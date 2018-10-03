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3 октября, источник: ТАСС

Семин назвал проблему с концентрацией причиной поражения от «Шальке» в Лиге чемпионов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Футболисты московского «Локомотива» имеют проблемы с концентрацией, что и стало причиной поражения от немецкого «Шальке» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

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В среду «Локомотив» дома уступил «Шальке» со счетом 0:1. Российский клуб пропустил гол на 88-й минуте.

«Два разных тайма мы увидели — в первом мы имели преимущество, показывали хорошее взаимодействие, шли в атаку, а во втором “Шальке” перестроил игру, добавил в агрессии, но я бы не сказал, что у них было много моментов. Эпизод с пропущенным голом является нашей ошибкой, которая и привела к поражению. В пропущенном голе виновата вся команда, в персональной опеке не удержали не самого высокого соперника. Наверное, Гилерме мог выручить, но гол есть гол, и, кстати, мяч был непростой», — сказал Семин.

«Нам в ключевых моментах не хватает концентрации, но “Шальке” нам ничего не позволял, они так же боролись, просто у них была концентрация. Почему ее не хватает у нас? Это достаточно сложный вопрос, мы не первую игру пропускаем голы в конце. Будем над этим работать, а концентрации не хватает все-таки тогда, когда есть усталость», — отметил Семин.

«В последние десять минут наши футболисты действительно устали. Травмированы [Джефферсон] Фарфан, [Федор] Смолов, нам не хватало нападающих, также напрашивалась замена на левую бровку, но повреждение есть и у [Мацея] Рыбуса. В атакующей линии у нас в запасе был только [Рифат] Жемалетдинов, вот он и вышел, но сделал это не лучшим образом. Времени у него было достаточно, он должен был его хорошо провести», — добавил тренер.

В первом туре «Локомотив» в гостях уступил турецкому «Галатасараю» со счетом 0:3. После двух туров в активе подопечных Семина нет очков, российская команда занимает четвертое место в группе D. В следующем туре «Локомотив» 24 октября примет «Порту».

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