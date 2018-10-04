«Барселона» обыграла «Тоттенхэм» в матче Лиги чемпионов

Источник: AP 2018

Встреча группы В, прошедшая в среду в Лондоне, завершилась победой «Барселоны» со счетом 4:2. Дубль в составе «сине-гранатовых» сделал Лионель Месси (56-я и 90-я минуты), еще по голу забили Филиппе Коутиньо (2) и Иван Ракитич (28).

В параллельном матче квартета В миланский «Интер» на выезде одержал волевую победу над голландским ПСВ — 2:1. На гол Пабло Росарио (27) гости ответили точными ударами Раджи Наингголана (44) и Мауро Икарди (60).