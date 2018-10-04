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01:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Акинфеев установил рекорд по «сухарям»

Игорь Акинфеев в восьмой раз в карьере сыграл «на ноль» в матче Лиги чемпионов и установил новый российский рекорд.

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По семь сухих встреч провели в главном еврокубке зенитовцы Юрий Лодыгин и Вячеслав Малафеев, выходившие на поле гораздо реже голкипера ЦСКА.

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Лидеры по сухим матчам в Лиге чемпионов среди российских вратарей.

Игорь АКИНФЕЕВ, ЦСКА — 8 (57 матчей).

Юрий ЛОДЫГИН, «Зенит» — 7 (17).

Вячеслав МАЛАФЕЕВ, «Зенит» — 7 (20).

Сергей ОВЧИННИКОВ, «Бенфика», «Порту», «Локомотив» — 6 (27).

Александр ФИЛИМОНОВ, «Спартак», «Динамо» К — 5 (27).

Сергей РЫЖИКОВ Рубин 5 (12).

Два «сухаря» Акинфеев оформил в сезоне-2004/05, четыре — в сезоне-2005/06, еще один, прервавший рекордную серию, в ноябре прошлого года.

Трижды забить голкиперу ЦСКА не смогли португальские клубы, дважды — лондонский «Арсенал», по разу — «ПСЖ» и «Гамбург».

Сухие матчи Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов

14.09.2004 — Гр.турнир — Порту (г) 0:0.

29.09.2004 — Гр.турнир — ПСЖ (д) 2:0.

13.09.2006 — Гр.турнир — Порту (г) 0:0.

26.09.2006 — Гр.турнир — Гамбург (д) 1:0.

17.10.2006 — Гр.турнир — Арсенал (д) 1:0.

01.11.2006 — Гр.турнир — Арсенал (г) 0:0.

22.11.2017 — Гр.турнир — Бенфика (д) 2:0.

02.10.2018 — Гр.турнир — Реал (д) 1:0.

Кроме того, Акинфеев приблизился к рекорду клуба по числу матчей в Лиге чемпионов. Для него игра с «Реалом» стала 57-й в карьере, тогда как Сергей Игнашевич вышел на поле 58 встречах.
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Рекордсмены ЦСКА по матчам в Лиге чемпионов

Сергей ИГНАШЕВИЧ — 10 сезонов, 58 матчей, 1 гол.

Игорь АКИНФЕЕВ — 11, 57, -94.

Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ — 10, 55, 0.

Василий БЕРЕЗУЦКИЙ — 10, 52, 3.

Георгий ЩЕННИКОВ — 8, 41, 1.

Алан ДЗАГОЕВ — 8, 36, 8.

(Кирилл Бурдаков)

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