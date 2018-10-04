Текущие события
Футбол. Еврокубки
3.10
Атлетико3
Брюгге1
Футбол. Еврокубки
3.10
Боруссия Д3
Монако0
Футбол. Еврокубки
3.10
Тоттенхэм Хотспур2
Барселона4
Футбол. Еврокубки
3.10
ПСВ1
Интер2
Футбол. Еврокубки
3.10
Наполи1
Ливерпуль0
Футбол. Еврокубки
3.10
Порту1
Галатасарай0
Футбол. Еврокубки
3.10
Локомотив0
Шальке-041
Футбол. Еврокубки
3.10
ПСЖ6
Црвена Звезда1
Все события
Фоторепортажи
27Гол Влашича и удаление Акинфеева: как ЦСКА переиграл «Реал»
25Акинфеев: от дебюта в Норвегии — до награды в Кремле
00:22 (мск), источник: Р-Спорт

«Барселона» обыграла «Тоттенхэм» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Футболисты «Барселоны» на выезде одержали победу над лондонским «Тоттенхэмом» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Наверх
Источник: AP 2018

Встреча группы В, прошедшая в среду в Лондоне, завершилась победой «Барселоны» со счетом 4:2. Дубль в составе «сине-гранатовых» сделал Лионель Месси (56-я и 90-я минуты), еще по голу забили Филиппе Коутиньо (2) и Иван Ракитич (28).

В параллельном матче квартета В миланский «Интер» на выезде одержал волевую победу над голландским ПСВ — 2:1. На гол Пабло Росарио (27) гости ответили точными ударами Раджи Наингголана (44) и Мауро Икарди (60).

После двух туров «Барселона» и «Интер» набрали по 6 очков. В следующем туре испанская и итальянская команды сыграют друг с другом, встреча состоится 24 октября в Испании. ПСВ в этот же день примет «Тоттенхэм».

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тоттенхэм Хотспур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 В чем Загитова превосходит Медведеву
В футболе Акинфееву досталось самое непростое амплуа
«Локо» большую часть матча оборонялся против 17 команды Германии
Книга рекордов Гинера: по следам историческом победы ЦСКА в ЛЧ
Спартак» попробует прервать серию неудач в домашнем матче ЛЕ
Овечкин на защите титула: чего ждать от сезона НХЛ
«Зенит» сыграет со «Славией» в первом домашнем матче Лиги Европы
Футболист ЦСКА признан лучшим игроком сентября в РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь