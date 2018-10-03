«Пари Сен-Жермен» разгромил «Црвену Звезду» в матче Лиги чемпионов

Встреча группа С, прошедшая в среду в Париже, завершилась победой хозяев поля со счетом 6:1. В составе «ПСЖ» хет-трик сделал Неймар (20, 22 и 81-я минуты), еще по голу забили Эдинсон Кавани (37), Анхель Ди Мария (42) и Килиан Мбаппе (70). У сербской команды отличился Марко Марин (74).