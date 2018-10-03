Тренер «Шальке»: «Локомотив» доставил нам много проблем в матче Лиги чемпионов

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В среду «Шальке» в гостях обыграл «Локомотив» со счетом 1:0.

«Локомотив» доставил нам очень много проблем, особенно в конце первого тайма, и мы не смогли показать свою лучшую игру. Во втором тайме ситуация кардинально поменялась, мы смогли переломить ход игры, стали лучше двигать мяч и успевали возвращаться назад. Постепенно я начал понимать, что забитый нами гол — это лишь вопрос времени. Нам сегодня удалось успешно сыграть и в обороне, и в атаке, — заявил Тедеско.

«Мы изучали игру “Локомотива”, но они смогли доставить нам немало проблем как внизу, так и на втором этаже. Соперник был достойным, я рад, что нам удалось одержать победу. При этом ни один успех не может быть достигнут в одиночку, нужна команда единомышленников. Наша команда изначально выходила на поле с целью победить, потеря даже двух очков была бы разочарованием для нас», — добавил специалист.