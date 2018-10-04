«Барселона» обыграла «Тоттенхэм» в матче Лиги чемпионов
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Футболисты «Барселоны» на выезде одержали победу над лондонским «Тоттенхэмом» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Футболисты «Барселоны» на выезде одержали победу над лондонским «Тоттенхэмом» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча группы В, прошедшая в среду в Лондоне, завершилась победой «Барселоны» со счетом 4:2. Дубль в составе «сине-гранатовых» сделал Лионель Месси (56-я и 90-я минуты), еще по голу забили Филиппе Коутиньо (2) и Иван Ракитич (28).
В параллельном матче квартета В миланский «Интер» на выезде одержал волевую победу над голландским ПСВ — 2:1. На гол Пабло Росарио (27) гости ответили точными ударами Раджи Наингголана (44) и Мауро Икарди (60).
После двух туров «Барселона» и «Интер» набрали по 6 очков. В следующем туре испанская и итальянская команды сыграют друг с другом, встреча состоится 24 октября в Испании. ПСВ в этот же день примет «Тоттенхэм».