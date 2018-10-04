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00:00 (мск), источник: Р-Спорт

«Порту» обыграл «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Футболисты «Порту» обыграли на своем поле турецкий «Галатасарай» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: AP 2018

Встреча соперников московского «Локомотива» по группе D прошла в Порту в среду и завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Гол на 49-й минуте забил Мусса Марега (49-я минута).

После двух туров в квартете D по четыре очка набрали «Порту» и немецкий «Шальке». Далее следуют «Галатасарай» (3 очка) и потерпевший два поражения «Локомотив».

В следующем туре «Порту» 24 октября сыграет в Москве с «Локомотивом», а «Галатасарай» в этот же день примет «Шальке».

Порту 1:0
Первый тайм: 0:0
Галатасарай
3.10.2018, 22:00 Зрители: 42711 Групповой турнир: Группа D do Dragao
Главные тренеры
Консейсау Сержиу Фатих Терим
Голы
49′ Мусса Марега (А. Теллес) 11
Составы
Икер Касильяс 1
Макси Перейра 2
42′ Эдер Милитан 3
Алекс Теллес 13
де Алмейда Монтейру Фелипе 28
Ясин Брахими 8
60′ Данилу Перейра 22
Мусса Марега 11
89′ Эктор Эррера (к) 16
Сержиу Оливейра 27
58′ 80′ Отавиу 25
Андре Перейра 21
69′ Хесус Корона 17
Торрес Муньос Оливер 10
1 Фернандо Муслера (к)
3 Перейра Роке Майкон 90+1′
4 Сердар Азиз 44′
14 Мартин Линнес 54′
55 Юто Нагатомо
7 Гарри Мендеш Родригеш
11 Синан Гюмюш
21 Генри Оньекуру
10 Юнес Беланда 74′
89 Софьян Фегули
15 Райан Донк 68′ 31′
8 Сельчук Инан
25 Фернанду Режес 86′
35 Юнус Акгюн
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 3
6 Угловые 5
19 Фолы 20
4 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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