Третье место будет провалом. Накануне «Ренна»

Рассказать корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz о ближайшем сопернике «Астаны» согласился футбольный журналист газеты Ouest-France Бенжамен Идрак, которого нам рекомендовали как одного из лучших специалистов во Франции по «Ренну».
— Бенжамен, каково твое мнение о группе Лиги Европы, где собраны «Динамо» (Киев), «Астана», «Ренн» и «Яблонец»?
— Это особенная группа — с длинными поездками, командами, которые не знают друг друга и имеют очень разный игровой стиль.
— Какой там расклад сил, на твой взгляд?
— Киев и «Астана» являются фаворитами группы из-за имеющегося у них европейского опыта. «Ренн» — аутсайдер, который в состоянии привести реальные аргументы. «Яблонец» финиширует четвертым, уровень этой команды слишком отличается от ее соперников не в лучшую сторону.
— Можно ли говорить, что первые матчи в этой группе принесли неожиданные результаты?
— Результаты — нет. Сценарии — да. «Астана» вырвала ничью в конце матча, «Ренн» выиграл благодаря пенальти на последних минутах, в то время, как мы представляли себе в этом поединке очень большой счет в его пользу.
— На твой взгляд, чем силен сегодняшний «Ренн»?
— Его индивидуальностями. У «Ренна» есть игроки, которые могут иногда изменять ситуацию в одиночку, — Исмаилла Сарр, Бенжамен Буриго, Хатем Бен Арфа, Мбай Ньянг, Клеман Гренье.
— Они и являются лидерами команды?
— Да, — именно те, кого я назвал. А больше остальных — 28-летний капитан Бенжамен Андре, который играет за клуб с 2014 года. Он один из лучших игроков Лиги 1 на своей позиции.
— Что можешь сказать о главном тренере «Ренна»?
— Сабри Лямуши — молодой тренер, но с большим опытом в качестве игрока: «Осер», «Монако», «Парма», «Интер», «Милан», «Марсель»… В прошлом сезоне он проделал огромную работу в течение нескольких месяцев. Наставник принял команду, когда она находилась в кризисе, и в итоге «Ренн» получил право выступить в Лиге Европы, а также сыграл в полуфинале Кубка Лиги, где уступил в Париже 2:3. Лямуши — прагматичный тренер, эффективный в руководстве людьми из своей команды.
— Насколько он силен как специалист?
— Лямуши провел много матчей в еврокубках как игрок. Этот опыт поможет ему сейчас.
— Какие цели ставятся перед «Ренном» в Лиге Европы?
— Президент определил целью попадание в 1/16 финала. Никто — ни игроки, ни тренер, ни болельщики, ни журналисты, — не поймет, если «Ренн» займет третье место в группе. Это будет провалом.
— В какой футбол играет «Ренн»?
— «Ренн» переживает очень сложный период. Команда не побеждала в четырех последних матчах. Трудно сейчас ее идентифицировать с футбольной точки зрения. «Ренн» не играет больше как команда.
— В состоянии ли бретонцы менять тактику по ходу игры?
— В последней игре против «Тулузы» в воскресенье, завершившейся со счетом 1:1, «Ренн» начинал играть по схеме 4−3−3, а после перерыва сменил ее на 4−2−3−1. Эта система является для команды самой привычной. Как правило, команда не меняет тактики по ходу матча. Это было одним из немногих подобных примеров за год с момента прихода в «Ренн» Сабри Лямуши.
— Чего ты ждешь от поединка «Ренна» в Астане?
— «Астана» очень сильна дома, команда ни разу не проиграла на своем поле в Лиге Чемпионов несколько лет назад. Этот матч будет очень важным для «Ренна», и в случае поражения команду могут ждать последствия…
— Имеются ли сейчас у бретонцев травмированные футболисты?
— Дисквалифицированных у них никого нет, но Исмаила Сарр травмировался после 25 минут игры в матче с «Тулузой». Якоб Юханссон еще не провел ни одной игры за команду, Адриен Юну не сможет играть из-за травмы.
— Можно ли говорить, что в настоящий момент «Ренн» переживает период подъема в своей клубной истории?
— Да, можно. «Ренн» сменил президента клубу и главного тренера в ноябре 2017 года — в разгар спортивного кризиса. С тех пор он пережил большую эволюцию с возвращением на еврокубковый уровень. Клуб обрел новую привлекательность, — так он заимел Хатема Бен Арфа, большую французскую звезду.
— Ты можешь представить, как в состоянии выглядеть стартовый состав «Ренна» в первом матче с «Астаной»?
— Сабри Лямуши поменял вратаря в последнем матче против «Тулузы». Неоспоримый первый номер Томаш Коубек был заменен на Абдулайе Диалло. Против «Астаны» в стартовом составе могли бы выйти: Диалло — Траоре, Да Силва, Гелин, Бенсебайни — Андре (капитан), Гренье — Буриго, Бен Арфа, Дель Кастильо — Сарр или Сибачо.