«Локо» большую часть матча оборонялся против команды с 17-го места Бундеслиги. И пропустил
Теперь о выходе из группы остается мечтать.
Теперь о выходе из группы остается мечтать.
Чтобы сохранить весомые шансы на выход из группы, «Локомотиву» нужно было брать очки в домашнем матче с «Шальке». Команда из Гельзенкирхена в первом туре сыграла вничью с «Порту», а «Локо» получил разгром от «Галатасарая» и к началу матча располагался на последнем месте в группе. Само собой, Семин выставил всех сильнейших. Интересно, что в запасе остался Ведран Чорлука, а его место занял проведший большую часть карьеры как раз в «Шальке» Бенедикт Хеведес.
Доменико Тедеско сделал сразу шесть замен по сравнению с матчем последнего тура Бундеслиги с «Майнцем», в котором кобальтовые одержали первую победу за шесть туров. В пяти предыдущих команда раз за разом терпела поражения и застряла на предпоследнем месте в таблице. Тедеско сделал ставку на быструю группу атаки с Эмболо, Коноплянкой и Утом.
В начале матча команда приценивались друг к другу и не спешили нестись в атаку. В первые 20 минут самым активным был Евгений Коноплянка, который пытался обострить игру со своего левого фланга. Владислав Игнатьев с ним не справлялся.
«Локо» активизировался к середине тайма — Баринов забил дальним ударом на «Крестовском», попробовал сделать то же самое и сейчас. Спас Ферманн, а Калиджури заблокировал добивание Идову.
«Локомотив» наращивал преимущество — долго владел мячом на чужой половине поля и в концовке тайма мог выйти вперед. Сначала заблокировали удар Алексея Миранчука, через несколько минут он же не смог акцентированно пробить, мяч отскочил к Хеведесу, который исполнил удар в падении через себя. Чуть выше ворот.
В целом «Локомотив» неплохо провел тайм, Смущало только то, что сразу три защитника «железнодорожников» — Кверквелия, Игнатьев и Хеведес — повисли на желтых карточках.
Во втором тайме «Шальке» перехватил преимущество. Тедеско освежил игру выходами Суата Сердара и Набиля Фекира. «Локомотив» был заперт на своей половине поля, но до
«Локомотив» ничем ответить не мог — при перехвате мяча он тут же терялся. Эдер редко цеплялся за лонгболлы, Крыховяк и Баринов не могли организовать выход в атаку через пас. Миранчуки и Фернандеш совсем редко получали мяч, а если и получали, тут же попадали под жесткий прессинг. Во втором тайме «Локо» сильно просел.
Выход Игоря Денисова не особо помог. «Локомотив»
До конца игры «Локомотив» смог заработать лишь угловой — Кверквелия выиграл вверх, но удара в створ не получилось. «Шальке» побеждает в гостях и выходит на первое место в группе. «Локо» терпит второе поражение подряд и с нулем очков остается на последнем месте.
|Юрий Семин
|Доменико Тедеско
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|3
|13
|Удары (всего)
|14
|1
|Удары в створ
|4
|4
|Угловые
|4
|15
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Энтони Тэйлор (Англия)
|Боковой судья
|Гэри Бесуик (Англия)
|Боковой судья
|Адам Нанн (Англия)
|За воротами
|Мартин Аткинсон (Англия)
|За воротами
|Стюарт Аттуэлл (Англия)