Акинфеев установил рекорд по «сухарям»
Игорь Акинфеев в восьмой раз в карьере сыграл «на ноль» в матче Лиги чемпионов и установил новый российский рекорд.
Игорь Акинфеев в восьмой раз в карьере сыграл «на ноль» в матче Лиги чемпионов и установил новый российский рекорд.
По семь сухих встреч провели в главном еврокубке зенитовцы Юрий Лодыгин и Вячеслав Малафеев, выходившие на поле гораздо реже голкипера ЦСКА.
Лидеры по сухим матчам в Лиге чемпионов среди российских вратарей.
Игорь АКИНФЕЕВ, ЦСКА — 8 (57 матчей).
Юрий ЛОДЫГИН, «Зенит» — 7 (17).
Вячеслав МАЛАФЕЕВ, «Зенит» — 7 (20).
Сергей ОВЧИННИКОВ, «Бенфика», «Порту», «Локомотив» — 6 (27).
Александр ФИЛИМОНОВ, «Спартак», «Динамо» К — 5 (27).
Сергей РЫЖИКОВ Рубин 5 (12).
Трижды забить голкиперу ЦСКА не смогли португальские клубы, дважды — лондонский «Арсенал», по разу — «ПСЖ» и «Гамбург».
Сухие матчи Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов
14.09.2004 — Гр.турнир — Порту (г) 0:0.
29.09.2004 — Гр.турнир — ПСЖ (д) 2:0.
13.09.2006 — Гр.турнир — Порту (г) 0:0.
26.09.2006 — Гр.турнир — Гамбург (д) 1:0.
17.10.2006 — Гр.турнир — Арсенал (д) 1:0.
01.11.2006 — Гр.турнир — Арсенал (г) 0:0.
22.11.2017 — Гр.турнир — Бенфика (д) 2:0.
02.10.2018 — Гр.турнир — Реал (д) 1:0.
Рекордсмены ЦСКА по матчам в Лиге чемпионов
Сергей ИГНАШЕВИЧ — 10 сезонов, 58 матчей, 1 гол.
Игорь АКИНФЕЕВ — 11, 57, -94.
Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ — 10, 55, 0.
Василий БЕРЕЗУЦКИЙ — 10, 52, 3.
Георгий ЩЕННИКОВ — 8, 41, 1.
Алан ДЗАГОЕВ — 8, 36, 8.
(Кирилл Бурдаков)