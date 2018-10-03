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3 октября, источник: ТАСС

Коноплянка: «Локомотив» играл как «Барселона» в первом тайме матча ЛЧ с «Шальке»

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Локомотив» играл как испанская «Барселона» в первом тайме матча Лиги чемпионов с «Шальке». Такое мнение журналистам высказал полузащитник немецкого клуба Евгений Коноплянка.

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В среду «Локомотив» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов дома уступил «Шальке» со счетом 0:1.

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа D, 3.10.2018, 19:55
Локомотив
0Шальке-041

«Первый тайм против “Локомотива” был очень тяжелым, сначала подумали, что играем против “Барселоны”. Хорошо, что смогли показать свой характер, перевернули ход поединка во втором тайме. “Локомотив” играл дома, трибуны их гнали вперед, нам было тяжело перестроиться с первых минут. Получился интересный матч», — сказал Коноплянка.

«В перерыве тренер не говорил ничего особенного, поддержал в хорошем смысле. Объяснил все спокойно, и мы выполнили его установку. Считаю, что шансы в группе 50 на 50, мы так же можем проиграть “Локомотиву” дома или еще где-то. Все команды равны, поэтому все еще впереди, сыгранно всего две игры», — добавил Коноплянка.

«Шальке» с четырьмя очками идет первым в группе D, российский клуб занимает четвертое место, не набрав очков. В следующем туре «Локомотив» 24 октября примет «Порту», в тот же день «Шальке» в гостях сыграет с «Галатасараем».

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