Акинфеев установил рекорд по «сухарям»

По семь сухих встреч провели в главном еврокубке зенитовцы Юрий Лодыгин и Вячеслав Малафеев, выходившие на поле гораздо реже голкипера ЦСКА.

Два «сухаря» Акинфеев оформил в сезоне-2004/05, четыре — в сезоне-2005/06, еще один, прервавший рекордную серию, в ноябре прошлого года.

Два «сухаря» Акинфеев оформил в сезоне-2004/05, четыре — в сезоне-2005/06, еще один, прервавший рекордную серию, в ноябре прошлого года.