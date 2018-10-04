Текущие события
Футбол. Еврокубки
3.10
Атлетико3
Брюгге1
Футбол. Еврокубки
3.10
Боруссия Д3
Монако0
Футбол. Еврокубки
3.10
Тоттенхэм Хотспур2
Барселона4
Футбол. Еврокубки
3.10
ПСВ1
Интер2
Футбол. Еврокубки
3.10
Наполи1
Ливерпуль0
Футбол. Еврокубки
3.10
Порту1
Галатасарай0
Футбол. Еврокубки
3.10
Локомотив0
Шальке-041
Футбол. Еврокубки
3.10
ПСЖ6
Црвена Звезда1
Все события
Фоторепортажи
27Гол Влашича и удаление Акинфеева: как ЦСКА переиграл «Реал»
25Акинфеев: от дебюта в Норвегии — до награды в Кремле
00:07 (мск), источник: Р-Спорт

«Монако» с Головиным уступил дортмундской «Боруссии» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Футболисты «Монако» на выезде уступили дортмундской «Боруссии» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Наверх
Источник: AP 2018

Игра группы А, состоявшаяся в среду в Дортмунде, завершилась победой «Боруссии» со счетом 3:0. Голы забили Якоб Брун Ларсен (51-я минута), Пако Алькасер (72) и Марко Ройс (90+2). На 69-й минуте Алькасер не смог реализовать пенальти. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе, провел на поле 77 минут и был заменен на Насера Шадли.

В параллельном матче квартета мадридский «Атлетико» на своем поле одержал победу над бельгийским «Брюгге» — 3:1. В составе испанского клуба дубль сделал Антуан Гризманн (28-я и 67-я минуты), еще один мяч забил Коке (90+4). У «Брюгге» отличился Арно Груневелд (39).

После двух туров дортмундцы и мадридцы набрали по 6 очков, у «Монако» и «Брюгге» нет набранных баллов. В следующем туре «Боруссия» и «Атлетико» сыграют друг с другом, матч состоится 24 октября в Дортмунде. В этот же день «Брюгге» в Бельгии примет «Монако».

Монако
НовостиМатчиСоставСтатистика
Боруссия Д
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 В чем Загитова превосходит Медведеву
В футболе Акинфееву досталось самое непростое амплуа
«Локо» большую часть матча оборонялся против 17 команды Германии
Книга рекордов Гинера: по следам историческом победы ЦСКА в ЛЧ
«Барселона» обыграла «Тоттенхэм» в матче Лиги чемпионов
Спартак» попробует прервать серию неудач в домашнем матче ЛЕ
Овечкин на защите титула: чего ждать от сезона НХЛ
«Зенит» сыграет со «Славией» в первом домашнем матче Лиги Европы
Футболист ЦСКА признан лучшим игроком сентября в РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь