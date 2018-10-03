«Локо» большую часть матча оборонялся против команды с 17-го места Бундеслиги. И пропустил

Источник: Sport24

Чтобы сохранить весомые шансы на выход из группы, «Локомотиву» нужно было брать очки в домашнем матче с «Шальке». Команда из Гельзенкирхена в первом туре сыграла вничью с «Порту», а «Локо» получил разгром от «Галатасарая» и к началу матча располагался на последнем месте в группе. Само собой, Семин выставил всех сильнейших. Интересно, что в запасе остался Ведран Чорлука, а его место занял проведший большую часть карьеры как раз в «Шальке» Бенедикт Хеведес.

Доменико Тедеско сделал сразу шесть замен по сравнению с матчем последнего тура Бундеслиги с «Майнцем», в котором кобальтовые одержали первую победу за шесть туров. В пяти предыдущих команда раз за разом терпела поражения и застряла на предпоследнем месте в таблице. Тедеско сделал ставку на быструю группу атаки с Эмболо, Коноплянкой и Утом.

В начале матча команда приценивались друг к другу и не спешили нестись в атаку. В первые 20 минут самым активным был Евгений Коноплянка, который пытался обострить игру со своего левого фланга. Владислав Игнатьев с ним не справлялся.

«Локо» активизировался к середине тайма — Баринов забил дальним ударом на «Крестовском», попробовал сделать то же самое и сейчас. Спас Ферманн, а Калиджури заблокировал добивание Идову.

«Локомотив» наращивал преимущество — долго владел мячом на чужой половине поля и в концовке тайма мог выйти вперед. Сначала заблокировали удар Алексея Миранчука, через несколько минут он же не смог акцентированно пробить, мяч отскочил к Хеведесу, который исполнил удар в падении через себя. Чуть выше ворот.

В целом «Локомотив» неплохо провел тайм, Смущало только то, что сразу три защитника «железнодорожников» — Кверквелия, Игнатьев и Хеведес — повисли на желтых карточках.

Во втором тайме «Шальке» перехватил преимущество. Тедеско освежил игру выходами Суата Сердара и Набиля Фекира. «Локомотив» был заперт на своей половине поля, но до по-настоящему опасных моментов не доходило. Игнатьев вынес мяч вдоль своих ворот, Гилерме неудачно сыграл на выходе, после чего удар Коноплянки заблокировали, Хеведес не дал Уту пробить в дальний угол после разрезающего паса Эмболо.

«Локомотив» ничем ответить не мог — при перехвате мяча он тут же терялся. Эдер редко цеплялся за лонгболлы, Крыховяк и Баринов не могли организовать выход в атаку через пас. Миранчуки и Фернандеш совсем редко получали мяч, а если и получали, тут же попадали под жесткий прессинг. Во втором тайме «Локо» сильно просел.

Выход Игоря Денисова не особо помог. «Локомотив» по-прежнему не мог отладить игру в атаке. «Шальке» продолжал давить. На 83-й минуте Марк Ут с разворота чуть не отправил мяч в дальний угол из зоны 14. А через несколько минут МакКенни перевисел в воздухе Идову с Игнатьевым на угловом и отправил мяч в сетку. 0:1.