень сложный период. Команда не побеждала в четырех последних матчах. Трудно сейчас ее идентифицировать с футбольной точки зрения. «Ренн» не играет больше как команда.

— В состоянии ли бретонцы менять тактику по ходу игры?

— В последней игре против «Тулузы» в воскресенье, завершившейся со счетом 1:1, «Ренн» начинал играть по схеме 4−3−3, а после перерыва сменил ее на 4−2−3−1. Эта система является для команды самой привычной. Как правило, команда не меняет тактики по ходу матча. Это было одним из немногих подобных примеров за год с момента прихода в «Ренн» Сабри Лямуши.

— Чего ты ждешь от поединка «Ренна» в Астане?

— «Астана» очень сильна дома, команда ни разу не проиграла на своем поле в Лиге Чемпионов несколько лет назад. Этот матч будет очень важным для «Ренна», и в случае поражения команду могут ждать последствия…

— Имеются ли сейчас у бретонцев травмированные футболисты?

— Дисквалифицированных у них никого нет, но Исмаила Сарр травмировался после 25 минут игры в матче с «Тулузой». Якоб Юханссон еще не провел ни одной игры за команду, Адриен Юну не сможет играть из-за травмы.

— Можно ли говорить, что в настоящий момент «Ренн» переживает период подъема в своей клубной истории?

— Да, можно. «Ренн» сменил президента клубу и главного тренера в ноябре 2017 года — в разгар спортивного кризиса. С тех пор он пережил большую эволюцию с возвращением на еврокубковый уровень. Клуб обрел новую привлекательность, — так он заимел Хатема Бен Арфа, большую французскую звезду.

— Ты можешь представить, как в состоянии выглядеть стартовый состав «Ренна» в первом матче с «Астаной»?