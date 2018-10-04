«Наполи» вырвал победу у «Ливерпуля» в матче Лиги чемпионов
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Футболисты итальянского «Наполи» на своем поле добились победы над английским «Ливерпулем» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Футболисты итальянского «Наполи» на своем поле добились победы над английским «Ливерпулем» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Матч группы С, прошедший в среду в Неаполе, завершился победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол забил на 90-й минуте Лоренцо Инсинье.
После двух туров «Наполи» набрал 4 очка и вышел в лидеры квартета С. Далее следуют «Ливерпуль» (3), французский «Пари Сен-Жермен» (3) и сербская «Црвена Звезда» (1).
Следующий матч «Наполи» проведет 24 октября на выезде против «ПСЖ», «Ливерпуль» в этот же день примет «Црвену Звезду».