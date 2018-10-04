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00:37 (мск), источник: Р-Спорт

«Наполи» вырвал победу у «Ливерпуля» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Футболисты итальянского «Наполи» на своем поле добились победы над английским «Ливерпулем» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: AP 2018

Матч группы С, прошедший в среду в Неаполе, завершился победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол забил на 90-й минуте Лоренцо Инсинье.

После двух туров «Наполи» набрал 4 очка и вышел в лидеры квартета С. Далее следуют «Ливерпуль» (3), французский «Пари Сен-Жермен» (3) и сербская «Црвена Звезда» (1).

Следующий матч «Наполи» проведет 24 октября на выезде против «ПСЖ», «Ливерпуль» в этот же день примет «Црвену Звезду».

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