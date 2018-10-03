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3 октября, источник: ТАСС

Тренер «Шальке»: «Локомотив» доставил нам много проблем в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Футболисты «Локомотива» доставили много проблем «Шальке» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом журналистам заявил главный тренер немецкого клуба Доменико Тедеско.

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В среду «Шальке» в гостях обыграл «Локомотив» со счетом 1:0.

«Локомотив» доставил нам очень много проблем, особенно в конце первого тайма, и мы не смогли показать свою лучшую игру. Во втором тайме ситуация кардинально поменялась, мы смогли переломить ход игры, стали лучше двигать мяч и успевали возвращаться назад. Постепенно я начал понимать, что забитый нами гол — это лишь вопрос времени. Нам сегодня удалось успешно сыграть и в обороне, и в атаке, — заявил Тедеско.

«Мы изучали игру “Локомотива”, но они смогли доставить нам немало проблем как внизу, так и на втором этаже. Соперник был достойным, я рад, что нам удалось одержать победу. При этом ни один успех не может быть достигнут в одиночку, нужна команда единомышленников. Наша команда изначально выходила на поле с целью победить, потеря даже двух очков была бы разочарованием для нас», — добавил специалист.

В первом туре «Локомотив» в гостях уступил турецкому «Галатасараю» со счетом 0:3, «Шальке» на своем поле сыграл вничью с «Порту» (1:1). После двух туров в активе подопечных Юрия Семина нет очков, российская команда занимает четвертое место в группе D. «Шальке» с четырьмя очками идет первым. В следующем туре «Локомотив» 24 октября примет «Порту», в тот же день «Шальке» в гостях сыграет с «Галатасараем».

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