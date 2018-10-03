Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Атлетико1
Брюгге0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Боруссия Д0
Монако0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур0
Барселона2
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
ПСВ1
Интер0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Наполи0
Ливерпуль0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Порту0
Галатасарай0
Футбол. Еврокубки
19:55
Локомотив0
Шальке-041
Футбол. Еврокубки
19:55
ПСЖ6
Црвена Звезда1
Все события
Фоторепортажи
11Хэмилтон победил на Гран-при России
27Гол Влашича и удаление Акинфеева: как ЦСКА переиграл «Реал»
21:52 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Локомотива» проиграли «Шальке» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Локомотив» проиграл немецкому «Шальке» со счетом 0:1 в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «РЖД-Арена».

Наверх

Гол на 88-й минуте забил Уэстон Маккенни.

Данная встреча стала первой домашней для «Локомотива» в Лиге чемпионов с 24 февраля 2004 года, тогда московский клуб в первом матче 1/8 финала победил «Монако» (2:1). «Локомотив» и «Шальке» впервые встретились друг с другом в официальных матчах.

В первом туре «Локомотив» в гостях уступил турецкому «Галатасараю» со счетом 0:3, «Шальке» на своем поле сыграл вничью с «Порту» (1:1). После двух туров в активе подопечных Юрия Семина нет очков, российская команда занимает четвертое место в группе D. «Шальке» с четырьмя очками идет первым. В следующем туре «Локомотив» 24 октября примет «Порту», в тот же день «Шальке» в гостях сыграет с «Галатасараем».

Локомотив 0:1
Первый тайм: 0:0
Шальке-04
3.10.2018, 19:55 Зрители: 21471 Групповой турнир: Группа D РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Доменико Тедеско
Голы
2 Уэстон Маккенни (Е. Коноплянка) 88′
Составы
Маринату Алвим Гильерме (к) 1
45+1′ Владислав Игнатьев 20
Брайн Идову 3
19′ Бенедикт Хеведес 5
43′ Соломон Кверквелия 33
Гжегож Крыховяк 7
Мануэл Фернандеш 4
Эдер 24
Дмитрий Баринов 36
72′ Антон Миранчук 60
Игорь Денисов 27
83′ Алексей Миранчук 59
Рифат Жемалетдинов 96
1 Ральф Ферманн (к)
2 Уэстон Маккенни 52′
26 Салиф Сане
29 Роналду Апаресиду Родригес Налду
18 Даниэль Калиджури
3 Хамза Мендиль
7 Марк Ут
11 Евгений Коноплянка
36 Брель Эмболо 72′
19 Гвидо Бургшталлер
6 Омар Маскарель 46′ 18′
8 Суат Сердар
13 Себастьян Руди 55′
10 Набиль Бенталеб
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 3
13 Удары (всего) 14
1 Удары в створ 4
4 Угловые 4
15 Фолы 11
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Энтони Тэйлор (Англия)
Боковой судья Гэри Бесуик (Англия)
Боковой судья Адам Нанн (Англия)
За воротами Мартин Аткинсон (Англия)
За воротами Стюарт Аттуэлл (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Шальке-04
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Абрамович намерен получить £3 млрд
До матча с нами бразильцы смеялись, а после - плакали
«Локо» большую часть матча оборонялся против 17 команды Германии
«Пари Сен-Жермен» забил 6 мячей ФК «Црвена Звезда» в матче ЛЧ
Футболист ЦСКА признан лучшим игроком сентября в РПЛ
Акинфеев пропустит только один матч Лиги чемпионов
Суд Загреба снял обвинения с Модрича
«Пора избавляться от старого хлама»: Дворкович — глава ФИДЕ
Семак: Если будет надо, Дзюба отдохнет
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь