«Пари Сен-Жермен» разгромил «Црвену Звезду» в матче Лиги чемпионов
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Футболисты французского «Пари Сен-Жермен» на своем поле разгромили сербскую «Црвену Звезду» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Футболисты французского «Пари Сен-Жермен» на своем поле разгромили сербскую «Црвену Звезду» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча группа С, прошедшая в среду в Париже, завершилась победой хозяев поля со счетом 6:1. В составе «ПСЖ»
Следующую игру парижане проведут дома 24 октября против итальянского «Наполи». «Црвена Звезда» в этот же день сыграет на выезде с английским «Ливерпулем».
|ПСЖ
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6:1
Первый тайм: 4:0
|Црвена Звезда
|Томас Тухель
|Владан Милоевич
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|33
|Удары (всего)
|5
|17
|Удары в створ
|3
|13
|Угловые
|0
|10
|Фолы
|16
|5
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Артур Диаш (Португалия)