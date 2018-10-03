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21:57 (мск), источник: Р-Спорт

«Пари Сен-Жермен» разгромил «Црвену Звезду» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Футболисты французского «Пари Сен-Жермен» на своем поле разгромили сербскую «Црвену Звезду» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: AP 2018

Встреча группа С, прошедшая в среду в Париже, завершилась победой хозяев поля со счетом 6:1. В составе «ПСЖ» хет-трик сделал Неймар (20, 22 и 81-я минуты), еще по голу забили Эдинсон Кавани (37), Анхель Ди Мария (42) и Килиан Мбаппе (70). У сербской команды отличился Марко Марин (74).

Следующую игру парижане проведут дома 24 октября против итальянского «Наполи». «Црвена Звезда» в этот же день сыграет на выезде с английским «Ливерпулем».

ПСЖ 6:1
Первый тайм: 4:0
Црвена Звезда
3.10.2018, 19:55 Зрители: 39979 Групповой турнир: Группа C Parc des Princes
Главные тренеры
Томас Тухель Владан Милоевич
Голы
20′ Неймар 10
22′ Неймар (К. Мбаппе) 10
37′ Эдинсон Кавани 9
42′ Анхель Ди Мария (Т. Менье) 11
70′ Кильян Мбаппе (Э. Кавани) 7
81′ Неймар 10
17 Марко Марин (Л. Эбесилио) 74′
Составы
Альфонс Ареола 16
Преснель Кимпембе 3
Тома Менье 12
Хуан Бернат 14
Марко Верратти 6
Адриен Рабьо 25
Эдинсон Кавани 9
Анхель Ди Мария 11
76′ Тиагу Силва (к) 2
Тило Керер 4
76′ Кильян Мбаппе 7
Эрик-Максим Шупо-Мотинг 17
82′ Неймар 10
Юлиан Дракслер 23
82 Милан Борьян
5 Милош Дегенек
23 Милан Родич
30 Филип Стойкович 68′
3 Бранко Йовичич
7 Ненад Крстичич
20 Горан Чаушич
17 Марко Марин
90 Вуядин Савич (к) 46′
15 Срджан Бабич
21 Велько Симич 46′
9 Милан Павков 75′
31 Эль-Фарду Бен Набуан 73′
11 Лоренцо Эбесилио
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
33 Удары (всего) 5
17 Удары в створ 3
13 Угловые 0
10 Фолы 16
5 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Артур Диаш (Португалия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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