«Наполи» вырвал победу у «Ливерпуля» в матче Лиги чемпионов

Источник: AP 2018

Матч группы С, прошедший в среду в Неаполе, завершился победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол забил на 90-й минуте Лоренцо Инсинье.

После двух туров «Наполи» набрал 4 очка и вышел в лидеры квартета С. Далее следуют «Ливерпуль» (3), французский «Пари Сен-Жермен» (3) и сербская «Црвена Звезда» (1).