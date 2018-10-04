«Монако» с Головиным уступил дортмундской «Боруссии» в матче Лиги чемпионов
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Футболисты «Монако» на выезде уступили дортмундской «Боруссии» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Футболисты «Монако» на выезде уступили дортмундской «Боруссии» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Игра группы А, состоявшаяся в среду в Дортмунде, завершилась победой «Боруссии» со счетом 3:0. Голы забили Якоб Брун Ларсен (51-я минута), Пако Алькасер (72) и Марко Ройс (90+2). На 69-й минуте Алькасер не смог реализовать пенальти. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе, провел на поле 77 минут и был заменен на Насера Шадли.
В параллельном матче квартета мадридский «Атлетико» на своем поле одержал победу над бельгийским «Брюгге» — 3:1. В составе испанского клуба дубль сделал Антуан Гризманн (28-я и 67-я минуты), еще один мяч забил Коке (90+4). У «Брюгге» отличился Арно Груневелд (39).
После двух туров дортмундцы и мадридцы набрали по 6 очков, у «Монако» и «Брюгге» нет набранных баллов. В следующем туре «Боруссия» и «Атлетико» сыграют друг с другом, матч состоится 24 октября в Дортмунде. В этот же день «Брюгге» в Бельгии примет «Монако».