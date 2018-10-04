«Порту» обыграл «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Футболисты «Порту» обыграли на своем поле турецкий «Галатасарай» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Футболисты «Порту» обыграли на своем поле турецкий «Галатасарай» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча соперников московского «Локомотива» по группе D прошла в Порту в среду и завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Гол на 49-й минуте забил Мусса Марега (49-я минута).
После двух туров в квартете D по четыре очка набрали «Порту» и немецкий «Шальке». Далее следуют «Галатасарай» (3 очка) и потерпевший два поражения «Локомотив».
В следующем туре «Порту» 24 октября сыграет в Москве с «Локомотивом», а «Галатасарай» в этот же день примет «Шальке».
|Порту
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1:0
Первый тайм: 0:0
|Галатасарай
|Консейсау Сержиу
|Фатих Терим
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|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|5
|19
|Фолы
|20
|4
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Майкл Оливер (Англия)