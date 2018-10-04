«Монако» с Головиным уступил дортмундской «Боруссии» в матче Лиги чемпионов

Источник: AP 2018

Игра группы А, состоявшаяся в среду в Дортмунде, завершилась победой «Боруссии» со счетом 3:0. Голы забили Якоб Брун Ларсен (51-я минута), Пако Алькасер (72) и Марко Ройс (90+2). На 69-й минуте Алькасер не смог реализовать пенальти. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе, провел на поле 77 минут и был заменен на Насера Шадли.

В параллельном матче квартета мадридский «Атлетико» на своем поле одержал победу над бельгийским «Брюгге» — 3:1. В составе испанского клуба дубль сделал Антуан Гризманн (28-я и 67-я минуты), еще один мяч забил Коке (90+4). У «Брюгге» отличился Арно Груневелд (39).