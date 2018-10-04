«Порту» обыграл «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов

Источник: AP 2018

Встреча соперников московского «Локомотива» по группе D прошла в Порту в среду и завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Гол на 49-й минуте забил Мусса Марега (49-я минута).

После двух туров в квартете D по четыре очка набрали «Порту» и немецкий «Шальке». Далее следуют «Галатасарай» (3 очка) и потерпевший два поражения «Локомотив».