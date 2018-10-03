Футболисты «Локомотива» проиграли «Шальке» в матче Лиги чемпионов

Данная встреча стала первой домашней для «Локомотива» в Лиге чемпионов с 24 февраля 2004 года, тогда московский клуб в первом матче 1/8 финала победил «Монако» (2:1). «Локомотив» и «Шальке» впервые встретились друг с другом в официальных матчах.

В первом туре «Локомотив» в гостях уступил турецкому «Галатасараю» со счетом 0:3, «Шальке» на своем поле сыграл вничью с «Порту» (1:1). После двух туров в активе подопечных Юрия Семина нет очков, российская команда занимает четвертое место в группе D. «Шальке» с четырьмя очками идет первым. В следующем туре «Локомотив» 24 октября примет «Порту», в тот же день «Шальке» в гостях сыграет с «Галатасараем».